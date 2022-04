Sud-Asiatiques britanniques dans le football: Ruudy Yusuf est prêt pour un séjour à Harlow alors que Sunny Singh Gill s’associe à Sam Allison | Nouvelles du football

Ruudy Yusuf, le patron pionnier des Harlow Town Ladies, a déclaré à Sky Sports News qu’il était « certain à 99% » qu’il resterait à la tête du club la saison prochaine.

Yusuf, qui travaillait auparavant sous Jamie O’Hara et Paul Konchesky à Billericay Town, a pris les rênes à Harlow en octobre dernier et était considéré comme le seul manager de la communauté sud-asiatique britannique exerçant son métier dans les quatre premières divisions des hommes ou le match féminin lors de la saison 2021/22.

S’exprimant après l’affrontement de son équipe en FA Women’s National League avec Kent Football United, Yusuf a déclaré qu’il avait l’impression d’avoir des affaires inachevées à Harlow Town Ladies.

« J’ai déjà eu une conversation avec le club, j’en aurai une autre et nous verrons. Je ne dis pas non [to staying] et je ne dis pas oui, mais je penche pour un oui », a-t-il déclaré Nouvelles de Sky Sports.

« J’aime le projet que nous construisons ici et j’aimerais en faire partie. J’ai l’impression d’avoir des affaires inachevées ici [and I know what I can do] avec une pré-saison, en commençant par le début, avec la récolte actuelle et le groupe de joueurs que nous avons.

« Nous sommes maintenant une équipe jeune, passant d’une moyenne d’âge de presque 30 ans à une moyenne d’âge de 19 ans [during my time in charge]. Et vu la façon dont le club va, je pense que c’est à 99% que je reste ici. »

Sky Sports Nouvelles a révélé que quatre entraîneurs d’origine sud-asiatique aidaient à préparer l’équipe d’Angleterre C hors championnat pour leur match amical international contre le Pays de Galles le mois dernier dans une étape sans précédent pour la diversité des entraîneurs dans le football anglais.

Cela est venu après que Yusuf lui-même ait réuni une équipe de quatre entraîneurs d’origine sud-asiatique pour l’aider à Harlow, considérée comme une première dans le quatrième niveau du football féminin dans ce pays.

L’un de ces entraîneurs, Sahim Ahmed, est depuis parti en raison d’autres engagements et a été remplacé en tant que directeur adjoint par Junior Ndigwe Kings, mais l’entraîneur de la première équipe Ethan Barr et le chef du gardien de but Dev Bhamra font toujours partie de la configuration des Harlow Town Ladies.

Image:

Yusuf parle de tactique avec l’ancien assistant de Billericay Town, Gifton Noel-Williams





Bhamra a déclaré que le style de gestion sensé de Yusuf est ce qui le distingue de ses contemporains.

« Je joue toujours moi-même pour l’équipe masculine de Harlow Town et c’est juste un très bon environnement pour être dans et autour, semaine après semaine, faire ce que j’aime, me développer tout en aidant les autres joueurs à grandir », a déclaré Bhamra à Sky. Nouvelles sportives.

« Ça a été génial de travailler avec l’entraîneur Ruudy et j’ai déjà beaucoup appris. Il est critique, mais il est très honnête et c’est ce que vous voulez chez un entraîneur. La seule façon de vous améliorer, c’est avec des critiques honnêtes.

« Il ne tourne pas autour du pot, il est honnête et va droit au but, et il aide tous les joueurs et les entraîneurs à s’améliorer. Il est brillant dans ce qu’il fait et cela déteint sur nous tous. »

Image:

(LR) Ethan Barr sur la ligne de touche avec Dev Bhamra et le manager Ruudy Yusuf





Barr a ajouté: « Travailler dans ce rôle à Harlow Town Ladies a été une si bonne expérience pour moi en tant que jeune entraîneur. J’ai eu la chance de plonger au plus profond et il y a eu beaucoup d’apprentissages. Je suis comme une éponge, j’essaie juste de tout absorber.

« Mais mon avenir est très lié à celui du manager – où il va, je vais. S’il décide de rester, je reste, et s’il s’arrête aujourd’hui, je m’arrête aujourd’hui. »

Allison et Singh Gill prennent en charge le jeu EFL

L’arbitre noir le mieux classé du pays a été rejoint par le meilleur arbitre de la communauté sud-asiatique britannique pour présider un match de l’EFL le lundi de Pâques.

Sam Allison était l’homme au milieu, avec l’arbitre de la Ligue nationale Singh Gill agissant en tant que quatrième officiel pour le match de Swindon Town avec Leyton Orient, dans un autre moment historique pour l’arbitrage dans le football anglais.

Sky Sports Nouvelles a révélé en exclusivité la semaine dernière qu’Allison et Singh Gill seraient en action ensemble pour le choc de la Ligue 2 au County Ground, qui a vu Leyton Orient mettre fin aux espoirs de promotion de Swindon avec une victoire 2-1 à l’extérieur.

Allison est pompier et ancien footballeur semi-professionnel, et n’est devenu que le deuxième arbitre noir de l’histoire de la Ligue anglaise de football – derrière seulement Uriah Rennie – au début de la saison 2020-21.

La saison dernière, Sky Sports News a révélé que les frères sikhs-punjabi Sunny Singh Gill et Bhups entraient dans l’histoire en tant que première paire d’officiels de match d’origine sud-asiatique britannique à présider un match du championnat Sky Bet.

