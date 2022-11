Succès ou COP-out : comment évaluent les discussions sur le climat de cette année ?

Les pays du monde entier voient déjà les effets du changement climatique, du temps plus sauvage aux étés plus chauds et à la montée du niveau de la mer. Les pays pauvres qui ont le moins contribué au problème des émissions de gaz à effet de serre sont parmi les plus durement touchés. Il y a donc eu des acclamations lorsque l’idée d’un fonds «pertes et dommages» a été inscrite pour la première fois à l’ordre du jour officiel des pourparlers.