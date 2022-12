Sud-Ouest, Peloton, Tesla, Herbalife et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Sud-ouest – Les actions ont chuté de plus de 4% après que la compagnie a annulé 70% de ses vols réguliers et a averti que les perturbations massives se poursuivraient “pendant les prochains jours”. Les compagnies aériennes avaient annulé des milliers de vols américains au cours de la semaine dernière au milieu de fortes chutes de neige, de glace, de vents violents et de froid dans tout le pays.

actualités liées à l’investissement

Sables de Las Vegas , Wynn Resorts – Les actions des casinos ont augmenté après l’annonce par la Chine de la fin de la quarantaine pour les voyageurs internationaux à partir du 8 janvier. Les actions de Las Vegas Sands et Wynn Resorts ont une exposition démesurée au pays compte tenu de leurs opérations à Macao. Ils ont ajouté respectivement 3,8 % et 5 %.

Entreprises basées en Chine – Les ADR cotés en bourse aux États-Unis ont été échangés après que le gouvernement a annoncé l’assouplissement des restrictions de Covid. Alibaba et JD.com chacun a gagné 3,3 %. Baidu ajouté 2,6 % et Pinduoduo augmenté de 2 %.

Tesla — Les actions du constructeur de véhicules électriques ont chuté de 9 % après avoir annoncé qu’il ralentirait la production dans son usine de Shanghai en janvier. L’usine a fermé fin décembre.

Nio – Les actions ont chuté de 9,8% après que le constructeur de véhicules électriques a abaissé ses perspectives de livraison au quatrième trimestre en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement en Chine.

Peloton – La société de fitness a annoncé qu’elle proposera des vélos remis à neuf avec une remise allant jusqu’à 500 $ par rapport aux vélos neufs. Le titre a baissé de plus de 3% pour la dernière fois.

Financière B. Riley – Les actions de la société d’investissement ont grimpé de plus de 4 % après la publication de ses prévisions pour le quatrième trimestre. La société a déclaré qu’elle s’attend à un BAIIA ajusté d’exploitation compris entre 90 et 100 millions de dollars pour le quatrième trimestre. C’est en baisse par rapport au quatrième trimestre de 2021, mais au-dessus de certains trimestres précédents cette année. B. Riley a également déclaré qu’il s’attendait à terminer l’année avec plus de 2 milliards de dollars en espèces et en investissements.

Herbalife — La société de marketing à plusieurs niveaux a gagné 3 % après son annonce que le PDG et président par intérim, Michael Johnson, occuperait le poste de manière permanente. Johnson a accepté un salaire de 1 $ et un plan d’intéressement basé sur des actions, selon la société.

Coherus BioSciences – Les actions ont chuté de 8,8% après avoir appris que la société n’avait pas reçu de lettre d’action de la Food and Drug Administration pour son médicament contre le cancer du nasopharynx. La société a déclaré que le retard de la FDA découle de son incapacité à visiter une usine en Chine en raison de restrictions de voyage.

