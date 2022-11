Succès ou COP-out : comment évaluent les discussions sur le climat de cette année ?

SHARM EL-SHEIKH, Égypte (AP) – Après deux semaines de marchandage, les responsables ont applaudi dimanche la fin des pourparlers de l’ONU sur le climat de cette année en Égypte, qui ont abouti à la création d’un fonds pour aider les pays pauvres souffrant de catastrophes provoquées par le réchauffement climatique. .

Les attentes étaient faibles quant à la conclusion d’accords majeurs lors de la réunion de Charm el-Cheikh, mais les récentes inondations au Pakistan et au Nigéria ont maintenant renforcé les appels à l’aide d’urgence.

Les retombées géopolitiques de la guerre russe en Ukraine et les tensions américano-chinoises latentes ont fourni une toile de fond difficile aux pourparlers.

Voici un aperçu de ce qui a été réalisé et de ce qui a échoué lors de la conférence sur le climat au bord de la mer Rouge :

FONDS POUR PERTES ET DOMMAGES

Les pays du monde entier voient déjà les effets du changement climatique, du temps plus sauvage aux étés plus chauds et à la montée du niveau de la mer. Les pays pauvres qui ont le moins contribué au problème des émissions de gaz à effet de serre sont parmi les plus durement touchés. Il y a donc eu des acclamations lorsque l’idée d’un fonds «pertes et dommages» a été inscrite pour la première fois à l’ordre du jour officiel des pourparlers.

Les pays industrialisés ont longtemps résisté à un tel fonds, craignant qu’il ne les expose à des milliards de dollars pour les décennies où ils ont pompé du carbone dans l’atmosphère. Jeudi, une offre inattendue de l’Union européenne a ouvert le bal et dans les 48 heures, un accord a été conclu. Les détails doivent encore être définis, mais les nations les plus vulnérables peuvent s’attendre à obtenir de l’argent pour faire face aux catastrophes climatiques à l’avenir.

RÈGLES FINANCIÈRES

Les pays donateurs ont exigé que l’argent acheminé vers les pays pauvres soit aligné sur les objectifs de l’accord de Paris.

Certains pays en développement ont résisté à cela, craignant que cela ne détourne l’attention des discussions sur l’argent que les pays riches ont promis – mais jusqu’à présent pas livré – pour les aider à s’adapter au changement climatique et à réduire leurs émissions. Les négociateurs de Charm el-Cheikh n’ont pas pu parvenir à un accord sur la question et elle sera maintenant reprise à Dubaï, l’année prochaine.

GARDER 1.5 EN VIE

Les scientifiques préviennent que les chances de plafonner le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius (2,7 Fahrenheit) s’éloignent, comme le prévoit l’accord de Paris de 2015. Plutôt que de diminuer, les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter.

Mais il y a des progrès. Avant Paris, le monde se dirigeait vers 4,5 degrés Celsius de réchauffement d’ici la fin du siècle par rapport à l’époque préindustrielle. Selon de récentes prévisions, cette température est descendue à environ 2,6 °C, grâce aux mesures prises ou aux engagements fermes que les gouvernements ont déjà pris.

Les militants avaient espéré que les pays présents à la réunion en Égypte encourageraient les pays à fixer des objectifs plus ambitieux. Ils ont été déçus.

Les négociateurs ont convenu de confirmer les promesses faites lors du sommet sur le climat de l’année dernière à Glasgow, en Écosse, mais rien d’autre. Il n’y avait aucun appel aux grands pollueurs des pays en développement comme la Chine et l’Inde pour qu’ils réduisent leurs émissions plus tôt.

METTRE LES FOSSILES EN AVIS

Les pourparlers de l’année dernière se sont terminés par un accord sur la « réduction progressive » de l’utilisation du charbon, la première fois qu’un combustible fossile a été explicitement nommé, humilié et notifié au niveau international. L’Inde, qui n’était pas satisfaite de cette décision, a lancé cette année un appel surprise à la réduction progressive du pétrole et du gaz, mais la proposition n’a pas été retenue.

Plusieurs pactes ont été conclus entre les pays riches et les pays en développement ces derniers mois pour accélérer cette transition vers l’énergie propre, le plus récent étant un accord de 20 milliards de dollars avec l’Indonésie. Cependant, les écologistes ont été déçus que la réunion de Charm el-Cheikh ait inclus l’énergie “à faibles émissions” – qui, selon certains, inclut le gaz naturel, un combustible fossile – dans une résolution sur la transition énergétique propre.

BOUILLAGE DE MÉTHANE

Glasgow a également vu une nouvelle alliance de pays, dont les États-Unis, se réunir et s’engager à réduire d’un tiers la quantité de méthane – un puissant gaz à effet de serre – libéré dans l’atmosphère d’ici 2030.

La liste des pays soutenant cet engagement s’est allongée cette année, à environ 150. Même la Chine a déclaré qu’elle travaillerait à réduire les émissions de méthane.

DROIT DE PROTESTER

Les questions relatives aux droits de l’homme ont été mises au premier plan lors de la COP27 en raison de l’histoire de la répression en Égypte et du cas très médiatisé de l’activiste emprisonné Alaa Abdel-Fattah. Son sort a été évoqué par de nombreux dirigeants étrangers lors de rencontres avec leurs homologues égyptiens, mais les militants sont toujours en prison. Sa famille a déclaré qu’il était “très très maigre” après avoir mis fin à une grève de la faim qui a suscité une inquiétude généralisée pour sa santé.

CRÉDITS CARBONE

Les discussions de longue date sur les règles d’échange d’émissions n’ont pas beaucoup progressé.

Les militants pour le climat ont critiqué le fait que les lacunes existantes dans les règles déjà faibles des marchés d’échange d’émissions pourraient permettre aux pollueurs de continuer à injecter du carbone dans l’atmosphère tout en affirmant qu’ils atteignent les objectifs internationaux – en payant simplement les autres pour compenser leurs émissions.

Les experts ont déclaré que les règles actuelles entravent la transparence et que le langage important sur la protection des droits de l’homme a été édulcoré, ce qui fait craindre que les peuples autochtones en particulier puissent souffrir en raison des marchés du carbone, par exemple en étant forcés de quitter leurs terres ancestrales pour faire place à des projets forestiers utilisés pour vendre des compensations d’émissions.

Frank Jordans, Associated Press