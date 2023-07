SUDA quatre en route pour la Russie pour les championnats du monde de sambo – Shaw Local

Liz Short avait besoin d’un partenaire de lutte.

« Quand j’ai trouvé AJ (Juarez), c’était un match fait au paradis », a-t-elle déclaré.

Robert Casey, 33 ans, était un porteur de ballon de Bolingbrook à l’époque. Il dit qu’il était plus rapide que son coéquipier, Antoineo Harris, qui a joué dans l’Illinois et a joué dans la NFL. Pour faire de la place à Harris et parce qu’il aimait frapper les gens, Casey s’est déplacé vers la ligne défensive des Raiders.

Ron et James Hill sont partenaires du SUDA International Training Center sur Republic Avenue à Joliet. Ils entraînent également l’équipe américaine aux Championnats du monde de sambo cette semaine à Saint-Pétersbourg, en Russie. Short, Jaurez, Casey et Adriana Rosas concourront pour l’équipe américaine, ainsi que plusieurs autres athlètes de partout aux États-Unis. Ils s’envolent mercredi pour l’extravagance de quatre jours dans 95 nations.

« Ces quatre partent en raison des niveaux qu’ils ont atteints et parce qu’ils sont habitués aux situations de pression », a déclaré James Hill.

Le sambo, qui se traduit par l’autodéfense sans armes, est un art martial et un sport de combat russe.

« Le sambo est un art du grappling mixte en Russie », a déclaré Hill. « Leurs forces spéciales l’utilisent. C’est le 75e anniversaire des championnats du monde, donc c’est important.

Short, dans sa quatrième année en tant qu’entraîneur sportif de Joliet Central, a lutté dans l’équipe masculine du lycée de Glenbard East avant de fréquenter l’USOED (United States Olympic Education Center, sur le campus de la Northern Michigan University), où elle a obtenu son diplôme universitaire. Elle n’a pas participé aux Jeux olympiques, mais a participé à des compétitions internationales.

« La lutte féminine est importante dans d’autres pays », a-t-elle déclaré. « Ils ont des paparazzis qui suivent les lutteuses. C’est sauvage.

«J’étais censé être pauvre à l’université, et ici, je voyageais partout. J’étais pauvre après le collège. J’ai fait le tour du monde en lutte. C’est comme si j’avais choisi le mauvais pays pour vivre.

Juarez, 21 ans, a lutté à 103 et 112 livres à Joliet Central et a remporté deux médailles à l’État. Short aime aller contre lui parce qu’il est talentueux et pas beaucoup plus grand qu’elle.

« Ce (Sambo) est une transition facile de la lutte », a déclaré Juarez, qui a lutté à Rend Lake après le lycée et s’est entraîné à SUDA International pendant quelques mois. « C’est ma première grande compétition. J’ai envie de concourir à nouveau et je me sens vraiment confiant à ce sujet.

Pour Juarez, la compétition tombe à point nommé. « J’attends de partir pour l’Air Force, pour le camp d’entraînement », a-t-il déclaré.

Rosas est originaire de Joliet et vit dans le Michigan. Elle est anthropologue. Elle se rend à SUDA International pour s’entraîner.

Casey est entraîneur-chef de lutte, assisté de Short et Juarez, pour le programme IKWF 6 à 14 ans à SUDA. Il a dit qu’il était nouveau à Sambo, « mais je lutte depuis des années ».

« Sports Sambo, dans lequel notre équipe participera, est tout le combat », a déclaré James Hill. « Le combat Sambo est un art martial mixte avec équipement et protège-tibias. Dans ce sport, il n’y a pas de frappe. Il y a les lancers, les clefs de bras et les clefs de jambes.

« Un match peut être gagné sur un seul lancer. Il y a aussi une limite de temps et une règle de domination.

Les impressions de Casey sur les sports sont positives.

« Avec la kurtka (veste d’uniforme), je peux saisir et prendre quelqu’un », a-t-il déclaré. « J’aime cet aspect, pouvoir tenir le coup. Maintenant, ils ne peuvent plus me fuir.

Si Casey approche de la fin de ses années de compétition à 33 ans, il n’a pas reçu le mémo.

« Si Dieu le veut, je le ferai aussi longtemps que je le pourrai », a-t-il déclaré.

Hill a déclaré que le Comité olympique avait reconnu Sambo. Avec 95 nations qui envoient des concurrents aux championnats du monde, la popularité est évidente.

« Les Russes ont dominé la lutte internationale, et ce sport est similaire », a déclaré Hill. « Cela pourrait très bien être le prochain sport aux Jeux olympiques. »

Jusque-là, les championnats du monde sont la grande affaire. Short, Rosas, Juarez et Casey seront là avec le reste de l’équipe américaine, à la recherche de l’or.