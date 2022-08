Succession de Boris Johnson: les candidats conservateurs Truss et Sunak rendent les conservateurs nostalgiques

«J’étais sur le pas de la porte et je peux vous dire que ces partisans travaillistes qui ont changé? Ils ont voté pour Boris et le Brexit et non pour le Parti conservateur », a déclaré Reynolds. “Ils clignotent adoré Boris.”

Mais il a souligné que les conservateurs ont souvent été assez impitoyables pour évincer leurs dirigeants, lorsqu’ils sentent qu’ils ne peuvent plus gagner les élections. Ils ont jeté Winston Churchill, après tout, et Margaret Thatcher aussi. (Le Labour a également perdu ses porte-drapeaux, plus récemment Jeremy Corbyn, qui a non seulement été renversé de la direction, mais également expulsé du parti).

Les membres conservateurs ne représentent qu’une fine tranche de l’électorat – et par rapport à la population générale, ils sont plus aisés, plus âgés et conservateurs, plus susceptibles de favoriser une baisse des impôts et un État plus petit, et moins anxieux face au changement climatique. Les membres sont pour la plupart originaires de Londres et du sud de l’Angleterre – et à 95% blancs.