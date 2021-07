Succès et ratés de l’Euro 2020 : l’Italie récompensée pour son courage mais la menace espagnole grandit | Actualités footballistiques

L’Espagne a l’air forte… hors des sentiers battus

Image:

Mikel Oyarzabal a inscrit le penalty de l’Espagne



En dehors des deux surfaces de réparation, l’Espagne a été magnifique vendredi. Leur accumulation à travers les lignes et au large était lisse; Pedri, Koke et Sergio Busquets étaient brillants, et Jordi Alba une nuisance massive sur la gauche.

C’était comme regarder la vieille Espagne, jusqu’à ce que le ballon entre dans la surface.

En vérité, ce match n’aurait jamais dû aller aux tirs au but. L’Espagne a été déçue par une autre erreur défensive et une mauvaise finition.

Gerard Moreno a réussi six tirs sur le banc, dont trois étaient des occasions nettes, et semblait manquer de confiance. Malgré avoir marqué 30 buts pour Villarreal la saison dernière, le joueur de 29 ans a réussi 15 tirs dans ce tournoi sans marquer.

Mais avec l’erreur comique de Pau Torres-Aymeric Laporte qui a conduit au but de la Suisse, l’Espagne espère qu’il ne s’agit que d’améliorations superficielles.

Ils ont montré un schéma de jeu clair et domineront le ballon contre n’importe laquelle des équipes restantes dans le tournoi. Nous savons que la possession n’est plus les neuf dixièmes de la loi dans le football, mais d’après les preuves des trois derniers matchs, l’Espagne se créera de nombreuses occasions.

Après le chaos de la préparation de ce tournoi – l’épidémie de Covid et l’apathie générale envers ce côté de la publication espagnole – l’équipe de Luis Enrique va s’imaginer.

Gérard Marque

L’Italie se rapproche, un match à la fois

Image:

Leonardo Bonucci célèbre avec Gianluigi Donnarumma



Roberto Mancini avait juré que son équipe jouerait son propre match contre la nation en tête du classement mondial de la FIFA, et il a tenu parole alors que l’Italie a remporté un concours exaltant avec la Belgique pour réserver sa place en demi-finale.

L’équipe de Mancini a concédé son premier but en 19 heures et 28 minutes contre l’Autriche lors de leur victoire en huitièmes de finale, mais leurs adversaires en quart de finale ont fait un pas en avant.

Après cette vérification de la réalité en prolongation, l’Italie a maintenant prolongé sa plus longue séquence sans défaite à 32 matchs, remportant chacun des 13 derniers d’affilée.

Roberto Martinez a cherché à surprendre Mancini en lançant l’adolescent Jeremy Doku à la place d’Eden Hazard aux ischio-jambiers mais ce sont les Azzurri qui ont pris le contrôle après une ouverture effrénée de 10 minutes.

La Belgique, comme les Italiens, avait remporté ses quatre matchs d’ouverture mais après avoir déçu à Wembley contre l’Autriche, Mancini s’est abstenu de toute tactique conservatrice et a été récompensé pour son courage.

« Je ne pense pas que nous ayons trop souffert à aucun moment du match », a-t-il déclaré. « Pour battre une équipe comme la Belgique, il faut une belle performance de tout le monde et c’est exactement ce qui s’est passé.

Image:

L’Italie affrontera l’Espagne en demi-finale mardi



« Nous en avons marqué deux et nous aurions pu en marquer plus. Je pense que la victoire est pleinement méritée. L’Espagne est la suivante, mais plus vous avancez, plus cela devient difficile. »

La victoire 2-1 à l’Allianz Arena signifie que l’Italie est devenue la première équipe de l’histoire du Championnat d’Europe à remporter 15 matchs consécutifs.

Mancini a également eu sa propre histoire, devenant seulement le deuxième entraîneur de la compétition à remporter chacun de ses cinq premiers matches de finale après Michel Hidalgo, qui a remporté ses cinq matches à la tête de la France lors de l’édition 1984.

L’Espagne sera un autre test difficile, rendu plus difficile par l’annonce que Leonardo Spinazzola a subi une rupture présumée d’un tendon d’Achille alors qu’il a été contraint de quitter le terrain en seconde période.

Mancini a rassemblé son équipe au coup de sifflet final pour leur pointer un seul doigt sur le visage : « Un match à la fois. Il y avait des scènes joyeuses avec les supporters, mais la manière dont l’Italie a été si composée tout au long vous dit que personne ne s’emballe.

