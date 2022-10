Sudarsan Pattnaik crée l’art du sable de la déesse Kali en utilisant 4 045 diyas à Diwali

L’artiste de sable d’Odisha, Sudarsan Pattnaik, nous a encore une fois hypnotisés avec son art à l’occasion de Diwali. L’artiste de sable de renommée internationale a dévoilé une belle sculpture de sable de la déesse Kali installée sur la plage de Puri à Odisha. La particularité de l’art du sable est qu’il est créé à l’aide de 4 045 lampes en terre. “Mon art du sable de la déesse Maa Kali avec l’installation de 4045 Diyas sur la plage de Puri à Odisha”, a écrit Pattnaik dans un post sur Twitter. Le lauréat Padma Shri est un artiste renommé surtout connu pour ses œuvres d’art distinctement reconnaissables.

Cet art du sable devient viral pour ses détails complexes. Regarde:

#HappyDiwali 🙏

Mon SandArt de la déesse Maa Kali avec l’installation de 4045 Diyas à la plage de Puri à Odisha. pic.twitter.com/3GZGe9TANQ — Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) 24 octobre 2022

Depuis sa mise en ligne, l’image est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 6,5 000 j’aime. « Hmara pyara Bharat », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Shubham karoti kalyanam, richesses curatives.. L’ennemi augmente la destruction, laisse la lumière briller.. Deep Jyot Parambarahm, Deep Jyot Janardan.. Deepo me hartu papam, deep shine namostute » bonne journée.

Jai maa 🙏 https://t.co/9f3pXXvaUI — Satya Sp (@iamsatya_14) 24 octobre 2022

Joyeux Deepawali ✨️🎉🎊 https://t.co/KE8Svnx9d8 – Anupama Shukla (@Anupama80936149) 24 octobre 2022

C’est tellement bon. Coeur fondant. Maa kaali krapa banaye rakhen aap par☺ — Tanupriya Saroya (@tanupriyasaroya) 24 octobre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, Pattnaik a également marqué l’anniversaire du Premier ministre en organisant une sculpture de sable de cinq pieds sur la plage de Puri d’Odisha. Fait intéressant, le célèbre artiste de sable a utilisé 1 212 tasses à thé en boue pour former le portrait spectaculaire. Pattnaik a écrit “Joyeux anniversaire Modi Ji” avec la sculpture.

« Je souhaite à Notre Hon’ble Premier Ministre Narendra Modi ji pour son anniversaire. Puisse Mahaprabhu Jagannath lui accorder une vie longue et saine pour servir la mère Inde. J’ai créé une installation SandArt en utilisant 1 213 Mud Tea Cups sur du sable avec le message #HappyBirthdayModiJi à la plage de Puri, Odisha », a écrit Padma Shri Sudarsan.

Pattnaik, qui est mondialement connu pour son travail incroyable, a participé à plus de 60 compétitions internationales d’art sur sable et a remporté plusieurs distinctions.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici