Sud de la France: des incendies de forêt «catastrophiques» obligent des milliers d’habitants et de vacanciers à évacuer | Nouvelles du monde

Un énorme incendie de forêt dans le sud de la France est sous contrôle après avoir forcé des milliers d’habitants et de vacanciers à fuir leurs maisons et leurs campings.

L’incendie s’est déclaré lundi après-midi entre Saint-André, près de la frontière espagnole, et la station balnéaire d’Argelès-sur-Mer sur la côte méditerranéenne.

On dit que la région est populaire auprès des vacanciers britanniques.

Plus de 3 000 personnes ont dû être évacuées de la zone alors que 650 pompiers ont combattu l’incendie, rapporte le service d’information français BFM TV.

Plusieurs pompiers ont été blessés, dont un grièvement, selon le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Le pompier grièvement blessé se serait blessé après être tombé d’un camion et sur le dos.

M. Darmanin a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’autres victimes.

Deux lotissements et quatre campings auraient été évacués, avec sept sites utilisés pour accueillir ceux qui ont dû fuir.

Les occupants de trois des quatre campings auraient pu regagner leur logement.

À un moment donné, plus de 300 vacanciers étaient basés dans un gymnase en attendant de retourner là où ils avaient séjourné, selon l’agence de presse AFP.

L’incendie aurait également touché 30 maisons, dont huit gravement brûlées.

Pendant ce temps, un entrepôt et l’un des campings auraient été « fortement impactés ».

Image:

La scène à Saint-André. Photo : Europa Press /AP





Samuel Moli, le maire de Saint-André, a qualifié la situation de « catastrophique » lundi soir.

Il a déclaré sur la radio France Bleu Roussillon : « Nous sommes face à un incendie comme nous n’en avons jamais vu.

« Notre ville est durement touchée et il y a beaucoup de dégâts. »

Laetitia Richard, qui a dû fuir le camping des Chênes Rouges à Argeles sur Mer, a déclaré qu’il avait été ravagé par les flammes.

Elle a confié à BFM TV : « On revenait de balade et on a vu de la fumée. On s’est dit ‘c’est pas possible !’

« L’année dernière déjà, nous étions en Gironde, mais à 30km du feu. Cette fois c’était tout près. »

Stéphanie Bodinier, 49 ans, qui est à Argeles-sur-Mer avec son mari et sa fille, raconte : « On était dans la piscine et on a vu de la fumée et des cendres. Quand j’ai vu les avions, on a pris nos affaires. »