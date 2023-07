Sud-Asiatiques britanniques dans le football: la meilleure buteuse Mariam Mahmood engage son avenir à West Bromwich Albion | Nouvelles du football

Mariam Mahmood prolongera son séjour avec West Bromwich Albion Women d’une autre saison, selon Sky Sports News.

L’avenir du joueur de 19 ans avait été plongé dans le doute après le départ de l’entraîneur-chef Jenny Sugarman, qui a quitté West Brom le mois dernier pour poursuivre d’autres projets.

Mais Siobhan Hodgetts a quitté l’équipe d’entraîneurs pour remplacer Sugarman et a été rejointe par l’ancien joueur de West Brom Abi Hinton, les deux ayant travaillé en étroite collaboration avec Mahmood depuis son adolescence.

Cela aurait rassuré l’ancienne internationale des collèges d’Angleterre Mahmood sur le fait que West Brom reste le meilleur endroit pour qu’elle se développe en tant que footballeuse.

S’exprimant avant le Mois du patrimoine sud-asiatique l’année dernière lors de sa première interview avec une grande plateforme, la Britannique-Pakistanaise Mahmood s’est ouverte à Sky Sports Nouvelles à propos de son amour pour West Brom, où elle a gravi les échelons.

Cela a attiré l’attention des dépisteurs pakistanais, qui ont contacté West Brom Women au sujet de la disponibilité de Mahmood à jouer pour le Pakistan directement à l’arrière du Sky Sports Nouvelles histoire.

L’équipe féminine du pays est revenue dans le giron international il y a un peu moins d’un an lors du championnat féminin SAFF au Népal.

Plus de Sud-Asiatiques dans le football

L’attaquante des Doncaster Rovers Belles Nadia Khan, qui Sky Sports Nouvelles a révélé qu’elle avait reçu l’autorisation internationale juste à temps pour se rendre à Katmandou pour le tournoi, est entrée dans l’histoire lors du dernier match de groupe du Pakistan contre l’île Maurice, devenant la première femme à marquer quatre buts dans un match international pour la nation.

Mahmood a marqué lors de sept matchs consécutifs de West Brom dans une période fulgurante au cours de la première moitié de la saison dernière, avec deux de ces frappes présélectionnées pour le prix du but de la saison du club.

Le talentueux attaquant a terminé la saison en tant que meilleur buteur de West Brom et est également apparu dans les premiers sud-asiatiques de Sky Sports News dans l’équipe de football de la saison.

Le voyage de Mahmood a également été présenté dans la toute première chronologie et exposition, documentant l’histoire des joueuses d’origine sud-asiatique dans le jeu anglais moderne.

L’exposition a été lancée à Stamford Bridge avant d’être présentée lors d’un récent FA Foi et Football événement au berceau du football anglais.

Mahmood : Nos histoires comptent

L’attaquante de West Bromwich Albion Mariam Mahmood s’adressant à Sky Sports News sur son apparition dans l’exposition:

« C’est un honneur de figurer dans la chronologie et d’avoir mon histoire présentée de cette façon.

« L’éducation et la réduction du fossé des connaissances sur les Sud-Asiatiques dans le football restent un problème majeur.

« Nos histoires comptent et j’espère que cela suscitera une prise de conscience positive et encouragera davantage d’enfants – en particulier les filles d’origine sud-asiatique – à se lancer dans le jeu et à aimer jouer au football. »

S’exprimant lors du premier tournoi caritatif féminin Copa Del CL à St George’s Park plus tôt cette année, l’ancienne internationale anglaise et directrice non indépendante du FA Women’s National Board Eartha Pond a salué la chronologie comme une célébration de la « grandeur » dans le jeu.

« C’est super de voir la vitrine, très, très agréable.

« Il s’agit simplement de célébrer, il y a tellement de grandeur dans le jeu, et ce n’est pas seulement une question de diversité en termes de couleurs, c’est aussi une question de diversité en termes d’état d’esprit, d’expériences et de cultures. C’est ce que la Grande-Bretagne apporte. »

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

Pour plus d’histoires, de fonctionnalités et de vidéos, visitez notre page révolutionnaire Sud-Asiatiques dans le football sur skysports.com et le blog Sud-Asiatiques dans le jeu et restez à l’écoute de Sky Sports News et nos plateformes numériques Sky Sports.