Sud-Asiatiques dans Football Weekly : la semaine de rêve de Hamza Choudhury, Danny Batth fait ses débuts à Norwich, Aqsa Mushtaq prête pour le déménagement d’OFI Crète | Actualités footballistiques

La dernière édition de South Asians in Football Weekly est sortie après une autre semaine fantastique pour la communauté dans le cadre du « Beautiful Game »…

Hamza Choudhury a vécu une semaine de rêve pour Leicester City, en signant un nouveau contrat avant de jouer à Anfield – puis en terminant la semaine en portant le brassard de capitaine des Foxes le jour de son anniversaire !

Leicester a annoncé que le diplômé de l’académie avait signé un nouveau contrat de quatre ans le matin de son voyage à Anfield pour affronter Liverpool en Coupe Carabao.

Après avoir rédigé de nouvelles conditions, Choudhury a déclaré : « C’est un sentiment incroyable pour moi et ma famille.

« C’est ma maison. J’ai évidemment passé la majeure partie de ma vie ici, avec les mêmes personnes et le même environnement.

« J’ai hâte de continuer et j’espère aider l’équipe à revenir en Premier League. Rester ici encore quatre ans est exactement ce que je veux. »

Leicester a pris une avance choc à la troisième minute contre Liverpool la semaine dernière, avant que l’équipe locale ne revienne pour gagner 3-1, Choudhury jouant les 90 minutes complètes dans un rôle de milieu de terrain.

Le milieu de terrain anglo-bangladais a quitté le banc ce week-end pour aider Leicester à remporter une victoire catégorique 4-1 contre les Blackburn Rovers alors qu’ils revenaient en tête du championnat.

Choudhury, qui jouait comme arrière latéral inversé le jour de son 26e anniversaire, a reçu le brassard de capitaine après que Ricardo Pereira et Jamie Vardy aient tous deux été remplacés à Ewood Park, Leicester prenant les trois points.

Dilan Markanday a commencé ce match pour Blackburn après que l’ancien jeune de Tottenham ait poursuivi son impressionnante forme de coupe pour les Rovers plus tôt dans la semaine.

Markanday a complété le score pour marquer son quatrième but en six départs en Coupe Carabao avec une finition composée alors que Blackburn frappait Cardiff City.

L’attaquant a été reconnu pour sa performance avec la sélection dans l’équipe de la ronde de la Coupe Carabao – dans un trio de tête aux côtés de la paire de Liverpool Diogo Jota et Cody Gakpo – alors qu’il aidait les Rovers à organiser un affrontement alléchant à Chelsea.

Parler à RoversTV après la victoire dans le sud du Pays de Galles, Markanday a déclaré : « J’ai adoré, c’était une soirée vraiment agréable et nous avons marqué cinq buts contre une bonne opposition.

« Ces buts sont le résultat de tout le travail acharné que nous déployons chaque jour sur le terrain d’entraînement.

« En tant qu’attaquant, les buts, les passes décisives et la création d’occasions sont une grande partie de mon jeu. Si je veux continuer à avoir des opportunités ici, c’est ce que je dois continuer à faire.

« Je veux plus d’opportunités à l’avenir et pour y parvenir, il s’agit de prouver au coach que je peux le faire. »

Pendant ce temps, les Rovers ont pris d’assaut le sommet du championnat féminin Barclays avec une belle victoire 2-0 à Lewes et ont enregistré leur troisième victoire au rebond.

Millie Chandarana est arrivée au Dripping Pan, maintenant son record omniprésent pour Blackburn cette saison après avoir débuté les quatre matches précédents.

Bière Asmita était également en action, apparaissant lors du choc d’ouverture de la Super League féminine de Tottenham avec Chelsea à Stamford Bridge.

Ale est entré en jeu avec Tottenham à deux buts d’avance, et bien que Martha Thomas ait marqué un but, les Spurs n’ont rien pu tirer du derby de Londres contre l’équipe d’Emma Hayes, s’inclinant 2-1.

Mariam Mahmoud a poursuivi son bon début de saison avec un autre but pour West Brom lors d’un match de coupe plein d’action contre les Feds de Liverpool.

Fran Orthodoxou a obtenu un brillant vainqueur tardif dans une victoire 3-2, Mahmood marquant pour porter le score à 2-2 alors que West Brom revenait par derrière à deux reprises pour sceller sa place au deuxième tour de la FA WNL Cup.

Danny Bain a fait ses débuts pour Norwich City lors de la victoire contre Birmingham ce week-end.

