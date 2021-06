Succès et ratés de l’Euro 2020 : les sélections anglaises justifiées par la victoire contre la Croatie | Actualités footballistiques

Les sélections de Southgate portent leurs fruits

Image:

Southgate après l’Angleterre contre la Croatie



C’était une situation assez remarquable. Quelques heures à peine avant le coup d’envoi de la campagne anglaise pour l’Euro contre la Croatie à Wembley, nous n’avions aucune idée précise de la formation ou de l’équipe que Gareth Southgate allait choisir.

Avec cette incertitude, de l’extérieur, nous pourrions soulever des inquiétudes sur la préparation, sur l’absence d’un plan clair. Mais cela – clairement, compte tenu de la performance de dimanche – ne refléterait pas le travail que Southgate et son équipe d’entraîneurs ont entrepris dans les coulisses de St George’s Park et, plus récemment, de leur base d’entraînement d’avant-tournoi à Middlesbrough.

Il y avait eu un appel public à Southgate pour attaquer le tournoi avec la fantastique gamme de jeunes attaquants talentueux à sa disposition. Mais, lorsque la feuille d’équipe a atterri, il était évident qu’une fois de plus Southgate avait été insensible aux influences extérieures. Un mélange de contrôle conservateur et de talent offensif était la préférence du manager.

Il connaît si bien ces joueurs maintenant, sait ce qu’il veut en retirer. Et contre la Croatie, il a obtenu cette performance qu’il recherchait.

Kalvin Phillips était superbe, bondissant sur les milieux de terrain techniques croates et ralentissant leur progression sur le terrain, tout en évoquant le moment de la victoire avec une certaine habileté.

Kieran Trippier, sélectionné à l’arrière gauche, a eu peur avec une passe en retrait en seconde période mais a largement fermé le canal droit aux visiteurs, tandis que les inquiétudes d’avant-match concernant la fiabilité de Tyrone Mings et John Stones se sont révélées infondées, avec la paire centrale arrière se couvrant bien.

Et, en attaque, Raheem Sterling – l’un des joueurs arrivés tardivement à Man City et Chelsea à manquer les échauffements – a récompensé la foi de son manager avec le but vainqueur et a été une menace tout l’après-midi, fournissant la course au-delà pour compléter le métier de Phil Foden d’un autre côté.

Avec 13 buts lors de ses 17 derniers matches internationaux, Sterling est une figure fiable pour Southgate. Il en a de plus en plus dans son équipe maintenant. Choisir les bons au bon moment sera la clé au fur et à mesure que le tournoi progresse, mais les premiers signes sont que l’image de Southgate sur la façon de jouer est claire.

Pierre Smith

Chiellini montre qu’il est toujours le maître

La façon dont les Italiens ont appuyé et coulé dans le dernier tiers lors de leur victoire 3-0 sur la Turquie lors de la première soirée aura attiré de nombreux admirateurs, mais toute équipe qui aime attaquer a besoin d’une base sûre pour travailler. Pour toutes les pressions élevées et les surcharges, vous avez besoin de cet équilibre et de ce leadership à l’autre extrémité. Giorgio Chiellini a averti que l’Italie était impatiente de lancer sa campagne Euro 2020 avec brio pour prouver qu’elle était de retour parmi l’élite trois ans après avoir raté la finale de la Coupe du monde. Ils ont tenu ses propos.

Chiellini approche de son 37e anniversaire en août, mais il lit toujours le jeu comme un maître de son métier et n’a pas peur de mettre son corps en jeu quand cela compte.

Il a rarement été appelé à intervenir contre une opposition aussi timide, mais ce qui a impressionné, c’est sa répartition intelligente de son rôle de défenseur central alors qu’il participait à de nombreuses attaques qui laissaient de l’espace à ses coéquipiers. Et lorsque la Turquie a réussi à se frayer un chemin à travers la ligne de fond dans le temps additionnel, le skipper était sur place pour relever le défi de sauver des buts et a célébré comme s’il avait marqué le but vainqueur en finale. D’autres performances comme celle-ci et l’Italie pourraient aller dans cette direction.

Lewis Jones

Quand Lukaku a faim, la Belgique a une chance

Image:

Romelu Lukaku et Thomas Meunier ont marqué lors de la victoire 3-0 de la Belgique sur la Russie



Personne ne parle vraiment de l’équipe classée n ° 1 au monde malgré une course aux demi-finales de la Coupe du monde il y a trois ans et une génération de talents en or.

Si cette génération va avoir de l’or à ajouter à son surnom, Romelu Lukaku en sera au cœur. Et contre la Russie samedi, il l’était.

