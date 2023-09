Sud-Asiatiques dans Football Weekly : Simran Jhamat rejoint West Brom, Rohan Luthra brille à Slough, Shadab Iftikar décroche le poste des U19 du Pakistan | Actualités footballistiques

Notre expert résident Dev Trehan vous propose une édition spéciale exceptionnelle de South Asians in Football Weekly après une semaine mémorable dans le jeu…

La semaine dernière, je suis tombé sur un dépliant alors que Actualités Sky Sports a révélé en exclusivité que l’ancien attaquant pionnier de Liverpool et de Bristol City Simran Jhamat avait rejoint West Brom.

L’attaquante a obtenu son premier départ pour son nouveau club lors du choc du FA Women’s Northern Premier à Liverpool Feds, avec Jhamât remportant le corner d’où est venu le seul but de West Brom lors d’une défaite 2-1.

Mariam Mahmoud, qui a marqué quatre buts en quatre matches de West Brom cette saison, a également participé au match, remplaçant les Baggies en première mi-temps.

Kira Raï – qui apparaît aux côtés de Jhamat et Mahmood dans la toute première chronologie et exposition, documentant le parcours des joueuses d’origine sud-asiatique dans le football féminin moderne – s’est appuyée sur sa récente performance impressionnante contre les Feds de Liverpool en déclenchant le retour de Derby County dans un spectaculaire 7-1 gagner contre Stourbridge.

L’attaquant sikh-pendjabi est sorti du banc pour obtenir une passe décisive contre les Feds de Liverpool et a été récompensé par un départ contre Stourbridge, qui a pris la tête à la Dom Amott Arena grâce à Niamh Deasy.

Kira Rai apparaît dans une chronologie et une exposition uniques en son genre documentant l’histoire des joueuses d’origine sud-asiatique. La star de Derby County espère que cela contribuera à améliorer la diversité dans le football féminin et à inspirer davantage de filles qui lui ressemblent.



Mais lorsqu’un centre de précision de Rai au début de la seconde période a été transformé par Charlotte Steggles, les vannes se sont ouvertes – Maria Timms et Eleanor Ashton marquant deux chacune alors que l’équipe de Sam Griffiths récoltait ses premiers points de la saison avec style.

Plus d’Asiatiques du Sud dans le football

Le héros culte de Fort William, Shadab Iftikar, a également fait l’actualité la semaine dernière alors qu’il faisait son retour à l’entraînement de première ligne après avoir été nommé nouveau manager de l’équipe pakistanaise U19.

Iftikar est devenu le premier Sud-Asiatique britannique à réussir dans le football écossais senior lorsqu’il a accepté un séjour de six mois à Fort William, du côté de la Scottish Highland League, qui s’est terminé en mai de l’année dernière.

Mais comme de nombreux gestionnaires du patrimoine sud-asiatique, Iftikar, né à Preston, a eu du mal à trouver une opportunité au niveau national et il va désormais poursuivre son parcours en tant qu’entraîneur-chef des U19 du Pakistan.

Cela a été une quinzaine éclair pour le milieu de terrain international pakistanais né à Birmingham Rahis Nabi.

Nabi a vu un transfert lucratif du côté belge vers l’Eendracht Aalst échouer à la dernière minute, mais l’ancien international anglais U17 a maintenant finalisé son transfert vers l’équipe chypriote basée à Nicosie, Digenis. Adil, le frère aîné de Nabi joue également à Nicosie, l’attaquant ayant déjà remporté trois prix MVP cette saison à Doxa Katokopias.

Zidane Iqbal a rendu hommage à ses amis, à sa famille et à ses entraîneurs sur les réseaux sociaux après que Sky Sports News a révélé qu’il était devenu le premier Sud-Asiatique britannique à jouer pour Manchester United au niveau senior.



Ce fut une semaine de fortunes mitigées pour l’ancien jeune de Manchester United Zidane Iqbal, qui a été expulsé tard lors de la victoire de l’Irak aux tirs au but contre l’Inde en demi-finale de la Kings Cup.

Iqbal, dont le père est anglo-pakistanais, a écopé d’un carton rouge après avoir attrapé Brandon Fernandes avec un bras égaré, ce qui lui a fait rater la finale de dimanche à Bangkok. L’Irak a cependant fini par remporter le trophée en battant la Thaïlande, pays hôte, aux tirs au but en finale.

Il y a eu également un moment historique lors du match d’Apollon contre Samegrelo au premier tour des éliminatoires de l’UEFA Women’s Champions League, avec la joueuse de 21 ans Manisha Kalyan devenant ainsi le premier Indien à marquer dans la compétition lors d’une victoire 3-0 pour Apollon qui a permis à l’équipe chypriote de se qualifier pour le prochain tour de qualification.

Gardien de but Rohan Luthra a continué sa belle forme avec une feuille blanche pour Slough Town lors d’une victoire 2-0 contre Aveley.

Luthra est prêté par Cardiff City où il est devenu la saison dernière le premier Sud-Asiatique britannique à apparaître dans les buts des deux premières divisions du football anglais dans une histoire révélée exclusivement par Sky Sports News.

Le gardien du Pendjabi Rohan Luthra embrasse Dev Trehan de Sky Sports News après sa première feuille blanche pour Slough Town





Certains fans ont fait le voyage depuis le sud du Pays de Galles pour l’encourager à Arbour Park car il n’y avait pas de football de championnat en raison de la trêve internationale – et ils sont repartis heureux, avec le buteur de tir punjabi de 6 pieds 5 pouces mettant en place une démonstration assurée pour aider le Les rebelles récoltent trois points indispensables.

Nathan Minhas, qui a marqué un coup de pied spectaculaire contre Torquay United à la fin du mois dernier, a également figuré dans le match, entrant en jeu en seconde période alors que Slough remportait sa première victoire en championnat à domicile cette saison.

Diplômé de l’académie Sutton United Imran Kayani, qui a quitté Slough à la fin de la saison dernière, a rejoint Whitehawk après un bref passage à Dover Athletic.

L’attaquant, éligible pour jouer au football international pour le Pakistan, a fait ses débuts avec les Hawks lors d’une victoire 2-1 contre Canvey Island ce week-end.

Arrière latéral de Sheffield United Sai Sachdev a aidé les U19 anglais à terminer leur voyage en Espagne en beauté avec une victoire 4-2 contre la Suisse.

Sachdev est entré en jeu en seconde période lors de la victoire contre la Suisse après avoir joué les 90 minutes complètes contre l’Allemagne plus tôt la semaine dernière.

