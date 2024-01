“Succession” et “The Bear” dominent les récompenses : NPR

basculer la légende Kevin Winter/Getty Images

La 75e édition des Emmy Awards n’a rien offert de véritable surprise ; pratiquement tous les prix sont allés au favori. Peut-être que le moment le plus proche de la soirée qui mérite d’être haussé de sourcils a été le segment In Memoriam qui comprenait une interprétation triste du Amis chanson du thème. Évidemment, une tentative très bien intentionnée de reconnaître Matthew Perry, mais ce n’est pas une chanson qui se traduit par des larmes. Le report de cette cérémonie de septembre à aujourd’hui signifie également que beaucoup de ces favoris viennent tout juste de remporter les Golden Globes et les Critics’ Choice Awards, ce qui rend leurs victoires encore un peu plus évidentes.

Pourtant, comme chaque soirée Emmy, il y a eu des développements notables.

1. Trois grands spectacles ont dominé les principales catégories distribuées lundi soir : Succession dans le drame, L’ours dans la comédie, et Bœuf en série limitée. Tous trois ont remporté le grand prix de leur catégorie comme meilleure série. Tous trois ont remporté des prix de réalisation et d’écriture. Tous les trois ont remporté plusieurs prix d’acteur – deux pour Bœuf (ses deux pistes), trois pour L’ours (ses trois principes), et trois pour Succession (trois membres de son casting de plusieurs milliards de personnes). Seules quatre victoires sur les 21 décernées dans ces trois catégories sont allées à d’autres spectacles : Jennifer Coolidge pour Le Lotus BlancPaul Walter Hauser pour Oiseau noirQuinta Brunson pour École primaire Abbott et Niecy Nash-Betts pour Dahmer — Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer. Il semblait que peut-être Ted Lasso pourrait être en course pour sa (probable) dernière saison, ou Le dernier d’entre nous pourrait faire une belle performance pour son adaptation d’un jeu vidéo époustouflant. Mais il ne devait pas être. C’était une soirée où les favoris dominaient pleinement.

2. La victoire de Coolidge pour son travail de soutien dans Le Lotus Blanc Ce n’était pas inattendu, étant donné qu’elle avait gagné l’année dernière, mais avec le reste de la soirée, cela a été un véritable coup dur pour Tu ferais mieux d’appeler Saul fans, moi y compris. Beaucoup de gens espéraient contre tout espoir que Rhea Seehorn remporterait le trophée lors de son dernier tir pour le travail qu’elle a accompli en tant que Kim Wexler. En fait, Saül – un spectacle que beaucoup de ses admirateurs pensent meilleur que Briser le mauvais, dont il est issu – n’a remporté aucun Emmys. Il met fin à une série de six saisons acclamées avec 53 nominations et aucune récompense. Peut-être que cela convient seulement à une émission qui parle d’un perdant de fond et de perdant répété comme Jimmy McGill, mais ceux qui savent le savent. En particulier à propos de Rhéa Seehorn.

3. Au lieu que l’orchestre fasse jouer les gens pour couper les discours, ils ont décidé cette année de demander à la mère de l’animateur Anthony Anderson de se lever dans le public et de commencer à leur crier dessus. Au moment où elle l’a fait à Jennifer Coolidge, il était plus que clair que cela allait être terriblement gênant. Les producteurs n’ont pas continué, heureusement. Il n’est pas clair s’ils en ont jamais eu l’intention. Peut-être ne l’ont-ils pas fait, ou peut-être ont-ils immédiatement réalisé que l’atterrissage n’allait pas comme ils l’espéraient. Sérieusement, joue simplement la musique.

4. Il arrive souvent que les remises de prix incluent un bon nombre d’acteurs noirs comme présentateurs ou comme animateurs comme Anderson, mais ne récompensent pas réellement leur travail. Ce n’est pas le cas avec ces Emmys. Trois des quatre premières femmes à monter sur scène en tant que gagnantes – Ayo Edebiri, Quinta Brunson et Niecy Nash-Betts – étaient noires, et le retour de la cérémonie sur 75 ans d’Emmys comprenait des icônes bien-aimées comme Arsenio Hall et Marla Gibbs ainsi que des émissions influentes comme Bon temps et Martin. Anderson l’a appelé “comme si MLK Day et Juneteenth étaient réunis en un seul”.

5. La majeure partie de la couverture médiatique des Emmys concerne une poignée de catégories majeures, mais il se passe toujours beaucoup de choses de haut en bas de la liste. Une histoire à noter : Avec une victoire pour son spécial Elton John Live : adieu au Dodger StadiumElton John a atteint un statut inventé qu’il est de toute façon difficile de ne pas admirer : l’EGOT.

6. Lors de la 75e édition des Emmys, il était logique de se souvenir beaucoup de la télévision du passé. Certaines de ces activités ont très bien fonctionné, comme la possibilité de voir d’anciens décors (ou des approximations approximatives d’anciens décors) ou des retrouvailles, comme celle entre Rob Reiner et Sally Struthers. Certains d’entre eux demandaient un peu d’effort, comme Anderson faisant un sketch avec Dylan McDermott sur histoire d’horreur américaine. Mais sur une courbe généreuse du comment « et maintenant, nous saluons la télévision ! les choses se passent habituellement, elles obtiennent un solide B-plus.