L’attaquant de l’Inter Milan a montré les armes de son arsenal en inscrivant deux buts de styles très différents lors de leur victoire 3-0. Le premier a eu un impact majeur sur leur victoire en faisant taire le public local et en mettant fin à un départ chancelant pour son pays, une arrivée instinctive après une mauvaise défense l’a mis sans faute au but.

Plus tard, il a devancé Igor Diveev avant de faire preuve d’un grand sang-froid pour ajouter son deuxième de la nuit, le tout le même soir, il avait vu son coéquipier du club Christian Eriksen emmené du terrain du Danemark après avoir subi un arrêt cardiaque. Sa performance était remarquable.

La bonne nouvelle pour la Belgique est qu’il ne montre aucun signe de ralentissement, ayant marqué 20 buts lors de ses 15 derniers matches internationaux de compétition.

La force en profondeur de l’équipe de son pays est également impressionnante ; Eden Hazard, autrefois parmi leurs joueurs les plus importants, a été limité à une apparition tardive sur le banc, tandis que l’ailier remplaçant Thomas Meunier en a créé un et en a marqué un autre lors d’une victoire d’ouverture catégorique pour la Belgique.

Rien n’est gagné dans le match d’ouverture d’un tournoi, mais des marqueurs peuvent être posés. Celui de la Belgique a été fermement réprimé. Donc aussi celui de Lukaku.

Ron Walker

Le Pays de Galles a marqué un point mais doit s’améliorer

Image:

Kieffer Moore célèbre son but égalisateur pour le Pays de Galles contre la Suisse



Il y a eu une période où le match semblait s’éloigner du Pays de Galles lors de la seconde moitié de leur match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Suisse, lorsque ce journaliste s’est demandé ce que Rob Page attendait. Son équipe perdait et avait à peine réussi un tir, mais aucun remplacement ne semblait à venir.

Et puis, justification. L’égalisation de Kieffer Moore a donné une autre perspective au match. Un point bien mérité face à des adversaires classés 13e au monde. La décision de choisir Moore, comme la décision de sélectionner Danny Ward, le joueur exceptionnel du Pays de Galles, avait été de grands appels. Page a eu raison.

En vérité, c’est le remplacement de son homologue Vladimir Petkovic qui a fait pencher la balance en faveur du Pays de Galles. Denis Zakaria est un milieu de terrain doué mais il ne représente pas la menace créative de l’homme qu’il a remplacé, Xherdan Shaqiri. Il opère plus profondément. La Suisse a renoncé à l’initiative.

Jusque-là, le Pays de Galles avait défendu trop profondément et n’avait pas non plus pu lancer la contre-attaque. Ce n’était pas l’émotion dominante au coup de sifflet final, mais ce sont des préoccupations que Page devra aborder contre la Turquie mercredi dans un match qu’ils pourraient avoir besoin de gagner pour progresser.

L’entraîneur suggère que ce sera un match très différent – et il devra l’être. Il y a des points positifs. La performance de Ward. Le but pour Moore. La menace évidente posée par Daniel James.

Mais la facilité avec laquelle Breel Embolo a intimidé la ligne arrière aura été notée par la Turquie. De même, le but qui a été concédé lors d’un jeu arrêté de routine. Le Pays de Galles a pris pied dans ce tournoi, mais il sait que des améliorations seront nécessaires s’il veut en tirer parti à Bakou.

Adam Bate

De meilleures équipes puniront les Pays-Bas

Image:

Denzel Dumfries a marqué le but du vainqueur des Pays-Bas après que les hôtes aient été rattrapés par l’Ukraine à Amsterdam



« Just play 4-3-3 » était la bannière qu’un supporter néerlandais mécontent avait arboré sur le terrain d’entraînement de l’équipe avant son match d’ouverture avec l’Ukraine dimanche.

À 2-0 avec une heure d’avance, ce fan était peut-être venu au barnstorming 3-5-2 qui avait fourni le meilleur divertissement du tournoi – sinon la qualité – à ce jour.

Mais après avoir perdu cette avance de deux buts et avoir eu besoin d’un ailier, qui n’avait jamais marqué pour son pays, pour sauver la victoire, Frank de Boer couvrait certainement les fissures pour suggérer que son pays devrait être fier de sa performance contre une Ukraine équipe qui n’a jamais dépassé les phases de groupes lors d’une finale européenne.

Ce n’est indéniablement pas une récolte néerlandaise vintage et lorsqu’elle est associée à un manager qui n’a pas encore conquis de nombreux fans – et un jour après que Georginio Wijnaldum a plaisanté en disant qu’il était derrière l’avion 4-3-3 – on a l’impression que même si la déception a été évitée dans leur match d’ouverture, les meilleures équipes puniront leurs problèmes défensifs dès qu’elles apparaîtront si elles atteignent les huitièmes de finale.

Ron Walker