Le défenseur expérimenté, qui figurait dans la première équipe sud-asiatique de football de la saison à la fin de la dernière campagne, a quitté Sunderland tard le jour de la date limite pour rejoindre Norwich.

Batth a remplacé le buteur d’ouverture Gabriel Sara lors d’une victoire 2-0 pour l’équipe de David Wagner à Carrow Road, avec Jonathan Rowe également sur la cible alors que les Canaries mettaient fin à une série de trois défaites consécutives.

Le défenseur central, qui a eu 33 ans le mois dernier, est sous contrat avec Norwich jusqu’à la fin de la saison, avec une option pour une année supplémentaire.

Londonien Stéphane Constantin a été nommé nouvel entraîneur-chef du Pakistan.

Constantine, qui a déjà été entraîneur de l’équipe première de Millwall, dirigera le Pakistan pour deux éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA contre le Cambodge le mois prochain.

« Stephen a accepté de rejoindre la PFF avec un seul objectif pour l’instant : remporter les éliminatoires contre le Cambodge », indique un communiqué de la Fédération pakistanaise de football (PFF).

Constantine, qui a également dirigé le Népal et le Rwanda, a connu deux mandats à la tête de l’Inde, menant le pays dans plus de matches internationaux que tout autre entraîneur et aidant l’Inde à entrer dans le top 100 des nations de la FIFA.

Shadab Iftikhar a guidé le Pakistan jusqu’à la finale de son tout premier championnat de la Fédération sud-asiatique de football U19.

Iftikhar, né à Preston, a mené l’équipe à des victoires contre le Népal, les Maldives et le Bhoutan, avant que le Pakistan ne s’incline face à l’Inde en finale.

Image:

L’entraîneur-chef du Pakistan U19 Shadab Iftikhar et Dev Trehan de Sky Sports News à Ewood Park la saison dernière





Iftikhar est devenu le premier Sud-Asiatique britannique à réussir dans le football écossais senior lorsqu’il a accepté un séjour de six mois à Fort William, du côté de la Scottish Highland League, se terminant en mai de l’année dernière.

Le poste au Pakistan U19 est son premier rôle depuis qu’il a entrepris son aventure en Écosse.

Actualités Sky Sports comprend qu’Iftikhar a fait une impression très positive sur les chefs de la fédération pakistanaise et qu’il est désormais en mesure de soutenir l’équipe senior avant ses éliminatoires de la Coupe du monde le mois prochain.

Zahmena Malik faisait également partie d’une sortie historique pour le Pakistan après avoir participé à la toute première séance de tirs au but pour l’équipe féminine.

Après un match nul 1-1, le match du Pakistan contre le Laos s’est soldé par des tirs au but, Malik de l’Est de Londres n’ayant montré aucune hésitation lorsqu’il s’agissait d’en tirer un.

Malik a calmement inscrit son penalty alors que Paksitan a remporté les tirs de barrage et a terminé devant ses adversaires lors du tournoi amical à six équipes en Arabie Saoudite.

Aqsa Mushtaq est sur le point de rejoindre OFI Crète après que Sky Sports News a révélé que l’attaquant était prêt à revenir dans le football de club en Grèce.

Mushtaq, qui figure dans la première chronologie documentant l’histoire des joueuses d’origine sud-asiatique dans le football féminin moderne, a passé la seconde moitié de la saison dernière au sein du championnat du Lewes FC.

Elle a déjà joué pour l’équipe grecque d’Avantes Chalkida, où elle a remporté le prix de la joueuse la plus utile de la ligue.

Mushtaq est diplômée de l’Université Lenoir-Rhyne où elle a marqué 13 buts en 17 matches lors de sa dernière saison dans ce collège basé en Caroline du Nord.

En 2019, Mushtaq a été nommée Joueuse de l’année de la Conférence de l’Atlantique Sud, ce qui l’a aidée à déménager à Naples, où elle est devenue la première joueuse d’origine pakistanaise à rejoindre une équipe féminine évoluant dans la première division italienne.

Image:

Dillon De Silva a rejoint Torquay depuis QPR pour un contrat permanent au cours de l’été





Dillon De Silva est de retour sur la scène internationale avec le Sri Lanka après que la suspension du pays du football pour ingérence gouvernementale a été récemment levée par la FIFA.

L’ailier de Torquay United est l’un des trois joueurs anglais nommés dans l’équipe du Sri Lanka pour le match de qualification pour la Coupe du Monde le mois prochain contre le Yémen, avec l’équipe du FC Baresi. Marvin Hamilton et milieu de terrain d’Aveley Garrett Clark également dans l’équipe.

