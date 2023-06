Succès, flops et catastrophes de Bollywood au box-office du premier semestre 2023

Alerte spoiler à venir pour Kundali Bhagya : Dans le dernier morceau de Kundali Bhagya, nous voyons tous les membres de la famille de Luthra soutenir Shaurya (Baseer Ali) et Rakhi Maa (Anisha Hindouja) soutenant Rajveer (par. Kalnawat) car elle pense que Rajveer est un gentil enfant et il comprendra sûrement ce qu’elle lui a dit. De l’autre côté, nous voyons Nidhi devenir furieuse parce que si les hommes de main disent son nom, alors que fera-t-elle ? Les téléspectateurs attendent avec impatience le titre à venir. Les crétins diront-ils le nom de Nidhi ? Le jeu Nidhi sera terminé. Enfin, Rishabh est venu voir Karan, et il a découvert que Karan avait de nouveau disparu. Nidhi lui a dit qu’il était sorti à cause du travail de bureau. Eh bien, nous devons voir la torsion : Will Rishabh (Manit Joura) trouver Karan (Shakti Anand) ou fera-t-il confiance à Nidhi ? Eh bien, les téléspectateurs sont également très heureux de voir Shaurya et Palki (Sana Sayad) Nok Jhok. Enfin Shaurya et Rajveer se réuniront

Dans le prochain morceau de Kundali Bhagya, nous voyons Karan (Shakti Aanand) sauver à nouveau Preeta (Shraddha Arya) du feu, et nous voyons qu’ils parlent de Shaurya (Baseer Ali) et Rajveer (Paras Kalnawat), mais à cause du gaz ils inspirent, ils perdront bientôt connaissance. Eh bien, nous voyons dans la piste à venir que tous les membres de la famille recherchent Karan, mais les hommes de main les ont emmenés à la falaise parce que Nidhi leur a dit de tuer Preeta. À cause de sa vengeance sur Preeta, Nidhi perdra son amour, Karan. Eh bien, nous espérons pour le mieux que les hommes de main et la piste de feu se termineront sérieusement dans l’épisode de Kundali Bhagya. Eh bien, nous devons attendre de voir la tournure lorsque la famille Luthra se réunira et que Nidhi sortira enfin de la famille Luthra. Kundali Bhagya Tournant à venir