Ben Motifs

Pas de gloire pour la génération dorée de la Belgique

L’or des fous? Pas assez. Mais la génération dorée de la Belgique, malgré près de trois ans en tant qu’équipe la mieux classée au monde, devra attendre encore plus longtemps pour la gloire après sa défaite 2-1 en quart de finale contre l’Italie. Les marges étaient bonnes mais elles ont été battues par le meilleur.

Roberto Martinez avait qualifié le match du Portugal de « plus gros test qui soit », mais l’Italie a posé de nouvelles questions avec la course de Leonardo Spinazzola depuis les profondeurs et la subtilité de leurs rotations au milieu de terrain. La Belgique était déjouée. Ils ne pouvaient pas trouver les réponses.

Le Portugal avait croisé et croisé contre cette défense vieillissante – un trio avec un âge combiné de 101 ans – et les attaques ont été repoussées. L’offensive italienne était plus sophistiquée, le mouvement et le pressing plus difficiles. Le contraste était inconfortable.

La Belgique avait encore du talent sur le terrain, un attaquant de classe mondiale en Romelu Lukaku et peut-être le meneur de jeu le plus doué du tournoi en Kevin De Bruyne. Cette qualité a failli les traîner. Mais la synergie si évidente dans le jeu de l’Italie était absente.

De Bruyne lui-même, déjà frustré d’avoir été si près du succès de la Ligue des champions en mai, se demandera probablement s’il y aura de meilleures opportunités que cela. Comme Lukaku, il reste à son apogée mais le temps presse pour les autres membres de cette équipe.

L’équipe belge comprend les six joueurs les plus capés de l’histoire du pays ainsi que le gardien le plus capé de Thibaut Courtois. À première vue, la Coupe du monde n’est pas loin, mais 15 de ce groupe de joueurs auront 30 ans au moment où le Qatar arrivera.

Une reconstruction s’impose mais ce n’est pas du football de club. Aussi impressionnant que l’adolescent Jeremy Doku ait été contre l’Italie, il ne faut pas s’attendre à ce qu’un pays de 12 millions d’habitants puisse facilement trouver le remplaçant d’Eden Hazard. Il n’y a que tant de chances.

Roberto Martinez en a eu deux maintenant.

S’appuyait-il trop sur d’anciens metteurs en scène comme Thomas Vermaelen ? La décision de repousser Axel Witsel après six mois d’inactivité était-elle vraiment nécessaire ? Sa confiance en Nacer Chadli n’était guère justifiée – il n’a tenu que quatre minutes avant de succomber à une blessure musculaire.

Ce n’est peut-être pas le moment d’approfondir les détails. La Belgique s’est heurtée à une équipe italienne portée par l’élan et la conviction. C’était un jeu de trop loin – un tournoi de trop loin – pour certains de ces joueurs. Cette génération dorée restera dans les mémoires, mais l’éclat s’est estompé.

Adam Bate

Sortie de la Suisse mais les critiques se sont apaisées

Image:

La Suisse a été battue 3-1 aux tirs au but





La Suisse a été vivement critiquée après sa défaite 3-0 contre l’Italie en phase de groupes. Mais ils quittent l’Euro 2020 après avoir apaisé ces critiques. L’équipe de Vladimitr Petkovic n’était pas seulement là pour faire des comptes après tout.

Les Suisses, qui ont battu la Turquie 3-1 pour revendiquer leur place en huitièmes de finale avant de revenir d’entre les morts pour vaincre les favoris de la France aux tirs au but lors des huitièmes de finale, ont produit une autre démonstration animée dans des circonstances difficiles contre l’Espagne vendredi soir.

Il n’y a pas eu de répétition de leurs exploits au coup de pied. En fait, cette fois, ils n’ont marqué qu’un de leurs quatre efforts. Mais il n’était guère surprenant que leurs jambes soient lourdes après avoir parcouru la distance pour la deuxième fois en cinq jours – et cette fois avec 10 hommes.

Avant le carton rouge de Remo Freuler, à 13 minutes de la fin, la Suisse semblait en fait finir plus forte.

L’Espagne avait dominé les premières étapes du match, prenant une avance rapide grâce au but contre son camp de Denis Zakaria, mais un passage aux quatre à l’arrière a ramené les Suisses dans le match.

Ils ont parfois eu leur chance dans les prolongations, Yann Sommer réalisant une série d’excellents arrêts, mais leur détermination défensive était admirable. Les joueurs en chemise rouge n’ont jamais cessé de travailler les uns pour les autres et se sont jetés devant tout. Finalement, ce n’était pas assez. Mais ils peuvent rentrer chez eux la tête haute.

Nick Wright