“Succession” en tête des nominations aux Emmy Awards, “Squid Game” marque également – Shaw Local

LOS ANGELES – (AP) – “Succession” a reçu un leader 25 Nominations aux Emmy Awards Mardi, mais le drame satirique sur les riches et les impitoyables a un rival historique dans “Squid Game”, la première série en langue non anglaise à se disputer le plus grand honneur de la télévision.

“Squid Game”, un drame se déroulant en Corée du Sud dans lequel les pauvres sont le fourrage pour des jeux brutaux, a remporté une nomination pour le meilleur drame et 13 autres offres pour les Emmy Awards de septembre. “Succession” a capturé le trophée du meilleur drame et huit autres prix quand il a concouru pour la dernière fois aux Emmys, en 2020.

“Ted Lasso” était le meilleur nominé de la série comique avec 20 candidatures et a la chance de remporter son deuxième trophée consécutif de la meilleure comédie, alors que les électeurs de l’académie n’ont pas été découragés par sa deuxième saison qui s’est tournée vers le côté obscur émotionnel.

Parmi les autres meilleurs nominés figuraient la comédie dramatique d’anthologie tropicale “The White Lotus”, qui a également reçu 20 nominations; les comédies “Hacks” et “Only Murders in the Building” avec 17 offres chacune, et le drame sur le dysfonctionnement des adolescents “Euphoria”. Sa star, Zendaya, sacrée meilleure actrice en 2020 a de nouveau été nominée.

Les séries de départ qui auraient pu s’attendre à des salutations ont plutôt été snobées, y compris le drame familial bien-aimé “This Is Us”, qui a reçu une offre, pour la musique et les paroles originales. Un tout aussi comédie familiale bien-aimée, “noirâtre”, a remporté des nominations pour les costumes et la coiffure. “Ozark”, qui a terminé sa course la saison dernière, s’en est mieux sorti, avec 13 offres, dont la meilleure série dramatique.

La dernière saison de “Insecure” a valu à son créateur-star Issa Rae une offre d’actrice de comédie principale, tandis que le retour d'”Atlanta” a permis à son créateur et leader Donald Glover de remporter le trophée du meilleur acteur pour réserver son prix 2017.

Le populaire et acclamé ” Abbott Elementary” a fait des débuts sensationnels dans sa première année, remportant un clin d’œil à la meilleure comédie et une offre d’acteur principal pour son créateur, Quinta Brunson.

Les autres nominés pour la meilleure série comique sont “Barry” ; “Calme ton enthousiasme”; “Hacks” ; “La merveilleuse Mme Maisel” ; “Seuls les meurtres dans l’immeuble” ; “Ted Lasso” et “Ce que nous faisons dans l’ombre”.

Les nominés pour les meilleures séries dramatiques incluent “Better Call Saul”; “Euphorie”; “Rupture”; “Stranger Things” et “Gilets jaunes”.

La comédie de vampires moderne “What We Do in the Shadows” et “Yellowjackets”, un thriller combiné et une saga de passage à l’âge adulte qui a créé un buzz majeur, ont montré que les électeurs des Emmy avaient à la fois le sens de l’humour et de l’aventure.

“Only Murders in the Building”, une joyeuse aventure policière dirigée par le trio charmant et improbable de Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short, a remporté les meilleures offres d’acteur de comédie pour ses stars vétérans, mais a laissé Gomez hors de la liste.

La sensation mondiale de Netflix “Squid Game” a suivi les traces de Oscar 2020 chéri “Parasite”, également fabriqué en Corée du Sud. Mais “Pachinko”, un drame familial sud-coréen très apprécié et très apprécié, n’a pas obtenu de nominations aux Emmy Awards.

Les règles Emmy permettent à une émission en langue non anglaise avec un partenaire de production américain de concourir, mais il a fallu la montée en puissance des services de streaming pour que cela se produise. Les Emmys étaient autrefois dominés par la diffusion et les émissions de câble plus tard réalisées principalement pour l’Amérique du Nord, mais les streamers ciblent ce marché et un large éventail d’autres – et constatent que les émissions réalisées en Asie, en Europe et ailleurs peuvent être diffusées dans le monde entier.

“Squid Game” a renforcé la rare représentation asiatique avec cinq nominations d’acteurs, dont une offre d’acteur principal pour Lee Jung-jaek et une actrice de soutien pour Jung Ho-yeon. Le spectacle s’était déjà avéré un pionnier à la Screen Actors Guild de cette annéeoù Lee et Jung ont reçu les premiers trophées d’acteur de guilde pour un spectacle en langue non anglaise.

Le manque de longue date d’émissions avec un dialogue autre que l’anglais est démontré par la mini-série “Shōgun” de NBC en 1980, basée sur le roman de James Clavell sur le Japon du début du XVIIe siècle. La production bilingue d’un studio américain a été pionnière mais pas avant-gardiste lorsqu’elle a remporté les Emmy Awards de la meilleure série limitée et des nominations d’acteurs.

Les autres nominées pour la meilleure actrice de série comique sont Rachel Brosnahan, « La merveilleuse Mme Maisel » ; Kaley Cuoco, “L’hôtesse de l’air” ; Elle Fanning, « La Grande » ; Issa Rae, “Insécurisé” ; Jean Smart, “Hacks”.

Les autres nominés pour l’acteur dans une série comique incluent : Bill Hader, « Barry » ; Nicholas Holt, “Le Grand” ; Jason Sudeikis, “Ted Lasso” ; Steve Martin, « Seuls les meurtres dans le bâtiment » ; Martin Short, “Seuls les meurtres dans le bâtiment”.

Les nominés pour l’acteur de la série dramatique sont : Jason Bateman, « Ozark » ; Brian Cox, « Succession » ; Lee Jung-jae, “Jeu de calamars” ; Bob Odenkirk, « Tu ferais mieux d’appeler Saul » ; Adam Scott, “Severance” et Jeremy Strong, “Succession”.

Les nominés pour les meilleures actrices de séries dramatiques sont : Jodie Comer, « Killing Eve » ; Laura Linney, “Ozark” ; Melanie Lynskey, “Gilets jaunes” ; Sandra Oh, “Tuer Eve” ; Reese Witherspoon, “The Morning Show” et Zendaya, “Euphoria”.

Les nominés de la série limitée sont : “Dopesick” ; “Le décrochage” ; “Inventer Anna” ; “Le Lotus Blanc” ; « Pam et Tommy. »

Les nominés pour la série de discussions sur les variétés sont : “The Daily Show with Trevor Noah” ; “Jimmy Kimmel en direct” ; “La semaine dernière ce soir avec John Oliver” ; “Late Night avec Seth Meyers” et “The Late Show avec Stephen Colbert”.

Le président de l’Académie de la télévision, Frank Scherma, a lancé l’annonce de la nomination en déclarant qu’un nombre record d’émissions avaient été soumises, ce qui montre que la production de séries était un record absolu après avoir été considérablement réduite pendant la pandémie.

La cérémonie des Emmy est prévue pour le 12 septembre et sera diffusée sur NBC, avec un hôte qui n’a pas encore été annoncé.

Pour en savoir plus sur les Emmy Awards de cette année, visitez : www.apnews.com/EmmyAwards

