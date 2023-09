Sud-Asiatiques dans Football Weekly : Arjun Singh Purewal, Simran Jhamat et Imran Kayani ont tous trouvé le fond des filets | Actualités footballistiques

La dernière édition de South Asians in Football Weekly est sortie après une autre semaine mouvementée pour la communauté dans le cadre du Beautiful Game…

Les fans de football du Nord-Est ont eu droit à un spectacle rare pour lancer le week-end en tant que jumeaux sikhs-pendjabi Amar et Arjun Singh Purewal a dirigé leurs équipes respectives alors que Consett accueillait Hebburn Town.

Les frères ouvrent la voie aux Sud-Asiatiques britanniques dans le football depuis plus de 15 ans, entrant pour la première fois dans les livres d’histoire à l’adolescence lorsqu’ils sont devenus les premiers jumeaux à marquer lors du même match de FA Cup après avoir tous deux marqué pour Bishop Auckland lors d’un match supplémentaire. Victoire du tour préliminaire contre Darlington RA en 2008.

Les jumeaux sont entrés à nouveau dans l’histoire il y a deux ans lorsqu’ils sont devenus les premiers frères britanniques d’Asie du Sud à s’aligner sous l’arche lors d’une finale de la Coupe de Wembley.

Arjun était capitaine de Consett ce jour-là, mais cela s’est avéré être un jour inoubliable pour Amar, qui a marqué le premier but de son équipe alors qu’Hebburn soulevait le trophée FA Vase avec une victoire 3-1.

Amar et Arjun Singh Purewal de chaque côté du footballeur de la ligue Mal Benning et Dev Trehan de Sky Sports News au Sporting Khalsa Football Club





Mais Arjun a eu le dernier mot cette fois-ci, complétant le score de Consett avec une tête de balle lors d’une victoire 3-0 contre Hebburn, qui était en tête du classement de la Northern Premier League Est avant les matches du week-end.

Simran Jhamat a marqué son premier départ à domicile pour West Brom avec un but lors d’une victoire 4-1 contre Huddersfield lors d’un match joué aux Hawthorns.

L’attaquante débutait son premier match aux côtés Mariam Mahmoudles deux hommes voyant tous deux leurs parcours footballistiques présentés plus tôt cette année dans la toute première chronologie et exposition documentant l’histoire des joueuses d’origine sud-asiatique dans le football anglais moderne.

Jhamat a ouvert son compte Baggies avec un but typique de braconnier en convertissant le centre de la skipper Hannah George à bout portant. Mahmood a également remporté un penalty dans le match.

Actualités Sky Sports a révélé en exclusivité plus tôt ce mois-ci que l’ancien attaquant pionnier de Liverpool et de Bristol City, Jhamat, rejoignait West Brom.

Le nouveau venu de Whitehawk Imran Kayani était également sur la bonne voie ce week-end, marquant ses débuts à domicile avec un but bien marqué alors que les Hawks battaient Redhill 4-0 pour réserver leur place au troisième tour de qualification de la FA Cup.

Ce fut une autre bonne semaine pour la jeune gardienne prometteuse de Manchester United. Safia Middleton-Patel, qui est brièvement devenu le deuxième choix du club derrière l’internationale anglaise Mary Earps.

United s’est séparé de Sophie Baggaley, qui a rejoint Brighton le jour de la date limite de transfert de la WSL, laissant Middleton-Patel comme prochain gardien de but dans la lignée d’Earps, qui avait elle-même été liée à un éloignement du club.

Mais comme prévu, United a conclu un accord de 100 000 £ pour signer Phallon Tullis-Joyce d’OL Reign plus tard le jour de la date limite afin de renforcer ses options entre les bâtons.

Middleton-Patel a également été sélectionnée la semaine dernière dans l’équipe du Pays de Galles pour les matches d’ouverture de la Ligue des Nations féminine de l’UEFA.

Le Pays de Galles jouera en Islande vendredi, avant d’accueillir le Danemark au Cardiff City Stadium mardi prochain.

Il y a également eu une convocation internationale pour les habitants de l’Est de Londres. Zahména Malik, qui a été nommé dans l’équipe pakistanaise pour un tournoi amical entre six nations en Arabie Saoudite.

L’attaquante de London Seaward, qui a décroché une passe décisive lors de ses débuts internationaux, est cette fois-ci la seule représentante britannique de l’équipe.

Malik devrait jouer un rôle de premier plan dans la campagne du Pakistan pour le tournoi, qui débutera par un match contre la Malaisie jeudi avant une confrontation avec le pays hôte dimanche.

Ancien arbitre légendaire de l’EFL Jarnail Singh a également rendu visite aux Sky Studios dans l’ouest de Londres pour partager un aperçu de l’arbitrage et de l’expérience britannique sud-asiatique dans le football anglais.

L'ancien arbitre de l'EFL Jarnail Singh photographié avec les journalistes de Sky Sports News Fadumo Olow (à gauche) et Miriam Walker-Khan





Singh, qui est le premier et le seul arbitre sikh à porter un turban dans l’histoire du football anglais, a ravi les membres du personnel à travers Actualités Sky Sports alors qu’il exprimait son désir de voir les Sud-Asiatiques britanniques beaucoup mieux représentés dans le football anglais.

Singh et Sky Sports ont travaillé ensemble plus tôt cette année pour inciter la Fédération de football à publier des directives à l’intention des officiels de match à travers le pays sur l’importance des couvre-chefs religieux en tant qu’articles de foi.

Cela fait suite à un incident impliquant un footballeur semi-professionnel sikh, qui a reçu un deuxième carton jaune pour sa réaction après qu’un joueur adverse ait semblé tirer sur sa patka, qui est un couvre-chef religieux porté par de nombreux Sikhs.

Parler à Actualités Sky Sports à l’époque, Singh avait déclaré : « Je suis très heureux que nous ayons pu contribuer à l’éducation et à l’amélioration de la compréhension des communautés sud-asiatiques et sikhs dans le football. »