Les deux continuent de progresser en tant qu’officiels de match à part entière, le père Jarnail Singh ayant déclaré à Sky Sports News en février que ses fils donnaient aux membres de la communauté l’espoir qu’ils pourraient réussir dans le match.

« En tant que parent, je suis très fier que les garçons aient suivi mes traces et qu’ils soient fiers d’eux-mêmes et de la communauté », a déclaré Jarnail à Sky Sports News.

« Je ne dis jamais qu’ils vont bien parce qu’il ne faut qu’un match et ils sont de retour là où ils ont commencé en termes de positions méritoires.

« Mais je peux voir qu’ils sont plus engagés que jamais parce qu’ils veulent tous les deux passer au niveau suivant, donc ils se donnent vraiment à 110%.

« Faire l’histoire la saison dernière, bien sûr, cela leur a naturellement donné un coup de pouce et plus de soif de succès – d’autant plus que cela a été couvert de manière si positive dans les médias. En même temps, les deux sont décontractés et ils prennent à peu près les choses à leur manière. foulée.

« Et s’ils réussissent bien et, espérons-le, passent à l’étape suivante, ils peuvent être un peu plus sous les projecteurs et devenir des modèles encore plus grands pour nos futures générations d’arbitres, de joueurs et d’entraîneurs. »

Les statistiques sur les joueurs sud-asiatiques « ne s’accumulent pas »

Le directeur général de Kick It Out, Tony Burnett, a déclaré que « les statistiques ne correspondent pas » en ce qui concerne la représentation des footballeurs britanniques d’Asie du Sud au niveau élite.

Les Sud-Asiatiques britanniques sont le plus grand groupe ethnique minoritaire du pays, mais la communauté est massivement sous-représentée dans le football professionnel depuis des décennies, le président de Kick It Out, Sanjay Bhandari, la décrivant comme la plus grande anomalie statistique du football.

Parlant à la Réseau de football sud-asiatique événement au Breyer Group Stadium de Leyton Orient, Burnett a offert de l’espoir à ceux qui veulent voir un jeu plus diversifié et vraiment représentatif en indiquant que le paysage autour des Sud-Asiatiques britanniques dans le football était sur le point de « changer de manière significative au cours des prochains mois ».

Il a ajouté: « Nous ne pensons pas qu’il y ait un énorme problème en ce qui concerne la participation au niveau local. Là où nous avons un problème et là où nous devons résoudre le problème, c’est qu’il n’y a pas assez [British South Asian players at elite level].

« Et la raison en est que nous ne nous sommes pas suffisamment concentrés sur les voies de talent pour les joueurs sud-asiatiques – hommes et femmes – qui traversent cette pyramide, dans les académies et dans la configuration professionnelle.

« C’est complexe quand vous le décomposez, nous devons donc examiner des choses comme les réseaux de scoutisme, qui fait le scoutisme? Nous ne disons pas nécessairement que seuls les scouts sud-asiatiques peuvent repérer les talents sud-asiatiques, mais nous savons tous que la représentation reflète la vôtre. préjugés personnels

« L’autre défi est de savoir comment le talent est évalué et développé au sein de la structure de l’académie. Cela appartient principalement à la Premier League.

« Nous avons commencé à vraiment regarder avec la Premier League ce qui se passe dans la structure de l’académie. Qu’est-ce que c’est en termes d’évaluation, de formation, de développement des talents sud-asiatiques qui va mal parce que les statistiques ne le font pas. » empiler en termes de représentation de la base jusqu’au jeu professionnel, et nous devons résoudre ce problème. »

Le joueur de Leyton Orient Otis Khan, le membre du conseil d’administration de la FA Rupinder Bains et le mentor de l’académie de West Ham Rashid Abba étaient parmi les orateurs lors de l’événement gratuit au stade du groupe Breyer au cœur de l’est de Londres, co-organisé par Paul Kirton et Anwar Uddin, aux côtés Soccer Social LDN, en association avec la campagne Fans for Diversity.

Image:

250 personnes ont assisté à l’événement à Leyton Orient fortement sursouscrit





Il y avait une demande sans précédent pour participer à l’événement, avec des personnes voyageant de tout le pays pour rencontrer des praticiens à travers le jeu et en savoir plus sur les Sud-Asiatiques britanniques dans le football.

Le milieu de terrain de l’académie de Brighton et international de la jeunesse anglaise Layth Gulzar, le directeur de Brentford Nity Raj et l’entraîneur de la première équipe féminine du comté de Derby Kiran Singh Savage étaient parmi ceux dans la foule, aux côtés de l’arrière latéral de l’académie féminine de Birmingham City Layla Banaras, qui était là avec sa famille comme invités du partenariat Sky Sports et Sporting Equals.

Sky Sports travaillé avec Birmingham City pour aider à soutenir Bénarès lancer son guide nutritionnel et son planificateur de repas pour le Ramadan avant le début du mois sacré musulman l’année dernière. La talentueuse défenseure et sa famille ont apporté des versions mises à jour du guide et du planificateur de repas comme cadeaux à partager avec les invités qui ont assisté à l’événement gratuit à Leyton Orient.

Sky Sports Nouvelles comprend que les clubs de football à travers le pays sont maintenant en compétition pour accueillir le prochain Réseau de football sud-asiatique un événement.

