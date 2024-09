Success Virtual Learning à Monroe propose un parcours entièrement virtuel vers le diplôme d’études secondaires

MONROE — Depuis son ouverture en 2017, 175 élèves ont obtenu leur diplôme d’études secondaires Centres d’apprentissage virtuels Success du campus Monroe du Michigan.

« 100 % d’entre eux n’auraient pas obtenu leur diplôme (dans un cadre traditionnel) », a déclaré Jamie Dunn, directeur régional de Success et administrateur scolaire certifié.

Un lycée public à charte, Centres d’apprentissage virtuels Success« Le campus de Monroe propose une éducation et des ressources gratuites, comme des travailleurs sociaux et des produits de première nécessité, aux étudiants âgés de 14 à 21 ans. Le personnel de Monroe, composé de huit personnes, comprend un enseignant à temps plein. Cette année, plus de 120 étudiants sont inscrits au programme de Monroe, et d’autres peuvent encore s’inscrire.

« Les cours commencent le jour même où ils commencent », a déclaré Dunn.

Ashlar Arvin, 19 ans (au premier plan) et Liam Mullins, 17 ans, tous deux étudiants au Success Virtual Learning à Monroe, travaillent sur des devoirs pendant que la directrice du centre, Melanie Beste, regarde.

Certains districts scolaires locaux, dont les écoles publiques de Monroe, proposent leurs propres programmes d’apprentissage virtuel. MPS propose également un programme d’éducation alternative à l’Orchard Center High School. Les programmes des districts locaux ne font pas partie des centres d’apprentissage virtuel Success.

Le campus de Success à Monroe se trouve au 1000 S. Monroe St., dans l’ancienne succursale de la Monroe Bank & Trust, dans le centre commercial Kroger de Monroe. En fait, le premier diplômé de Success à Monroe est tombé sur le centre alors qu’il achetait un sandwich chez Kroger.

« Le bouche-à-oreille est notre principal moyen d’obtenir des inscriptions. Les élèves en parlent à leurs amis. Les directeurs d’autres écoles et les conseillers nous recommandent quelqu’un », a déclaré Melanie Beste, directrice du campus de Monroe. Beste est titulaire d’une maîtrise en enseignement et est professeure certifiée d’études sociales au secondaire.

« J’adore être ici », a-t-elle déclaré. « C’est ce que je rêvais de faire en tant qu’éducatrice. J’ai l’impression de pouvoir établir des liens avec les enfants, de les aider individuellement et de nouer des relations. »

Qu’est-ce que Success Virtual Learning ?

Success Virtual Learning, qui compte 11 centres dans le Michigan, propose aux étudiants un moyen entièrement virtuel d’obtenir un diplôme d’études secondaires. Bien que l’accès en personne soit disponible tous les jours de la semaine, les étudiants ne sont tenus de se présenter en personne que pour l’inscription, l’orientation et les tests d’État.

« La plupart des enfants travaillent à domicile. Nous sommes ouverts de 8 h à 15 h 30. Certains ont besoin d’aide pour faire leurs devoirs ou ont besoin d’un endroit calme et paisible », a déclaré Beste. « Nous avons très peu de problèmes de comportement. Ils viennent quand ils le souhaitent. »

Melanie Beste (à gauche) et Jamie Dunn du centre d’apprentissage virtuel Success de Monroe sont présents.

Le centre de Monroe dispose de 12 postes informatiques et les élèves disposent également de leur propre Chromebook. Les élèves peuvent bénéficier de l’aide d’enseignants certifiés dans diverses matières par téléphone, vidéo, chat ou SMS, même le soir et le week-end. Un professeur de sciences est basé à Monroe. Les enseignants des autres matières sont basés dans d’autres sites de Success.

Le programme est financé par le gouvernement fédéral, les frais de scolarité sont donc gratuits pour les étudiants.

Success utilise le programme en ligne Edgenuity, qui utilise des vidéos et du texte préenregistrés pour l’enseignement. Les élèves terminent entièrement un cours avant d’en commencer un autre, ce qui est différent de la plupart des autres programmes d’école virtuelle, a déclaré Beste.

Le programme Success décerne également un diplôme d’études secondaires aux élèves qui ont complété 18 crédits dans les cours principaux, ce qui constitue le minimum requis pour obtenir un diplôme dans le Michigan. La plupart des écoles traditionnelles exigent 24 à 27 crédits, ce qui comprend plusieurs cours optionnels, a déclaré Beste.

Qui sont les étudiants de Success?

Les étudiants viennent à Success pour de nombreuses raisons.

