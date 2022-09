“Suce un peu moins que tout le monde”

Entrepreneur et auteur Pierre Shankman a eu une carrière mouvementée.

Il a travaillé dans la salle de presse naissante d’AOL au milieu des années 90, a créé un outil reliant les journalistes aux sources souhaitées appelé Help a Reporter Out au début des années 2000 et a vendu HARO en 2010 pour moins de 5 millions de dollars. Shankman a depuis écrit plusieurs livres, donné une conférence TED sur l’importance d’être gentil et lancé un podcast populaire sur le TDAH “Plus rapide que la normale.”

Le conseil de carrière n ° 1 de Shankman pour ceux qui débutent: “Soyez brillant à la base”, dit-il.

Pour lui, cela signifie connaître les paramètres de ce que vous faites et respecter ces paramètres. C’est ça.

“Je n’ai pas besoin de vous pour redéfinir la tarte”, déclare Shankman à propos du niveau d’excellence qu’il conseille. “J’ai besoin que tu suces un peu moins que tout le monde.”