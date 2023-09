Sud-Asiatiques dans Football Weekly : Arjan Raikhy marque un but hurleur, Hamza Choudhury est capitaine de Leicester, Raj Athwal de l’Odisha FC visite le Parlement | Actualités footballistiques

La dernière édition de South Asians in Football Weekly est sortie après une autre semaine productive pour la communauté dans le cadre du Beautiful Game…

Arjan Raikhy a ouvert son compte à Leicester City avec style avec le premier but du match lors du choc du Trophée Papa Johns la semaine dernière avec Wigan.

Le prodige sikh-pendjabi, qui Actualités Sky Sports révélé qu’il rejoignait les Foxes après avoir quitté Aston Villa cet été, a marqué un but à la demi-heure, perçant le coin supérieur gauche à 25 mètres avant que les U21 de Leicester ne s’effondrent et perdent 7-1.

Raikhy s’est fait connaître après un but merveilleux contre Chelsea pour les U18 de Villa en novembre 2020.

Le milieu de terrain techniquement doué a fait ses débuts en équipe première senior deux mois plus tard lors d’un match nul au troisième tour de la FA Cup contre Liverpool, un moment décrit par le groupe de supporters Punjabi Villans comme « incroyable ».

Le milieu de terrain central a connu une autre campagne productive la saison suivante en remportant la distinction d’aider deux équipes – Stockport County et Grimsby Town – à être promues dans la Ligue de football au cours de deux périodes de prêt distinctes.

Raikhy a assisté au match amical du Mois du patrimoine sud-asiatique entre le Sporting Khalsa et le Punjab United plus tôt cet été avant de finaliser son transfert chez les Foxes.

Plus d’Asiatiques du Sud dans le football

Image:

Arjan Raikhy avec Dev Trehan de Sky Sports News et les Sud-Asiatiques dans l’équipe de football de la saison au Sporting Khalsa FC



Diplômé de l’Académie Hamza Choudhury fièrement capitaine de Leicester pour la première fois sous Enzo Maresca contre Norwich la nuit suivante.

Choudhury, qui a fait partie de la première équipe sud-asiatique de football de la saison et est le seul anglo-bangladais à avoir joué en Premier League, a remplacé l’arrière droit en l’absence de Ricardo Pereira pour Maresca. Tableaux de championnat.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de championnat Sky Bet entre Norwich City et Leicester City.



L’ancien capitaine de l’académie né à Loughborough a fait une démonstration exceptionnelle pour aider Leicester à remporter une victoire convaincante 2-0 à Carrow Road pour maintenir son record de 100% en championnat à l’extérieur.

Expliquant sa décision de nommer Choudhury, 25 ans, capitaine pour le choc contre Norwich, Maresca a déclaré : « C’est l’un des joueurs de l’académie. Il est né ici.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Hamza Choudhury qui entre dans l’histoire avec Leicester en tant que vainqueur de la FA Cup britannique d’Asie du Sud devrait être souligné et célébré, a déclaré à Sky Sports News le tout premier membre musulman du Conseil de la FA, Yunus Lunat.



« Aussi dans la façon dont il travaille et nous essayons de responsabiliser certains d’entre eux.

« Hamza n’est pas actuellement un joueur de l’académie rejoignant l’équipe première. Absolument pas.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de championnat Sky Bet entre Leicester City et Bristol City.



« Maintenant, il fait partie de l’équipe première et il doit faire preuve de responsabilité et de leadership. »

Président de l’Odisha FC Raj Athwal a visité le Parlement la semaine dernière avant de s’envoler pour l’Inde pour le début de la saison de la Super League indienne.

Image:

Le président de l’Odisha FC, Raj Athwal, s’adresse à Dev Trehan de Sky Sports News à la Chambre des Lords





Athwal et le gouvernement d’Odisha ont été accueillis par la baronne Verma à la Chambre des Lords pour des discussions sur les Sud-Asiatiques dans le football et sur les opportunités centrées sur le commerce et la responsabilité sociale des entreprises.

