Succès et ratés de l’Euro 2020: les rebondissements se multiplient et vite, alors que la Suisse étourdit la France et l’Espagne survivent à la peur de la Croatie | Actualités footballistiques

Attendu l’inattendu à des euros captivants

Image:

Le gardien Yann Sommer a été le héros des tirs au but pour la Suisse



« Attendez-vous à l’inattendu » était effectivement le slogan de la saison 2020/21 de Premier League et l’Euro de cet été provoque des rebondissements imprévisibles de la même manière.

Les 16 derniers matchs de lundi l’ont résumé. Il y a d’abord eu l’épopée entre la Croatie et l’Espagne, avec les hommes de Luka Modric se relevant du sol pour monter un dernier souffle avant de finalement succomber en prolongation.

Là où la Croatie était proche, la Suisse a conquis, battant la France dans l’un des tournois les plus excitants de ces derniers temps.

Nous avons brièvement vu les favoris de l’Euro à leur meilleur – mais les Suisses ont refusé de se coucher et à la fin, c’est la superstar Kylian Mbappe, de tous, qui a glissé du point de penalty. Un énorme bouleversement.

La République tchèque avait célébré son propre triomphe improbable sur une équipe néerlandaise auparavant impressionnante 24 heures plus tôt, tandis que l’Autriche, lors de son premier match à élimination directe à l’Euro, a emmené l’Italie en prolongation et est devenue le briseur surprise de la séquence de draps propres des Azzurri.

Image:

Alvaro Morata a réalisé un superbe match pour l’Espagne contre la Croatie



Même le format de la phase de groupes, qui était censé être une affaire fade, a fourni un véritable drame dans plusieurs matchs de finale.

C’est peut-être la structure du tournoi, avec des équipes voyageant à travers le continent, ou le résultat d’une saison dure et compacte qui a fait des ravages sur les joueurs. Peut-être qu’il y a plus de force en profondeur maintenant dans ces compétitions, ou peut-être que le frottement du green a simplement fait le chemin de l’outsider.

Quels que soient les facteurs à l’origine du drame, cela a permis un tournoi captivant, chaque équipe croyant toujours pouvoir remporter le prix ultime.

« Je m’attendais à l’inattendu. » C’est peut-être la phrase positive que les fans anglais nerveux et pessimistes peuvent se répéter avant le match des huitièmes de finale de mardi à Wembley…

Pierre Smith

La tactique de Deschamps s’avère coûteuse pour la France

Image:

Kylian Mbappe a raté le tir au but vital pour la France



C’était une nuit où la France, favorite du tournoi, était censée prendre vie et montrer à tout le monde pourquoi de nombreux experts pensaient qu’ils étaient l’équipe à battre à l’Euro 2020.

Cependant, nous n’avons vu la vraie France que pendant 30 minutes contre la Suisse, et finalement cela n’a pas suffi car l’équipe de Didier Deschamps n’a pas réussi à atteindre les quarts de finale d’un tournoi majeur pour la première fois depuis la Coupe du monde 2010.

Kylian Mbappe a peut-être raté le tir au but décisif lors des tirs au but, mais Deschamps doit assumer une grande partie de la responsabilité de la mauvaise nuit de la France à Bucarest.

« Je pensais que la Suisse serait l’adversaire parfait pour lancer l’assaut français sur le tournoi. Mais ils nous ont tous choqués. Je suis abasourdi par ce que je viens de voir au cours des 120 dernières minutes », a déclaré Gary Neville de Sky Sports sur ITV. « C’était un gâchis pour la France dès la première minute. Ils étaient complaisants et le système en première mi-temps était tout faux – les joueurs n’avaient aucune idée de ce qu’ils faisaient. »

Roy Keane était tout aussi accablant. « Les Français sont arrivés avec une mauvaise attitude », a-t-il déclaré. « Je suis content qu’ils aient été punis pour ça. Vous pouvez avoir toute la qualité du monde, mais si vous ne vous présentez pas avec la bonne attitude, il est difficile de la réactiver. »

La France a regardé tout en mer dans les 45 premières minutes. Jouant à trois à l’arrière – un système qu’ils ne semblaient pas très à l’aise contre la Suède et la Croatie en UEFA Nations League en septembre dernier – ils n’ont tout simplement pas pu entrer dans le match.

Nous avons fait ce qu’il fallait pour monter 3-1 et ensuite nous avons montré de la faiblesse, quelque chose d’inhabituel pour nous. Perdre aux tirs au but est toujours cruel pour une équipe.

La performance désastreuse a forcé Deschamps à déchirer sa tactique, revenant à un dos quatre et nous avons vu un aperçu de la France que nous attendions tous alors que le penalty d’Hugo Lloris, le doublé de Karim Benzema et l’étourdissant de Paul Pogba les ont mis sur la bonne voie pour les quarts de finale .

Mais la France, qui était si déterminée à remporter la Coupe du monde en 2018, a montré des fragilités sur lesquelles la Suisse a capitalisé.

Au final, Mbappe a raté le moment décisif, mais Deschamps sera celui qui regrettera ses rêves d’une Coupe du monde et d’un Championnat d’Europe doublés en tant que joueur et entraîneur sont tombés à plat.

Oliver If

Super Xhaka conduit les Suisses, mais Arsenal devrait-il repenser?

