Suchi Reddy : Design Tangents, épisode dix

Plongée dans la danse entre émotion et logique dans le processus de conception avec le célèbre architecte, artiste, enseignant et praticien en neuroesthétique

Notre dernier invité du podcast Design Tangents, Suchi Reddy, inspire les écrivains, éditeurs et lecteurs de COOL HUNTING depuis des années maintenant. Le fondateur du cabinet d’architecture, d’art et de design Reddymade, Reddy est architecte, artiste, enseignant et praticien du mantra « la forme suit le sentiment ». Sa liste d’œuvres qui changent de perspective comprend l’installation fascinante à grande échelle « Look Here » à l’intérieur du National Building Museum de Washington DC, la sculpture immersive « moi + toi » pour l’exposition FUTURES au Smithsonian Arts and Industries Building, le bien-aimé « X » pavillon pour Arts de Times Square et une gamme de projets architecturaux résidentiels et commerciaux, dont le premier magasin de détail de Google. Reddy, un leader d’opinion passionné dans la création d’espaces qui nous font ressentir, était l’invité idéal pour discuter de la danse entre émotion et logique dans le processus de conception ; ses idées informent et inspirent.

L’étendue et la profondeur du travail de Reddy sont unifiées par ses valeurs et sa perspective distincte. « Je ne regarde pas le travail des gens en disant que cela m’intéresse à cause d’un style », nous dit-elle. «C’est intéressant pour moi en raison de sa substance, en raison de l’idée qui est explorée. Les gens me demandent si je suis un moderniste ? Oui je suis. Mais surtout, je suis un séréniste. Je ferai ce que tu veux, mais serein. Si vous êtes un maximaliste ou un développeur qui souhaite un espace magnifiquement énergisant, c’est ce que je ferai, car je veux essayer de comprendre la sensation de l’espace ou du projet que j’ai besoin de communiquer. Reddy souhaite orienter les conversations sur le design autour du style vers celles de « l’espace démocratique du corps ». Je veux que les gens soient capables de comprendre les espaces à travers leurs sens, à travers leurs ressentis. »

Je veux que les gens puissent comprendre les espaces à travers leurs sens, à travers leurs ressentis Suchi Reddy

Pour la pratique de Reddy, l’art et l’architecture travaillent en tandem. Ses contributions à l’espace d’art public permettent également à ses clients d’accéder à son cerveau. « Ma pratique est assez inhabituelle dans la mesure où elle couvre l’architecture, le design d’intérieur, les installations d’art public et les œuvres artistiques. Nous sommes également intéressés par la recherche qui sous-tend le fonctionnement de la neuroesthétique, une étude qui examine l’impact des espaces et des expériences sur notre cerveau et notre corps. Grâce à la neuroesthétique, Reddy conçoit un programme d’équité, d’égalité, d’action et d’empathie pour tout ce qu’elle crée.

« 21 ans après, ce qui me fait continuer, c’est le fait que je ressens cette incroyable satisfaction lorsque quelque chose est réalisé », dit-elle. Que son travail se manifeste sous la forme d’une résidence privée ou d’une collaboration dévoilée à la Milan Design Week, il repose sur la compréhension que nous construisons nos mondes à partir de notre corps et que les sentiments influenceront toujours notre interprétation de tout ce que nous voyons. Écoutez le dernier épisode pour en savoir plus sur la manière dont la forme suit les sentiments.

Abonnez-vous à Design Tangents sur toutes les principales plateformes de podcast, y compris Pomme et Spotifyde sorte que lorsque chaque épisode sortira, il sera prêt et attendra dans le lecteur de votre choix.

Design Tangents est présenté par Genèse et produit et édité par SANDOW Design Group. Un merci spécial à l’équipe de production du podcast : Rob Schulte et Rachel Senatore et à Amber Lin pour la création de notre show art. Découvrez plus de podcasts de design de SURROUND sur surroundpodcasts.com.