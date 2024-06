HBO

Succession se rencontre Game of Thrones dans la série documentaire Ren Fairequi sera diffusé sur HBO ce dimanche.

Lance Oppenheim a dirigé le trio sur la bataille pour prendre les rênes du Texas Renaissance Festival, le plus grand ren faire du monde. Lors de festivals en plein air de cet acabit – au cas où vous ne le sauriez pas – les artistes portent des costumes médiévaux, les musiciens jouent des flûtes et grattent des lyres, les cracheurs de feu consomment des flammes et les fans dévorent d’énormes pilons de dinde et des poignées de maïs chaud.

Le Logan Roy – ou, si vous préférez, le roi Aerys II – dans ce scénario est le potentat vieillissant George Coulam, fondateur et dirigeant du ren faire du Texas. C’est un personnage haut en couleur, c’est le moins qu’on puisse dire, et si vous en doutez, réfléchissez à la façon dont il se décrit sur son site Web : « George Coulam est un entrepreneur de race blanche de 6’2 », 173 livres, en bonne santé, âgé de 86 ans, sexuellement actif. .»

« Il a du pouvoir, en tant que maire élu de la ville qu’il a constituée », note un synopsis de la série. « Il a la gloire d’être l’employeur incontesté et le dirigeant autoproclamé de milliers de personnes. Il possède une immense richesse, en tant qu’actionnaire majoritaire du festival. Désormais, il est prêt à tout abandonner et à passer les dernières années de sa vie à la recherche d’un compagnon romantique. Mais avant de prendre sa retraite, George devra enfin choisir lequel de ses employés de longue date remportera sa couronne. »

Parmi les aspirants au pouvoir figurent le directeur général Jeffrey Baldwin, le « Seigneur du maïs » Louie Migliaccio et la dresseuse d’éléphants Darla Smith. [Watch the trailer below]

Darren Aronofsky et Lance Oppenheim au Festival du film de Sundance 2020 Matthieu Carey

Oppenheim a parlé de sa série documentaire au Independent Film Festival de Boston plus tôt ce mois-ci. « Ce que nous pensions être une comédie au début, qui au départ semblait quelque peu absurde – l’univers, le paysage – est devenu une tragédie », a-t-il déclaré lors d’une séance de questions-réponses. « J’ai l’impression que nous connaissons tous une version de ces personnes. Nous connaissons tous un Jeff, nous connaissons tous un George, nous connaissons tous un Louie… Tout le monde [knew] ils font partie d’un jeu et ils voulaient avoir quelqu’un autour pour essentiellement le documenter.

Oppenheim a déclaré qu’il s’était entretenu avec le directeur de la photographie Nate Hurtsellers avant le début du tournage pour savoir comment répondre aux questions clés : « Comment immerger le public dans le monde qui existe ? Comment pouvons-nous prendre les éléments fantastiques, les éléments mythologiques – comment pouvons-nous les intégrer dans une sorte de drame de back-office où, essentiellement, cela pourrait être n’importe quelle affaire ?

À 28 ans, Oppenheim a réalisé huit courts métrages, une série documentaire et deux longs métrages documentaires, dont Monde du sperme, qui a été créé plus tôt cette année et est maintenant diffusé sur Hulu (logline : « Trois hommes entrent dans le nouveau Far West de la fabrication de bébés – des forums en ligne où les donneurs de sperme se connectent avec des parents pleins d’espoir – mais se retrouvent à échanger plus que du simple matériel génétique »). Darren Aronofsky a produit son premier long métrage de réalisateur, Une sorte de paradis, dont la première a été acclamée au Sundance Film Festival 2020. Ce film était centré sur The Villages, « la communauté de retraite pour adultes actifs de 55 ans et plus la plus conviviale de Floride », où la positivité forcée masque des événements plus sombres.

La tête qui porte la couronne repose facilement. Avaient-ils des lunettes de soleil à l'époque médiévale ?

David Gauvey Herbert, producteur exécutif de Ren Faire qui a présenté le projet à Oppenheim, a évalué l’œuvre du cinéaste lors de la séance de questions-réponses de Boston, observant : « Il est obsédé par les gens qui se retrouvent piégés dans des mondes qu’ils ont eux-mêmes créés ».

Dans le monde de George’s Coulam, propriétaire du Texas Renaissance Festival, c’est lui qui est le souverain et il prend les décisions – avec l’aide occasionnelle d’êtres célestes.

« S’il parle à un ange, ce qui s’est produit », a noté Oppenheim, « cela pourrait conduire au licenciement de quelqu’un. »

Coulam est-il plus proche du joyeux débauché Falstaff de Shakespeare ou du fou roi Lear ? La bande-annonce ci-dessous peut fournir quelques indices.