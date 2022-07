Sudarsan Pattnaik félicite Draupadi Murmu avec l’art du sable

Draupadi Murmu a créé l’histoire en devenant le premier président tribal de l’Inde. Murmu, qui appartient à Odisha, est la deuxième femme à occuper le plus haut poste constitutionnel en Inde après Pratibha Patil. Pour commémorer sa victoire, l’éminent artiste de sable Sudarsan Pattnaik a créé une sculpture de sable massive de Murmu sur la plage de Puri. L’art du sable de Pattnaik présente une sculpture souriante de Murmu sur fond de Rashtrapati Bhavan. Ce qui a rendu la création plus attrayante, c’est l’ajout des couleurs du drapeau indien sur le dessus pour représenter l’unité et le patriotisme. L’art du sable comprenait le texte «Félicitations au président du peuple indien». Pattnaik a partagé la photo sur Twitter avec la légende : « Toutes nos félicitations au président du peuple indien Smt. Draupadi Murmu Ji pour une victoire historique. Mon Sand Art à la plage de Puri à Odisha.”

Félicitations les plus chaleureuses au président du peuple indien Smt. #DraupadiMurmu ji pour la victoire historique. Mon SandArt à la plage de Puri à Odisha. pic.twitter.com/M9ulRxxAYF — Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) 21 juillet 2022

Le candidat de la NDA au pouvoir, Draupadi Murmu, a battu le candidat de l’opposition, Yashwant Sinha. Elle a reçu 2 824 votes d’une valeur de 6,76 803. Pendant ce temps, Yashwant Sinha n’a obtenu que 1 877 votes sur 3 80 177 valeurs. Cela l’a fait sortir victorieuse avec 64,03% du total des votes valides.

Murmu, ancienne gouverneure du Jharkhand, a commencé sa carrière politique en tant que conseillère du BJP à Odisha en 1997.

Le Premier ministre Narendra Modi a été le premier à féliciter Draupadi Murmu pour sa victoire historique. Il a tweeté : « L’Inde écrit l’histoire. À une époque où 1,3 milliard d’Indiens marquent Azadi Ka Amrit Mahotsav, une fille de l’Inde issue d’une communauté tribale née dans une partie reculée de l’est de l’Inde a été élue notre présidente !

Le ministre en chef de l’Odisha, Naveen Patnaik, a été parmi les premiers à féliciter Draupadi Murmu pour son élection en tant que 15e président. “C’est en effet un moment de grande fierté pour tout le monde à Odisha qu’elle ait été élue à la plus haute fonction du pays”, a-t-il écrit dans un message.

Patnaikw a écrit que le parcours de Draupadi Murmu, d’un humble début à devenir le premier citoyen du pays, était un exemple inspirant et brillant de l’autonomisation des femmes.

Félicitez la fille de #OdishaSmt #DraupadiMurmu après avoir été élu 15e président de l’Inde. C’est en effet un moment très fier pour tout le monde à Odisha qu’elle ait été élue à la plus haute fonction du pays. pic.twitter.com/eG27IvsnfI — Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) 21 juillet 2022

Le chef du Congrès Rahul Gandhi lui a également souhaité après avoir été déclarée vainqueur des élections présidentielles.

Félicitations et meilleurs vœux à Smt. Draupadi Murmu ji après avoir été élu 15e président de l’Inde. – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 21 juillet 2022

Draupadi Murmu prêtera serment alors que la 15e présidente de l’Inde prêtera serment le lundi 25 juillet.

