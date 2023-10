Sud-Asiatiques dans Football Weekly : Suliman, Hamid et Nabi entrent dans l’histoire des qualifications pour la Coupe du monde du Pakistan | Les filles atteignent la piste des buts | Actualités footballistiques

La dernière édition de South Asians in Football Weekly est sortie après une autre semaine extraordinaire pour la communauté du Beautiful Game…

Ancien jeune skipper anglais Easah Suliman a guidé le Pakistan vers la toute première victoire du pays en qualification pour la Coupe du monde, moins de six mois après avoir fait ses débuts internationaux pour le pays.

Suliman a été capitaine du Pakistan lors d’un match nul et vierge au Cambodge la semaine dernière avant de remettre le brassard pour le match retour à Islamabad, qui a vu les Shaheens s’imposer 1-0 grâce à un but de son compatriote anglo-pakistanais. Haroun Hamid, qui était à QPR la saison dernière.

Il s’agissait du premier match de qualification du Pakistan pour la Coupe du monde à domicile depuis plus d’une décennie et de sa première victoire en qualification pour la Coupe du monde en 34 tentatives.

Le Pakistan est désormais qualifié pour les phases de groupes du deuxième tour des qualifications pour la Coupe du monde.

Ancien milieu de terrain anglais U17 Rahis Nabi a également participé aux matchs contre le Cambodge, mais le milieu de terrain de Grimsby Town, Otis Khan, n’a pas pu participer après n’avoir pas reçu l’autorisation internationale de jouer.

Simran Jhamat a marqué deux fois alors que West Brom accédait au deuxième tour de la County Cup ce week-end.

Jhamat a marqué le premier match de West Brom contre Leafield Athletic, avec Delphi Cole, Meesha Dudley-Jones et Steph Weston également sur la cible pour les Baggies.

Jhamat, qui figure dans la toute première chronologie et vitrine documentant le parcours des joueuses d’origine sud-asiatique dans le football féminin anglais, a complété le score dans les phases finales alors que West Brom s’est imposé 5-0.

Bière Asmita a été nommé Joueur du match après avoir été éblouissant pour les Spurs lors d’une victoire écrasante 6-0 en Continental Tires League Cup contre Reading.

Ale a réalisé une performance pleine d’action sur le côté gauche des Spurs, préparant Zhang Linyan pour le premier match de Tottenham alors que l’internationale chinoise marquait son premier but pour le club à peine 10 minutes après ses débuts.

Et l’arrière latérale d’origine népalaise est elle-même inscrite sur la feuille de match à peine deux minutes après le début de la seconde période, coupant son pied droit pour dépasser la gardienne de Reading Eve Annets avec une finition brillante.

Tottenham a enchaîné avec une impressionnante victoire 3-1 en Super League féminine à Brighton alors que le nouvel entraîneur-chef Robert Vilahamn a remporté trois victoires toutes compétitions confondues pour les Spurs en l’espace de seulement sept jours.

S’exprimant avant la saison, Ale a salué l’approche de Vilahamn, ajoutant que le Suédois permettait aux Spurs de jouer sans crainte.

« C’est vraiment nouveau maintenant, avec un nouveau manager et une nouvelle recrue. Il a un style différent, comme la façon dont il gère les choses », a déclaré Ale. Actualités Sky Sports.

» J’aime ça, je pense que les filles aiment ça. Les jours sont un peu différents et nous avons un style de jeu différent maintenant. Nous voulons juste être agressifs dans la presse et courageux avec le ballon et rechercher des modèles d’attaque. «

Un fidèle des Blackburn Rovers Millie Chandarana a également marqué lors de la Continental Tires League Cup avec son premier but de la saison dans un thriller de cinq buts avec Durham.

Le milieu de terrain box-to-box, qui figurait aux côtés d’Ale dans l’équipe de football de la saison 2022/23 des Sud-Asiatiques de Sky Sports, a donné l’avantage aux Rovers 2-1 avec une excellente frappe.

Chandarana a fait irruption au milieu de terrain vers le but, perçant le ballon au-delà du gardien de Durham Naoisha McAloon et dans le coin inférieur gauche du filet.

Mais Durham a fait preuve de force en seconde période pour remporter la victoire alors que les Rovers s’inclinaient 3-2.

Imran Kayani était également de retour sur la piste des buts en réalisant une performance d’Homme du match pour Whitehawk contre Hashtag United.

La douce frappe du pied gauche de Kayani semblait donner les trois points aux Hawks, mais Hashtag a riposté dans le temps additionnel alors que les deux équipes partageaient le butin. Le tirage au sort place Whitehawk à la quatrième place du classement de la Premier League isthmique.

Vimal Yoganathan a parlé à Actualités Sky Sports récemment après que le pionnier tamoul ait fait sa percée en équipe première avec Barnsley.

Le milieu de terrain d’origine sri-lankaise est entré en jeu lors de la défaite de Barnsley aux tirs au but en Coupe EFL contre Tranmere Rovers, avant de participer aux victoires du Trophée EFL contre Grimsby Town et les U21 de Manchester City.

Donnant quelques conseils aux aspirants footballeurs, Yoganathan a déclaré : « Si vous vous entraînez et faites preuve de dévouement, vous deviendrez, espérons-le, un footballeur. Cela ne devient pas beaucoup plus compliqué que cela. Si vous travaillez dur et que vous vous consacrez à En jouant au football, vous aurez de bonnes chances de réussir. »

Arrière latéral de Sheffield United Sai Sachdev a été en mission internationale avec les U19 anglais la semaine dernière.

Sachdev a réalisé une performance assurée pour aider l’Angleterre à blanchir sa cage lors d’un match nul et vierge au Monténégro lors de la phase de groupes des qualifications pour l’Euro.

Rohan Luthra s’est ouvert aux chaînes du club de Slough Town pour réfléchir au début de sa période de prêt avec les Rebels.

Fin août, Actualités Sky Sports a révélé que le gardien pionnier de Cardiff City, Luthra, était sur le point de rejoindre Slough grâce à un prêt d’une saison.

Le gardien punjabi de 6 pieds 5 pouces a gardé sa première cage inviolée le mois dernier et semble avoir consolidé sa position de gardien de but de premier choix du club.

« Mon expérience jusqu’à présent a été incroyable, tout le monde a été vraiment accueillant », a déclaré Luthra. www.sloughtownfc.net.

Le gardien punjabi de 6 pieds 5 pouces Rohan Luthra embrasse Dev Trehan de Sky Sports News après sa première feuille blanche pour Slough Town





« Tout le monde est vraiment sympathique ici. J’ai apprécié jusqu’à présent et j’apprécie simplement les jeux. »

Aqsa Mushtaq a fait des débuts gagnants pour OFI Crète dans la première division du football grec ce week-end.

Le milieu de terrain offensif a joué alors que l’OFI Crète s’est imposé 2-0 contre Atromitos.

Actualités Sky Sports a révélé en exclusivité que Mushtaq était sur le point de rejoindre OFI Crète après avoir décidé de retourner en Grèce pour jouer au football en club après un passage réussi à Avantes Chalkida.

