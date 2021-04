Les villes où des tempêtes pourraient se déclencher vendredi incluent Dallas, Houston, La Nouvelle-Orléans et Oklahoma City.

Il n’y a eu que 34 tornades signalées aux États-Unis jusqu’à présent en avril, bien en dessous de la moyenne.

Une autre série de tempêtes violentes est possible la semaine prochaine, selon les prévisionnistes.

Une longue période de temps relativement calme est sur le point de se terminer dans le sud, préviennent les prévisionnistes.

Des tempêtes violentes accompagnées de fortes grêles destructrices, de vents destructeurs, de tornades et de fortes pluies susceptibles de provoquer des inondations soudaines devraient se développer dans les plaines du sud jusqu’au sud profond au cours des prochains jours, a déclaré le National Weather Service.

Le météorologue d’AccuWeather Ryan Adamson a déclaré que « une zone d’orages devrait se développer vendredi après-midi sur le centre et le sud-est du Texas ». Une deuxième zone est également susceptible de se former sur le centre de l’Oklahoma et l’extrême nord du Texas, a-t-il déclaré.

Les principales villes où des tempêtes pourraient se déclencher vendredi sont Dallas, Houston, La Nouvelle-Orléans, Oklahoma City et Baton Rouge, en Louisiane, a déclaré le Storm Prediction Center.

Voici les prévisions: La saison des tornades 2021 pourrait être plus destructrice à cause de La Niña

Ces tempêtes devraient produire des précipitations généralisées de 2 à 4 pouces dans le sud, a déclaré CNN, ce qui pourrait entraîner des inondations. Les endroits les plus vulnérables aux inondations seront les zones urbaines, les routes et les petits ruisseaux, a indiqué le service météorologique.

Samedi, les tempêtes reprendront et s’étireront jusqu’à l’ouest de la Caroline du Sud et le Florida Panhandle, a déclaré AccuWeather. « Il peut y avoir de forts orages avec des pluies torrentielles, des rafales de vent dommageables et de la grêle de la basse vallée du Mississippi au sud-est samedi », a déclaré le prévisionniste d’AccuWeather, Paul Pastelok.

Des tornades seront également possibles dans l’est de la Louisiane dans les Carolines côtières samedi. Des villes comme Atlanta et Birmingham, en Alabama, pourraient connaître des tempêtes samedi.

Il n’y a eu que 34 tornades signalées aux États-Unis jusqu’à présent en avril, selon le Storm Prediction Center, par rapport au nombre moyen de 224 tornades pour le mois.

Alors qu’il y aura une pause dans le temps violent dimanche et lundi, une autre série de tempêtes est possible de mardi à jeudi dans certaines parties du centre et du sud des États-Unis, a indiqué le centre de prévision.