Suda51 : « Tout le monde se soucie trop des scores Metacritic »

Goichi « Suda51 » Suda, vétéran de l’industrie et créateur de No More Heroes, estime que les sociétés de jeux accordent encore trop d’importance aux performances de leurs jeux sur Metacritic.

Dans une interview avec GamesIndustry.bizSuda et son compatriote légendaire japonais Shinji Mikami ont discuté des innombrables raisons pour lesquelles des titres comme le leur, avec leur style et leur saveur distincts, sont devenus quelque peu rares au fil des ans – et Suda a suggéré que c’est parce que de nombreuses entreprises se concentrent trop sur les notes d’évaluation.

« Tout le monde accorde trop d’attention et se préoccupe trop des scores Metacritic. On en est arrivé au point où il existe presque une formule toute faite : si vous voulez obtenir un score Metacritic élevé, c’est ainsi que vous créez le jeu », a-t-il expliqué.

« Si vous avez un jeu qui ne correspond pas à cette formule, à ce champ de commercialisation, il perd des points sur Metacritic. Les plus grandes entreprises pourraient ne pas vouloir s’occuper de ce genre de choses. Ce n’est peut-être pas la raison principale, mais c’est certainement l’une des raisons. Tout le monde se soucie trop des chiffres. »

« Personnellement, je ne me soucie pas trop des chiffres de Metacritic. Je n’en suis pas vraiment conscient. Ce qui est important pour nous, c’est de sortir les jeux que nous voulons sortir et de faire en sorte que les gens jouent aux jeux auxquels nous voulons qu’ils puissent jouer. »

Suda a admis qu’il vérifiait occasionnellement les scores Metacritic, en particulier lorsque son studio Grasshopper Manufacture a sorti un jeu.

« Parfois, un média nous donne zéro. Je me sens mal. Pourquoi aller jusqu’à nous donner zéro ? », rit-il. « Mais à part ça, j’essaie d’éviter Metacritic. »

Mikami, quant à lui, estime qu’il existe de nombreux titres moins conventionnels, mais qu’ils reçoivent moins d’attention « à cause de tous les jeux à gros budget qui existent et de toute la puissance qui est mise dans leur marketing ».

« Les jeux qui bénéficient du plus grand soutien marketing sont ceux qui doivent plaire à un public aussi large que possible », a-t-il déclaré. « Les jeux plus originaux n’ont pas vraiment la même valeur marchande. »

Vous pouvez lire notre interview complète avec Suda et Mikami ici. La conversation porte sur le retour de leur deuxième collaboration, Shadows of the Damned, et la troisième collaboration qui n’a jamais eu lieu, Zombie Rider.