« Certains ne réussissent pas dans les écoles traditionnelles. Tous les enfants méritent une seconde chance », a déclaré Dunn. « La moitié d’entre eux n’ont pas de crédit. L’anxiété est une des principales raisons, tout comme le harcèlement. Certains s’engagent dans l’armée. Ils se disent : « Je dois y arriver. » »

De nombreux étudiants de Success sont confrontés à des difficultés dans la vie, comme le fait d’être sans-abri ou d’être parent. D’autres sont malades et doivent faire leurs devoirs en même temps que leurs traitements. Certains ont dépassé l’âge de l’école traditionnelle et devraient s’inscrire à un programme d’éducation générale. D’autres fréquentent un lycée traditionnel, mais suivent des cours d’été à Success pour rattraper leurs crédits. Certains ont besoin d’un diplôme pour travailler.

« Nous avions un électricien. Il travaillait, mais il a dû payer pour accéder à son service. Il ne pouvait pas aller plus loin sans aller à l’école. Il avait 21 ans et m’a dit : « Pouvez-vous m’aider ? », a déclaré Beste. « Les étudiants plus âgés sont une population formidable à servir. Ils pensent qu’il est trop tard. »

Une cérémonie traditionnelle de remise des diplômes a lieu chaque année au Monroe County Community College. Beaucoup de personnes ne s’attendaient pas à obtenir leur diplôme.

« C’est incroyable de voir les défis de la vie et de voir qu’ils peuvent les surmonter », a déclaré Dunn.

Melanie Beste, directrice de Success Virtual Learning, regarde par-dessus l’épaule de Chans Gradine, 16 ans, qui travaille sur un devoir d’anglais. Les autres élèves sont Silvina Subjeck, 16 ans, Liam Mullins, 17 ans, et Ashlar Arvin, 19 ans.

Répondre aux besoins mentaux et physiques

De nombreux étudiants de Success ont des besoins qui vont au-delà de l’éducation.

« Nous avons pu recruter des travailleurs sociaux il y a deux ou trois ans », a déclaré Beste. « La santé mentale est importante. Nicole vient chez nous et au centre Taylor. Les enfants savent qu’ils doivent voir Mlle Nicole le lundi. »

Beste met également les étudiants en contact avec une assistance locale, s’ils le demandent.

« Ils ont de nombreux besoins au-delà de l’éducation, comme la faim, les traumatismes, le fait de vivre seuls et de ne pas savoir comment gérer un budget, l’anxiété. Les sans-abri constituent une population importante. Monroe dispose d’un réseau incroyable d’organismes de services sociaux. J’ai un numéro abrégé pour chacun d’entre eux », a déclaré Beste.

Sur place, Beste propose un placard rempli de nourriture et d’articles tels que des serviettes, du shampoing, des dosettes de lessive et des articles d’hygiène.

« Ils prennent ce dont ils ont besoin », explique Beste. Dans la salle de pause, elle propose ce qu’elle appelle des « collations pour adolescents ».

« Ils sont les bienvenus. Ils peuvent utiliser le bureau pour rencontrer un agent de libération conditionnelle ou un travailleur de la santé mentale. Cela leur donne le sentiment d’être désirés et acceptés », a déclaré Beste. « Bien souvent, la communauté à risque est reléguée au second plan. Le monde leur dit qu’ils ne sont pas importants. »

« C’est un endroit sûr où venir », a déclaré Dunn.

Autres offres de réussite

Success propose un déjeuner gratuit tous les mercredis. La pizza est généralement le choix des étudiants.

Les services éducatifs comprennent des programmes d’éducation spécialisée, l’anglais langue seconde et des services pour les personnes handicapées.

Les services universitaires et professionnels comprennent des conseillers universitaires qui peuvent vous aider avec les formulaires FAFSA, un salon annuel des carrières, l’exploration de carrière et la double inscription.

Les clubs de Monroe couvrent les sports électroniques, la science, l’art, les livres, les jeux de société et Donjons et Dragons.

La socialisation est particulièrement importante aujourd’hui, car la population actuelle de Monroe Success est plus jeune que les années précédentes. En général, les étudiants plus âgés sont occupés par leur travail ou d’autres obligations lorsqu’ils ne font pas leurs devoirs, a déclaré Beste.

« Nous offrons des occasions de camaraderie et de convivialité. C’est une belle chose à voir », a déclaré Beste.

Elle et Dunn encouragent tous deux les résidents du comté de Monroe à considérer le programme Success.

« Si quelqu’un pense qu’il ne veut pas aller à l’école traditionnelle à cause de X, c’est une excellente raison de nous considérer », a déclaré Dunn. « Il ne devrait y avoir aucun obstacle à l’éducation, qu’il soit personnel ou environnemental. Venez nous voir et voyez comment cela s’intègre dans votre vie. »

