Sudarsan Pattnaik crée l’idole de Ganpati avec 3 425 laddoos de sable

Ganesh Chaturthi est l’un des plus grands festivals célébrés en Inde et les festivités sont souvent à grande échelle. Par exemple, le célèbre Lalbaugcha Raja ou les idoles Chinchpokli Chintamani à Mumbai. Le festival revêt une grande importance parmi tous les festivals hindous et est célébré de bon augure dans des États comme le Maharashtra, le Telangana, Goa, le Madhya Pradesh et le Karnataka. Dans cette veine, l’artiste du sable Sudarsan Pattnaik, connu pour ses sculptures grandioses et innovantes, a réalisé une sculpture spéciale de Ganesh.

L’idole de Ganesh de sable de Pattnaik est composée de 3 425 laddoos de sable et de quelques fleurs. Les laddoos sont l’un des bhogs offerts au Seigneur Ganesha. L’artiste du sable a créé sa sculpture sur la plage de Puri à Odisha.

Heureux #GaneshChaturthi .Mon SandArt de Lord Ganesh en utilisant 3 425 ladoos de sable et quelques fleurs sur la plage de Puri à Odisha. pic.twitter.com/BGIuuMqESF — Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) 31 août 2022

Sur Ganesh Chaturthi l’année dernière, Pattnaik a fait une sculpture de Ganesh avec 7 000 coquillages et les mots “Monde, Paix” sur la plage de Puri. En 2019, l’artiste du sable a créé une sculpture à l’aide de bouteilles en plastique exhortant les gens à ne pas utiliser de plastique à usage unique. Selon l’agence de presse PTI, la sculpture de sable de 10 pieds de long de Lord Ganesha a été créée par Pattnaik en utilisant 5 tonnes de sable et plus de 1000 bouteilles en plastique inutilisées installées autour d’elle. L’artiste du sable avait souligné que si nous ne recyclons pas et ne réutilisons pas le plastique, il faut plus de mille ans pour se décomposer et créer des risques pour la santé.

Dans une autre célébration innovante cette année, les idoles de Ganesh sont arrivées dans le style Pushpa Raj dans certains des pandals du Maharashtra, où le festival est célébré avec un maximum d’enthousiasme pour leur plus grand festival. Dans certains endroits, les idoles de Lord Ganesha ont été vues là où il était assis dans le célèbre style Pushpa Raj.

Pushpa, sorti en décembre 2021, a été un énorme succès non seulement dans les États de langue télougou mais aussi dans les circuits hindi. Le film a dépassé les collections de Rs 100 crore avec sa seule version hindi.

Ganesh Chaturthi est l’un des festivals les plus célébrés en Inde. D’énormes pandals sont érigés pour adorer le Seigneur Ganesha et les 10 jours voient une horde de fidèles venir et offrir des bonbons et d’autres choses à Dieu. Lord Ganesha est né le Chaturthi Tithi de Shukla Paksha au mois de Bhadrapada.

