Succès et ratés européens : Ryan Gravenberch de Liverpool prêt pour une chance en Premier League ? | Actualités footballistiques

Il est temps pour le « top mec » Gravenberch d’avoir une chance de PL ?

Image:

Ryan Gravenberch n’est sorti du banc qu’en Premier League





Ryan Gravenberch s’est démarqué lors d’une soirée de football par ailleurs décevante de la Ligue Europa à Anfield jeudi. Il a été récompensé par une standing ovation.

Le milieu de terrain a fait bonne impression au début de sa carrière à Liverpool. Un but et deux passes décisives pour l’homme que Jurgen Klopp décrit comme un « meilleur gars » est un retour encourageant.

Le manque de minutes était le problème de Gravenberch au Bayern Munich. Ce problème a été résolu dans le Merseyside, mais il n’a pas encore obtenu son premier départ en Premier League.

Cela semble être la prochaine étape évidente dans les plans de Klopp pour le joueur de 21 ans. La performance de jeudi contre l’Union pourrait le pousser à se qualifier pour le déplacement à Brighton dimanche – en direct Sports aériens.

La suspension de Curtis Jones et la blessure de Cody Gakpo signifient que Gravenberch pourrait avoir sa chance ce week-end.

Zinny Boswell

Lamptey se montre à la hauteur

Image:

Tariq Lamptey impressionné pour Brighton à l’arrière gauche





Brighton apprend sur le tas en Europe. Ils apprennent à gérer le genre d’atmosphère qui les attendait dans l’une des plus grandes fosses à ours du continent, avec un passé d’hostilité.

L’équipe de Roberto De Zerbi n’a pas coulé alors qu’elle était menée 2-0 en 20 minutes. Ils ont fait preuve d’un vrai caractère pour lancer leur campagne en Ligue Europa.

L’Italien sera certainement le plus heureux des deux managers. Gennaro Gattuso, le nouvel entraîneur-chef de Marseille, synonyme de compétitions européennes, grimaça en voyant deux points lui glisser entre les doigts. En vérité, un match nul était à peu près un résultat équitable.

Le Vélodrome, ce célèbre chaudron de bruit et de fusées éclairantes, a été partiellement fermé lorsque Tottenham a joué ici en novembre dernier après des troubles de la foule entre l’équipe locale et les supporters de l’Eintracht Francfort, mais les 3 000 supporters de Brighton qui ont eu leurs propres problèmes de voyage à leur arrivée à l’aéroport de Marseille reviendront. chez eux encouragés par le fait que leur aventure européenne puisse se prolonger jusqu’à la nouvelle année.

Tariq Lamptey s’est remis, comme Dunk, de la première enquête défensive pour réaliser un beau match à l’arrière gauche en l’absence de Pervis Estupinan. L’Équatorien devrait être absent pendant au moins un mois, et avec de gros tests à venir contre Liverpool et Manchester City, De Zerbi estimera sur cette évidence que son remplaçant peut combler le vide.

Ben Terrains

Ward-Prowse impressionne à nouveau après le snobisme de l’Angleterre

Le milieu de terrain de West Ham, James Ward-Prowse, a donné la réponse parfaite quelques heures seulement après avoir été exclu de l’équipe d’Angleterre.

Le joueur de 28 ans a produit l’un de ses coups de pied arrêtés pour préparer le but vainqueur de Nayef Aguerd en seconde période, qui a vu les Hammers établir un nouveau record anglais de 17 matches européens consécutifs sans défaite avec une victoire 2-1 sur Fribourg.

Ward-Prowse s’avère être le roi assistant James Ward-Prowse de West Ham a enregistré sa sixième passe décisive de la saison toutes compétitions confondues, plus que tout autre joueur de Premier League cette saison.

La superbe passe décisive de Ward-Prowse signifie désormais huit buts en huit apparitions depuis qu’il a rejoint les Irons de Southampton pour 30 millions de livres sterling – des frais qui s’avèrent rapidement une véritable aubaine sur le marché gonflé d’aujourd’hui.

Ses six passes décisives et ses deux buts toutes compétitions confondues auraient sûrement dû être récompensés par une convocation du sélectionneur anglais Gareth Southgate, mais il semble qu’il n’aime tout simplement pas Ward-Prowse après l’avoir exclu de l’équipe des Trois Lions pour les matches de ce mois-ci contre l’Australie. et l’Italie.

C’est une décision qui semble totalement injuste pour Ward-Prowse, avec Jordan Henderson, qui exerce son métier en Arabie Saoudite, et Kalvin Phillips, hors de forme, continuant d’être choisi devant le milieu de terrain des Hammers.

Pour l’instant, cependant, Ward-Prowse ne peut que maintenir sa forme exceptionnelle au niveau du club dans l’espoir de finalement gagner Southgate pour potentiellement gagner une place aux Championnats d’Europe l’année prochaine.

Declan Olley

Les Rangers sans gouvernail ont besoin de direction maintenant

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kris Boyd de Sky Sports rend un verdict accablant sur les Rangers après leur défaite 2-1 en Ligue Europa contre Aris Limassol à Chypre.



Un voyage à Chypre par une chaleur de 30 degrés semblait être un coup de pouce opportun pour les supporters des Rangers – au lieu de cela, la crise de leur club s’est aggravée.

Une défaite humiliante contre la cinquième meilleure équipe de la Première Division chypriote a laissé encore plus de questions que de réponses.

Avec le départ de Michael Beale, Steven Davis a malheureusement pris les rênes, supervisant une performance dépourvue de qualité et d’idées.

Le score de 2-1 a fait paraître le match plus serré qu’il ne l’était. La défense des Rangers était en lambeaux, le milieu de terrain étant continuellement pris au piège lors de la contre-attaque.

On pense que le processus de planification de la succession du club pour la vie après Beale est en place depuis plusieurs mois et comporte une liste d’options évolutive – il devra être meilleur que le recrutement de ses joueurs.

Aucun rendez-vous ne sera pris avant le match de dimanche à St Mirren, en direct Sports aériensalors que le club se concentre sur la recherche du bon ajustement à long terme, mais ce remplacement est désormais nécessaire le plus tôt possible.

David Richardson

La patience porte ses fruits alors que McGinn aide Villa à arriver en Europe

Image:

John McGinn était encore une fois le toast de Villa Park





Le dernier vainqueur de John McGinn a sauvé Aston Villa de l’embarras alors qu’ils travaillaient vers une victoire sans intérêt 1-0. Il s’agissait de leur premier succès en phase de groupes en Europe depuis leur victoire sur le Slavia Prague en novembre 2008.

Villa avait soufflé, ils avaient soufflé et ils ont fini par faire sauter la maison des Zrinjski. La défense bosniaque avait été déterminée toute la soirée mais ensuite, à deux minutes des arrêts de jeu, Bertrand Traoré et Matty Cash s’enchaînaient intelligemment sur la droite et McGinn arrivait tard pour terminer.

Villa Park, auparavant agitée, était tout d’un coup implacable. « Super John McGinn » résonnait dans le célèbre vieux terrain accueillant son premier véritable match européen depuis plus de 14 ans.

« Ce soir, c’était une victoire incontournable, cela ne fait aucun doute », a déclaré McGinn par la suite. « Nous aurions peut-être marqué un point qui n’aurait pas été la fin du monde, mais nous avons vraiment amélioré notre performance en seconde période et c’est un pur soulagement de marquer le but à la fin. »

Unai Emery n’était pas le seul entraîneur de Villa Park jeudi à avoir connu un début de vie enchanté dans son nouveau club. Sur le banc de Zrinjski, Krunoslav Rendulic est aux commandes depuis moins d’un an, orchestrant immédiatement une série de 14 victoires et guidant l’équipe de Mostar vers le doublé championnat et coupe.

Leur résilience s’est manifestée pendant 94 minutes, et étant donné que les quatre équipes du Groupe E sont désormais bloquées sur trois points, cette victoire tardive dramatique pourrait bien s’avérer un moment important dans la course de Villa vers les huitièmes de finale.

Ben Terrains

Les Dons osent provoquer le choc en Europe

Image:

L’attaquant d’Aberdeen Bojan Miovski célèbre après avoir égalisé contre le HJK Helsinki





Aberdeen regrette peut-être de ne pas avoir pris trois points contre le HJK Helsinki, mais ils prouvent leur valeur sur la scène européenne.

La tête précise de Bojan Miovski a permis aux Dons de figurer dans le groupe G dans un match qu’ils méritaient de gagner.

« C’est évident, nous l’avons tous vu », a déclaré le manager Barry Robson. « Je suis déçu du but que nous avons perdu. Ils n’ont réussi qu’un seul tir au but. Nous aurions dû en marquer quelques autres, être un peu plus cliniques. Si nous avions fait cela, nous aurions pu gagner ce match par trois ou quatre. « .

Aberdeen a momentanément assommé l’Eintracht Francfort lors du match d’ouverture du groupe en égalisant au Waldstadion avant de succomber à une défaite 2-1.

Leur approche sans crainte leur sert bien et doit se poursuivre s’ils veulent atteindre les huitièmes de finale.