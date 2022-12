Sucré, salé et fait maison

– Paroles de Laura Langston Photographies de Don Denton

Dina Stuehler en est la preuve que des conversations informelles avec des amis autour d’un café peuvent mener à des carrières réussies et satisfaisantes. À condition que vous ayez le dévouement et le dynamisme de Dina.

« À l’adolescence, j’adorais les cafés », dit Dina. “J’y passais beaucoup de temps à boire du café avec des amis, et je disais toujours, ce ne serait pas génial de posséder un endroit comme celui-ci.”

Après huit ans de travail sur des bateaux de croisière et de voyages à travers le monde, Dina était prête à retourner sur l’île et à transformer son rêve d’adolescente en réalité. Ainsi, en mars 2018, elle a ouvert Ironworks Café et Crêperie à Ladysmith. Cela a été rapidement suivi par son emplacement à Duncan en novembre 2019, le Nanaimo Ironworks Café et Crêperie en décembre 2020, et en janvier 2022, le Ironworks Café et Crêperie à Port Alberni.

Nommés en l’honneur des plaques de cuisson en fer sur la poêle à crêpes, les quatre sites Ironworks proposent du café torréfié localement de haute qualité et des crêpes sucrées ou salées faites maison, dont beaucoup peuvent être modifiées pour s’adapter à une variété de préférences alimentaires. L’objectif de Dina en ouvrant ses cafés était clair : créer une atmosphère chaleureuse et accueillante où les gens pouvaient venir à tout moment pour déguster un café et des crêpes.

Il était important pour elle que les gens se sentent aussi détendus dans ses cafés qu’ils se sentiraient chez eux. C’est essentiel car Dina pense qu’offrir une cuisine délicieuse et un café fantastique n’est qu’une partie de la création d’une ambiance conviviale et hospitalière. Elle reconnaît également que des ingrédients de qualité préparés avec soin sont également importants. Et en tant qu’amatrice de café et de crêpes, elle voulait offrir le meilleur des deux.

“Au cours de mes voyages, j’ai visité des plantations de café en Indonésie, au Pérou, en Colombie et au Mexique, et cela a approfondi mon appréciation du travail impliqué dans la production d’une bonne tasse de café”, dit-elle. “Mais c’est en voyageant à travers l’Italie que j’ai peaufiné les choses parce que les Italiens savent vraiment comment faire une bonne tasse de café.”

Cette influence a conduit Dina à proposer exclusivement du café artisanal Caffé Umbria dans tous les sites Ironworks.

« C’est une torréfaction italienne moyenne, même si nous proposons une torréfaction foncée en option », dit-elle. “Nous recevons beaucoup de compliments sur notre café.”

Parce que Dina a grandi dans une maison hollandaise où les crêpes étaient une tradition du week-end, associer les crêpes au café était un choix naturel.

« Enfant, après que ma mère m’ait appris à faire des crêpes, j’ai repris la tradition de la fabrication des crêpes à la maison », explique-t-elle. “Je deviendrais fou avec une pile de combinaisons différentes, mais presque toujours une garniture aux fruits et du sirop d’érable ou quelque chose avec du Nutella.”

Elle rit : « J’étais accro aux crêpes à la banane et au Nutella.

Même aujourd’hui, lorsqu’on lui demande de choisir sa crêpe sucrée préférée au menu, Dina opte pour le décadent Caribbean Dream – des bananes tranchées avec du Nutella garnies de glaçage au fromage à la crème et de noix de coco grillée.

Ironiquement, ce n’est que lorsque Dina a décidé d’ouvrir sa crêperie qu’elle a goûté une crêpe salée pour la première fois, développant par la suite une appréciation pour eux également. Son préféré du moment côté salé est la crêpe aux épinards, artichauts et brie.

« C’est un tel complément de saveurs : le côté terreux de l’artichaut combiné au goût salé du brie et au vert frais des épinards, le tout nappé d’une sauce à l’érable et de parmesan. C’est une véritable expérience culinaire de saveurs.

Avoir une expérience culinaire à Ironworks est facile, même pour ceux qui ont des besoins ou des restrictions alimentaires spécifiques, car Dina s’efforce d’être inclusive.

« J’apporterai autant de modifications différentes que nécessaire pour accommoder le plus de personnes possible », dit-elle. “Je vois ça comme une opportunité”

Par exemple, lorsqu’un membre de son équipe a commencé un régime céto, Dina a créé des options de menu pour elle et en a profité pour proposer les mêmes options céto à ses clients. Aujourd’hui, les clients peuvent choisir parmi une variété de pâtes à crêpes (belge d’origine, sarrasin sans gluten, végétalien de blé entier ou céto aux amandes et à la noix de coco) et de nombreuses options de garniture.

La plupart des 13 crêpes sucrées au menu peuvent être végétaliennes avec tout, d’une sauce au chocolat végétalienne faite maison à la crème fouettée à la noix de coco. Les huit crêpes salées bénéficient de la même flexibilité avec diverses options végétaliennes de fromage, de yaourt et de lait.

Quelle que soit la façon dont les clients d’Ironworks choisissent de peaufiner leurs crêpes (ou non !), Les meilleures ventes constantes dans les quatre emplacements sont la crêpe du petit-déjeuner, la crêpe du petit-déjeuner mexicaine et la crêpe aux quatre baies. Les crêpes mensuelles sont également populaires, allant de la crêpe sucrée aux épices à la citrouille et de la crêpe savoureuse à la dinde à l’automne aux offres printanières comme la crêpe savoureuse au saumon fumé, aux crevettes et au fromage suisse et la crêpe sucrée aux fraises fraîches et tarte au citron.

Alors que Dina envisage la possibilité de franchisage sur la route, ses principaux objectifs se concentrent sur ses emplacements existants.

« Je travaille sur une rénovation à Ladysmith pour augmenter le patio et la taille globale », dit-elle. « Et surtout, je me concentre sur le fait que chacun de mes quatre sites soit le meilleur possible pour les membres de notre équipe et pour nos clients. Avant tout, nous voulons créer des expériences mémorables pour tout le monde.

