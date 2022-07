Lorsqu’on demande aux Américains de nommer des comédies musicales françaises, leur référence est “Les Misérables”, qui a ouvert ses portes à Paris en 1980 avant qu’une version anglaise largement remaniée ne parte à la conquête du monde quelques années plus tard.

Cela, ou certains des films que Jacques Demy a réalisés dans les années 1960, comme “Les Parapluies de Cherbourg” et “Les Demoiselles de Rochefort”.

On ne mentionne généralement pas sur nos côtes les comédies musicales locales très populaires qui sont apparues en France à la fin des années 1990. Mais désormais, la plus célèbre d’entre elles, “Notre Dame de Paris”, a son Première new-yorkaise au David H. Koch Theatre au Lincoln Center mercredi et s’y déroulera jusqu’au 24 juillet.