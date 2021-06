Succès et ratés de l’Euro 2020 : l’Italie arrivera-t-elle à élimination directe après n’avoir pas été testée ? | Actualités footballistiques

Qui peut arrêter les Italiens ?

Image:

Roberto Mancini instruit ses joueurs à Rome



Gary Neville a réfléchi à sa propre hésitation à la mi-temps à qualifier la Suisse de « gentille » équipe dans son rôle d’expert d’ITV, mais ce qui est devenu de plus en plus évident, c’est qu’il aurait dû faire preuve de plus de courage dans sa perception.

Ils sont arrivés sur une bonne course, invaincus en huit depuis novembre dernier, mais toujours sans croire qu’ils pourraient gagner un gros match.

L’Italie n’a jamais été en difficulté. Manuel Locatelli les a renvoyés en phase à élimination directe à l’Euro 2020 après la victoire 3-0 la plus routinière que vous puissiez voir.

Image:

Les supporters italiens célèbrent leur victoire convaincante



Le milieu de terrain de Sassuolo a réussi un doublé élégant avant que Ciro Immobile ne remporte une victoire confortable alors que l’Italie est devenue la première équipe à se qualifier pour les 16 derniers. La plus grande préoccupation de l’équipe de Roberto Mancini est qu’ils pourraient arriver en huitièmes de finale sans avoir été testés.

Désormais invaincu en 29 matchs toutes compétitions confondues depuis une défaite de l’UEFA Nations League contre le Portugal en 2018, Mancini s’efforcera de devenir la première équipe depuis l’Allemagne à l’Euro 2012 à enregistrer trois victoires en phase de groupes.

Une seule fois dans leur histoire, ils ont effectué un long parcours sans défaite (30 matchs entre novembre 1935 et juillet 1939). Ils peuvent égaler cette course lors de la visite du Pays de Galles à Rome dimanche, mais il est de plus en plus convaincu qu’un premier triomphe en Championnat d’Europe depuis 1968 est à leur portée.

Ben Motifs

Le Pays de Galles fait rêver les fans de la répétition de 2016

Image:

Le Pays de Galles canalise l’esprit de 2016



Robert Page avait peut-être été plus gentil qu’il n’aurait pu l’être à propos du premier match de l’Euro 2020 du Pays de Galles contre la Suisse, étant donné que le résultat qu’ils ont obtenu était bon, malgré une performance inégale.

Mais il n’avait aucune raison de dissimuler quoi que ce soit après une excellente victoire 2-0 sur la Turquie qui aurait été de plus de buts si Aaron Ramsey ou Gareth Bale avait enterré une foule d’occasions qu’ils ont tous deux créées et manquées mardi soir.

Sans surprise, il arrive que ces deux-là seront cruciaux dans leur succès dans cette compétition et dès leurs deux premiers matchs, il semble qu’ils en aient fait assez pour les aider dans les 16 derniers.

Il faudrait une série d’événements très cruels pour que le match de dimanche en Italie ait une incidence sur la qualification du Pays de Galles, mais la manière dont ils ont gagné contre la Turquie – qui rappelle une victoire similaire en phase de groupes contre la Russie il y a cinq ans – signifie que Page, son équipe et leurs fans peuvent se demander si une répétition de la performance pourrait simplement être une possibilité.

Image:

Rob Page a fait tout ce qu’on lui a demandé



Le Pays de Galles pourrait ne pas être en mesure de tirer un autre résultat de la Belgique du chapeau – bien que terminer troisième leur donnerait potentiellement l’opportunité de le faire – mais s’ils terminent deuxième du groupe A, il est probable que l’un de la Russie ou de la Finlande les attende dans le dernier -16, deux équipes éminemment battables.

« Je pensais avoir fait preuve d’un bon caractère pour aider l’équipe à continuer », a déclaré Bale à la BBC après avoir rebondi après avoir raté un penalty en deuxième mi-temps pour préparer le deuxième but de Connor Roberts à la dernière minute.

Si lui et ses coéquipiers conservent ce niveau de personnalité, il y a toutes les chances qu’il y ait un autre été célèbre sur les cartes de l’autre côté de la rivière Severn.

Ron Walker