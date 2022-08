Sucker-punch KO déclenche un débat féroce sur la boxe (VIDEO)

Ruben Torres a porté un coup dévastateur à Cristian Baez

Les amateurs de boxe en ligne se sont demandé si un coup de poing KO tonitruant le week-end était éthique ou une démonstration d’esprit sportif médiocre.

Réuni le week-end dernier au Omega Products International Event Center de Californie, Ruben Torres, invaincu, a affronté Cristian Baez dans un événement principal léger de 10 rounds qui s’est déroulé devant une foule à guichets fermés.

Dans ce qui a été décrit comme un “combat spectaculaire” les deux hommes se sont affrontés et ont marqué des renversements au deuxième tour.

Baez a ensuite semblé prendre le relais dans les rounds intermédiaires grâce à un barrage de crochets gauches à la tête et au corps, mais Torres a répondu au septième round avec un renversement rapide d’une main droite droite.

Baez a ensuite commis une ère fatale en essayant de toucher des gants avec son ennemi lorsqu’il s’est levé de la toile, et Torres l’a brutalement assommé en récompense.

A propos de samedi soir….. pic.twitter.com/XC27tbhwnh – Thompson Boxe (@thompsonboxing) 22 août 2022

“Ils disent toujours de se protéger à tout moment”, dit Torres, répétant un mantra populaire dans la science douce. “C’est de la boxe et des combattants comme moi sont toujours à l’attaque.”

“L’arbitre a donné le signal de recommencer à se battre et je suis sorti les armes à feu, surtout après l’avoir renversé.

“Je l’ai frappé avec un crochet gauche et c’était tout, le combat était terminé. Je suis prêt à passer à des combats plus grands et meilleurs alors que je progresse dans le classement”, Torres a conclu.

Bien que la plupart des parieurs aient eu les yeux rivés sur la victoire d’Oleksandr Usyk contre Anthony Joshua, des images virales du KO se sont propagées sur les réseaux sociaux et les ont divisés.

« Il y a deux façons de pratiquer n’importe quel système de combat : pour le sport ou pour la survie. “ a affirmé un fan désapprouvant la réflexion rapide de Torres.

Bien que cela soit considéré comme légal, c’était toujours un coup sale et bon marché. 😒 — EstVanPhilly (@EastVanPhilly1) 22 août 2022

De certains coins, cependant, Baez a trouvé peu de sympathie.

“La règle numéro un est de vous protéger à tout moment. Il ne l’a pas fait et en a payé le prix. Si c’était sale, ce serait illégal”, a-t-il ajouté. a déclaré un critique.

“Non, ce n’est pas sale, tu es en guerre. Arrête d’essayer de serrer dans tes bras et de toucher des gants,” en a exigé un autre, bien qu’une réponse beaucoup plus populaire à cela ait été: “Vous n’êtes pas en guerre, vous êtes dans une compétition sportive. Si vous voulez faire la guerre, rejoignez l’armée”.

Non ce n’est pas sale, vous êtes en guerre. Arrêtez d’essayer d’étreindre et de toucher des gants. – (B.Woods) ashy_knuckles-mma ⚫️⚪️⚫️ (@MmaAshyK) 22 août 2022

Vous n’êtes pas en guerre, vous êtes dans une compétition sportive. Si tu veux faire la guerre, rejoins l’armée – Facture (@240lbVolk) 22 août 2022

“Honnêtement, le gars est revenu sur le ring comme s’il [had] jamais été là avant. Protégez-vous en tout temps “ il a été réitéré.

Beaucoup se sont souvenus d’un incident similaire en septembre 2011 lorsque Victor Ortiz a donné un coup de tête à Floyd Mayweather.

Repérant son opportunité une fois qu’Ortiz a tenté de le serrer dans ses bras en guise d’excuses lorsque l’action a repris, Mayweather a lancé un autre KO brutal qui l’a également vu arracher la sangle WBC du jeune.

“Sur le ring, il faut se protéger à tout moment”, Mayweather a insisté auprès de l’intervieweur de HBO Larry Merchant après le combat.

“Après que c’est arrivé, nous avons touché des gants et nous avons recommencé à nous battre, puis j’ai lancé le crochet gauche et la main droite après la pause. Tu dois juste te protéger à tout moment.”

“Mayweather a fait moins que ça et tout le monde de la boxe était après lui”, a noté un spectateur de Twitter concernant Torres.

“Wow, comme les choses sont différentes ici… [with the] commentaire [team] ne pas appeler ce type de toutes sortes de noms.”

Avec Torres maintenant 19-0, ses prochains adversaires auront à cœur de ne pas tomber dans le même piège et de garder un œil sur le ballon tout au long. Si ce n’est pas le cas, il pourrait s’agir de lumières éteintes.