Alors que l’Inde se bat pour faire face au nombre croissant de patients atteints de Covid-19, l’artiste notable Sudarsan Pattnaik a sensibilisé davantage les gens au port de masques en cette période critique grâce à sa création sur sable. Sudarsan Pattnaik a fait trois dessins, le premier étant celui d’un homme portant un masque. Le deuxième dessin du lauréat Padma Shri et de l’artiste de sable international représentait deux personnes qui se regardaient mais maintenant une distance de six pieds entre elles et le troisième était une image de coronavirus.

L’artiste de renom a partagé hier la photo de son art du sable sur Twitter avec sa légende: «# COVIDEmergency2021. Portez #mask correctement. Maintenez la distance sociale. #StayAlert #StaySafe. »

L’Inde est actuellement témoin d’un tsunami de cas de Covid-19 avec près de 3 cas et demi lakh chaque jour. Les hôpitaux et les établissements médicaux à travers le pays sont débordés de patients et des milliers de personnes succombent quotidiennement au virus. Le pays n’a pas encore connu un pic de la deuxième vague et la situation devrait encore s’aggraver dans les prochains jours.

L’image est devenue une sensation instantanée sur Internet, les utilisateurs de Twitter la retweetant 192 fois. Le message a également reçu 1500 likes, les fans de Pattnaik le félicitant d’avoir sensibilisé à l’infection mortelle via une créativité sans précédent.

Né le 15 avril 1977, dans le quartier Puri d’Odisha, Pattnaik a reçu le Padma Shri Award, la quatrième récompense civile la plus élevée du gouvernement indien en 2014. Il a également réalisé un record du monde Guinness en 2017 en réalisant le plus grand château de sable du monde sur la plage de Puri.

Il a également été actif dans la sensibilisation contre le réchauffement climatique, le terrorisme, le VIH SIDA, la conservation de la faune et est fréquemment couvert par les médias du monde entier.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici