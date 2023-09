Succès et ratés des qualifications pour l’Euro 2024 : Brennan Johnson rate son coup pour le Pays de Galles – le fardeau de Gareth Bale est-il un problème ? | Actualités footballistiques

Johnson enchaîné par le fardeau de Bale ?

Image:

Brennan Johnson a réussi cinq tirs contre la Lettonie mais n’a pas réussi à trouver le chemin des filets





Dans l’explication brillante d’Adam Bate sur les raisons pour lesquelles Tottenham a signé Brennan Johnson, il a écrit : « L’histoire de la carrière de Johnson à ce jour suggère que lorsqu’un nouveau défi se présente à lui, il franchit rapidement le pas. »

Eh bien, un grand défi auquel il est confronté pour le Pays de Galles est de sortir de l’ombre pour combler le vide laissé par Gareth Bale. Une tâche ardue mais qui ne s’est pas bien déroulée jusqu’à présent.

Depuis que Bale a pris sa retraite, Johnson a joué 240 minutes pour le Pays de Galles, mais n’a pas réussi à ajouter à son record de deux buts en 22 sélections internationales.

Jouer seul devant, au milieu, pour son pays en Lettonie, alors que tout sauf une victoire suffit, ce n’est certainement pas ce à quoi Johnson est habitué. C’est un joueur qui s’est fait un nom à Nottingham Forest en tant qu’attaquant dynamique, qui gagne sa croûte en courant derrière et en terrorisant les arrières latéraux. Être un point focal face à deux défenseurs centraux volumineux peut être une expérience solitaire et meurtrière, mais Johnson a adapté son jeu avec beaucoup d’intelligence à Riga.

Il ne manquait plus que sa touche finale. Peut-être accablé par l’espoir de suivre les traces d’une icône sportive, il s’est resserré devant le but, saisissant des occasions, et a affiché une silhouette frustrée alors que le Pays de Galles peinait pour une grande partie de sa victoire 2-0 en Lettonie. Johnson a réussi cinq tirs sur fond de 0,49 buts attendus, mais a gonflé ses lignes avec une finition capricieuse qui a vu quatre de ces efforts rater la cible.

Ce n’était pas sa nuit.

Image:

Brennan





Mais écarter quelqu’un possédant son niveau de talent serait une décision insensée. Le Pays de Galles doit affronter la Croatie (h), l’Arménie (a) et la Turquie (h) lors de leurs trois derniers matchs, car tout est à jouer dans le groupe D.

Johnson devra relever ce défi. Son pays a besoin de lui.

Lewis Jones

Mauvais endroit, mauvais moment pour la philosophie de Kenny

Image:

Stephen Kenny subit une énorme pression en tant que sélectionneur de l’Irlande





Stephen Kenny est sous pression et à juste titre, mais il doit être félicité pour son courage dans le style de jeu de la République d’Irlande.

Les Pays-Bas ne savaient pas ce qui les avait frappés sous la pression intense de l’Irlande au cours d’une première mi-temps pleine d’espoir pour ceux qui étaient rassemblés dans l’Aviva Stadium, priant pour que cela soit le décollage de leurs espoirs pour l’Euro 2024. Le football présenté était progressiste et énergique. C’était agréable de regarder de grandes parties. Mais finalement, il est retombé très à plat une fois de plus.

Cependant, Kenny est au volant d’une Ford Fiesta, le pied fermement sur l’accélérateur. L’Irlande n’a tout simplement pas la puissance d’une Lamborghini pour faire du style de Kenny un modèle gagnant.

C’est une équipe qui manque cruellement dans des domaines clés du terrain. À trois reprises en première mi-temps lors de la défaite 2-1, l’Irlande s’est frayé un chemin vers de grandes occasions de but, mais le manque de confiance, de qualité et d’instinct de tueur d’Adam Idah et de Chiedozie Ogbene, dont les efforts étaient irréprochables, a permis à l’Irlande de ne pas pouvoir marquer. Je ne profite pas de leur courageux style d’attaque.

De l’autre côté, Shane Duffy était fautif sur les deux buts, luttant pour faire face au désir de Kenny de jouer une ligne haute qui accompagne cette stratégie de jeu agressive. Les Pays-Bas n’étaient toujours qu’à une passe de marquer le but irlandais. C’était trop facile pour une équipe d’une telle qualité. Et c’est bien là le problème : l’Irlande est trop facile à affronter – et cela doit changer. Et cela laisse le manager vulnérable.

Lewis Jones

D’où vient le prochain talent nord-irlandais ?

Image:

Les supporters d’Irlande du Nord ne se rendront pas à l’Euro 2024





L’Irlande du Nord ne s’est qualifiée qu’une seule fois pour un Championnat d’Europe, en 2016. Mais l’Armée verte et blanche, toujours en pleine forme alors que son équipe s’est inclinée dimanche à Astana pour une cinquième défaite consécutive, doit attendre de danser au sommet du classement européen pour au moins une autre campagne de qualification.

Une élimination en huitièmes de finale en France s’est avérée être le summum du temps passé par Michael O’Neill en pirogue, avec son deuxième passage qui n’a pas encore décollé. Il a repris son poste en décembre après le limogeage d’Ian Baraclough et a dû faire face à des blessures chez un certain nombre de joueurs seniors, mettant à rude épreuve les ressources de l’Irlande du Nord.

Tout espoir restant de qualification pour la phase finale de l’été prochain en Allemagne a été anéanti par la défaite 4-2 de jeudi en Slovénie. Mais les doigts sont désormais pointés ailleurs après leur défaite 1-0 contre le Kazakhstan.

Les problèmes sont plus profonds, estime l’ancien attaquant David Healy, qui accuse « les défaillances structurelles » de la Fédération irlandaise de football d’avoir contribué aux difficultés de l’équipe sur le terrain.

Healy affirme que la Fédération irlandaise n’a pas tenu ses promesses d’investir dans les infrastructures après le succès relatif d’O’Neill lors de son premier mandat.

Image:

Michael O’Neill se dispute avec les officiels du match





Les stars émergentes Isaac Price, Shea Charles et Dan Ballard ont toutes été élevées par des clubs anglais plutôt que par la FA JD Academy irlandaise.

L’ancien capitaine Aaron Hughes a été nommé directeur technique en novembre dernier pour superviser les structures de développement à travers l’IFA, ainsi que les récents investissements dans le soutien scientifique des jeunes d’élite et la physiothérapie des jeunes d’élite.

De plus, 16 membres de l’équipe de 23 joueurs sélectionnés par le nouveau manager des moins de 21 ans Tommy Wright à la fin du mois dernier ont suivi le programme de développement des joueurs JD Elite.

Il faudra du temps pour que la prochaine génération s’épanouisse. Comme O’Neill le dit lui-même, cela ressemble à Groundhog Day, mais les fans ne peuvent que regarder la situation dans son ensemble pendant qu’il essaie de former une nouvelle équipe.

Ben Terrains