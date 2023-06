Sud-Asiatiques britanniques dans le football : Otis Khan de Grimsby Town fait ses débuts au Pakistan à Maurice | Nouvelles du football

Le milieu de terrain offensif de Grimsby Town, Otis Khan, a fait ses débuts internationaux pour le Pakistan à Maurice.

Khan, 27 ans, qui vient d’être nommé dans la première équipe sud-asiatique de football de la saison, a débuté contre le pays hôte lors du match d’ouverture de la Coupe des quatre nations de Maurice.

Le Kenya et Djibouti sont les autres nations participantes, avec le Pakistan en compétition dans le cadre de leurs préparatifs pour le championnat de la Fédération sud-asiatique de football (SAFF) de ce mois-ci en Inde.

Sky Sports Nouvelles a révélé en exclusivité le mois dernier que l’autorisation internationale de Khan était sur le point d’être achevée, la Fédération pakistanaise de football confirmant la nouvelle le lendemain pour le plus grand plaisir des fans de Shaheens dans le monde entier.

Jimmy Khan, membre du FA Council et ancien joueur de l’académie des Blackburn Rovers, qui a joué pour le Pakistan en 1989, a déclaré Sky Sports Nouvelles représenter le Pakistan « signifiera tout pour Otis ».

Khan a passé les premières années de son développement à l’académie de Manchester United avant de rejoindre Sheffield United où il est devenu professionnel et a fait ses débuts en championnat senior en 2014.

Après un bref passage à Barnsley, Khan a rejoint Yeovil Town où il est devenu un favori des fans avec 18 buts et 15 passes décisives en 87 matchs pour le club. Un séjour de 18 mois à Mansfield Town a été suivi d’un prêt dans le comté de Newport, avant de rejoindre Tranmere Rovers en tant qu’agent libre.

Plus de Sud-Asiatiques dans le football

Khan faisait partie de l’équipe de Tranmere qui a atteint les barrages de la Ligue 2 lors de la saison 2020/21, tout en terminant deuxième de la finale du trophée EFL.

Il a depuis joué pour Walsall et Leyton Orient, avant de choisir de rejoindre Grimsby Town pour un contrat de deux ans l’été dernier.

Khan a fait 31 apparitions en Ligue 2 pour Grimsby la saison dernière et a joué un rôle clé dans la course des Mariners aux quarts de finale de la FA Cup la saison dernière.

Le milieu de terrain a marqué deux fois dans la compétition et a également participé à la mémorable victoire de Grimsby au cinquième tour à Southampton.

L’équipe féminine du Pakistan est revenue sur la scène internationale lors du championnat féminin SAFF de l’an dernier au Népal.

Nadia Khan, attaquante des Doncaster Rovers Belles, OMS Sky Sports Nouvelles a révélé qu’elle avait reçu l’autorisation internationale juste à temps pour se rendre à Katmandou pour le tournoi, est entrée dans l’histoire lors du dernier match de groupe du Pakistan contre l’île Maurice, devenant la première femme à marquer quatre buts dans un match international pour la nation.

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