Aqsa Mushtaq est sur le point de revenir au football de club en Grèce, Actualités Sky Sports comprend.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Aqsa Mushtaq a parlé à Sky Sports News lorsqu’elle était au Lewes FC pour écrire l’histoire en tant que première joueuse d’origine pakistanaise à jouer professionnellement en Italie.



L’attaquante, qui figure dans la première chronologie documentant l’histoire des joueuses d’origine sud-asiatique dans le football féminin moderne, a passé la seconde moitié de la campagne au sein du club de championnat du Lewes FC.

Mushtaq a déjà joué dans la première division grecque pour Avantes Chalkida, remportant le prix du joueur le plus utile avec l’équipe basée en Crète l’année dernière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Une chronologie unique en son genre documentant l’histoire des joueuses d’origine sud-asiatique dans le football anglais moderne a été lancée, dans l’espoir d’inspirer une nouvelle génération.



Mushtaq est diplômée de l’Université Lenoir-Rhyne où elle a marqué 13 buts en 17 matches lors de sa dernière saison dans ce collège basé en Caroline du Nord.

En 2019, Mushtaq a été nommée Joueuse de l’année de la Conférence de l’Atlantique Sud, ce qui l’a aidée à déménager à Naples, où elle est devenue la première joueuse d’origine pakistanaise à rejoindre une équipe féminine évoluant dans la première division italienne.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le héros de Geordie et le pionnier britannique du football d’Asie du Sud, Michael Chopra, ont rejoint Keith Downie de Toon Army et Sky Sports News avant leur affrontement en Ligue des champions avec l’AC Milan !



Michael Chopra était de retour Actualités Sky Sports la semaine dernière alors qu’il rejoignait les supporters de Newcastle à Milan avant leur affrontement en Ligue des champions contre l’AC Milan.

Chopra faisait partie de l’équipe de Newcastle qui a joué pour la dernière fois en Ligue des champions il y a 21 ans et a rejoint les supporters lors d’une journée inoubliable avant un match nul 0-0 et un point gagné à San Siro.

Le but merveilleux d’Ali Zafar a aidé le pionnier du football écossais Shadab Iftikhar prendre un départ gagnant en tant qu’entraîneur-chef du Pakistan U19.

La frappe de 35 verges de Zafar a permis au Pakistan de s’imposer 1-0 contre le Népal lors de son premier match au Championnat de la Fédération sud-asiatique de football U19.

Shah Jahan a marqué un but égalisateur tardif lors du deuxième match de la compétition du Pakistan pour décrocher un match nul 1-1 contre les Maldives, réservant ainsi une place en demi-finale aux garçons d’Iftikhar.

Iftikhar est devenu le premier Sud-Asiatique britannique à diriger le football écossais senior lorsqu’il a accepté un séjour de six mois à Fort William, du côté de la Scottish Highland League, qui s’est terminé en mai de l’année dernière.

Attaquant de Londres Seaward Zahmena Malik a également repris l’action internationale avec le Pakistan la semaine dernière.

Malik a aidé le Pakistan à obtenir un match nul et vierge lors de son premier match amical du tournoi contre la Malaisie, avant de disputer son deuxième match, qui a vu le Pakistan s’incliner 1-0 contre le pays hôte, l’Arabie saoudite.

Pendant ce temps, Manchester United stoppe Safia Middleton-Patel faisait partie de l’équipe du Pays de Galles pour le premier match de la Ligue des Nations féminine du pays.

Middleton-Patel, qui a eu 19 ans la semaine dernière, était un remplaçant inutilisé lors de la défaite 1-0 du Pays de Galles contre l’Islande.

Les Sud-Asiatiques britanniques dans le football

Pour plus d’histoires, de reportages et de vidéos, visitez notre page révolutionnaire South Asians in Football sur skysports.com et South Asians in the Game blog et restez à l’écoute de Sky Sports News. et nos plateformes numériques Sky Sports