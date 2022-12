Sudarsan Pattnaik sculpte le Père Noël en « sable » avec 1 500 kg de tomates à Noël, la vidéo devient virale

C’est l’art qui a besoin d’être reconnu pour son unicité et sa beauté qui varie avec chaque artiste. Le célèbre artiste de sable Sudarsan Pattnaik est très connu pour ses dessins complexes et ses thèmes extraordinaires qui reviennent à chaque occasion importante dans le pays. Cette fois, M. Pattnaik a conçu un Noël «Sand» de 27 pieds à Odisha pour marquer sa «propre» célébration de Noël. Étonnamment, le sculpteur a utilisé 1500 kg de tomates pour construire un Père Noël sur le sable.

Dans la vidéo partagée par le lauréat Padma Bhushan sur Twitter, on pouvait voir l’art du sable massif du Père Noël créé par M. Pattnaik sur la plage de Gopalpur à Odisha. Le sculpteur a affirmé que sa création était la plus grande installation de tomates et de sable du monde du Père Noël, qui pèse environ 1,5 tonne et mesure 60 pieds de large. Il était accompagné de ses élèves pour l’aider à fabriquer la belle sculpture sur la plage située dans le quartier de Ganjam. Il a également écrit “Joyeux Noël” aux côtés du Père Noël avec l’utilisation de grosses tomates.

“#TomatoSanta La plus grande tomate avec du sable du monde”, a-t-il écrit dans son tweet. La légende disait en outre : « Installation #SantaClause de 1,5 tonne de Tamato sur la plage de Gopalpur à Odisha, en Inde. Cette sculpture mesure 27 pieds de haut et 60 pieds de large. Mes élèves se sont joints à moi pour terminer la sculpture.

«Nous avons également établi des records plus tôt, à Noël, en créant le plus grand Père Noël en utilisant différents supports. Cette fois, nous avons utilisé du sable et de la tomate”, a déclaré l’artiste de 45 ans dans un rapport. M. Pattnaik est connu pour avoir créé une sculpture du Père Noël de 50 pieds de long et 28 pieds de large sur la plage de Puri l’année dernière. Il a fait la sculpture avec 5400 roses rouges et plusieurs autres fleurs.Il crée divers arts du sable depuis plus d’une décennie maintenant.