Image:

Le milieu de terrain suisse Granit Xhaka a fait une brillante prestation contre la France



Où sont les leaders à Arsenal ? C’est une question qui est sans cesse posée depuis des années à l’Emirates Stadium, mais peut-être qu’elle les a regardés en face pendant tout ce temps à Granit Xhaka.

Le capitaine suisse était un colosse pour son équipe alors qu’ils éliminaient les favoris du tournoi, la France, pour atteindre les quarts de finale d’un tournoi majeur pour la première fois en 67 ans.

Il était exceptionnel, tous ses choix étaient bons. C’est lui qui a rallié les troupes avant les tirs au but.

Il a affronté Paul Pogba et N’Golo Kante et a gagné. Il était brillant en défense, tout aussi bon à l’avenir, choisissant une passe exquise pour l’égalisation tardive spectaculaire de Mario Gavranovic, et il a affiché toutes les qualités de leadership que vous attendriez de votre capitaine.

La seule tache sur son cahier était un carton jaune qui signifie qu’il sera suspendu pour la confrontation entre la Suisse et l’Espagne en quart de finale vendredi, et sous cette forme, quel raté il sera pour l’équipe de Vladimir Petkovic.

Son absence pourrait-elle aussi laisser un énorme trou à Arsenal la saison prochaine ? Plus tôt ce mois-ci, Sky Sports a annoncé que la Roma était en négociations avancées avec Arsenal pour le transfert du milieu de terrain. On pensait que le club de Serie A était proche de la valorisation d’Arsenal – estimée à environ 21,5 millions de livres sterling (25 millions d’euros) – mais n’avait pas encore accepté de frais.

Lors de sa performance contre la France, le nouveau patron de la Roma, Jose Mourinho, demandera à son club de payer ce qu’Arsenal veut pour conclure l’accord, mais les Gunners devraient-ils repenser?

















4:45



Jetez un œil à certains des hauts et des bas de Granit Xhaka depuis sa signature pour Arsenal en 2016



Xhaka est une figure marmite parmi les fans d’Arsenal. Nous connaissons tous la dispute avec les supporters qui lui a valu d’être déchu de son poste de capitaine en 2019, mais avec des dirigeants en nombre insuffisant à Arsenal, Mikel Arteta pourrait faire pire que de convaincre Xhaka qu’il a encore un avenir dans le nord de Londres.

Après tout, ce qu’il a affiché contre la France, c’est ce que réclame Arsenal depuis toutes ces années.

Oliver If

Morata profite d’une nuit cathartique

Image:

Alvaro Morata a marqué le quatrième but de l’Espagne contre la Croatie



L’Euro 2020 a été loin d’être facile pour Alvaro Morata. L’attaquant, hué par ses propres supporters lors du match de préparation de l’Espagne contre le Portugal, a raté une série d’occasions lors de leurs matches de groupe contre la Suède et la Pologne, puis a écopé d’un penalty lors de la victoire 5-0 contre la Slovaquie.

Il a décrit avoir été confronté à un torrent d’abus en ligne à la suite de ce match, révélant également que sa femme et ses enfants avaient été pris pour cible par des supporters espagnols en colère à Séville et affirmant qu’il avait subi des « nuits blanches » ces derniers jours.

Mais la rencontre des huitièmes de finale de l’Espagne avec la Croatie s’est avérée cathartique.

L’ancien attaquant de Chelsea, fortement soutenu avant le match par Luis Enrique, qui a qualifié les abus dont sa famille a été victime de « crime grave », a cette fois apporté une contribution gagnante alors que l’Espagne a remporté un match nul remarquable 5-3 après extra- temps.

Il semblait que cela ne se passerait peut-être pas ainsi pour lui lorsqu’il a donné une tête libre au défenseur croate Domagoj Vida en première mi-temps, mais son but en prolongation, brillamment tiré d’un centre de Dani Olmo, a changé le cours du match lorsque l’Espagne se balançaient.

Trois minutes plus tard, il a lâché Olmo sur le flanc droit de l’Espagne, permettant au milieu de terrain du RB Leipzig de centrer pour Mikel Oyarzabal, qui a finalement mis le match hors de portée de la Croatie.

Les célébrations qui ont accueilli le but de Morata ont montré à quel point il est apprécié et apprécié par ses coéquipiers espagnols et le staff technique. Sa finition peut être erratique, mais il y a des raisons pour lesquelles il a commencé chaque match de ce tournoi.

Premièrement, il Est-ce que marquer des buts. Ses deux à ce tournoi signifient qu’il est maintenant à cinq dans les Championnats d’Europe, faisant de lui le meilleur buteur de l’Espagne dans la compétition avec Fernando Torres.

Tout aussi important, cependant, est le reste du travail qu’il accomplit sur le terrain. Morata donne tout avec le ballon et cette éthique de travail était évidente tout au long du Parken Stadium.

Le joueur de 28 ans a pourchassé les défenseurs sans relâche et a volontiers dirigé la presse espagnole, Aymeric Laporte étant le seul joueur sur le terrain à avoir remporté le ballon à plusieurs reprises.

Ses détracteurs sont sûrs d’être à nouveau en force si les choses ne se passent pas bien devant le but lors du quart de finale de vendredi, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c’est que Morata sera là. Sa performance au Parken Stadium m’a rappelé pourquoi.

Nick Wright

Est-ce la fin pour Modric ?

Image:

Luka Modric a brillé à Copenhague mais n’a pas pu empêcher la défaite de la Croatie



La 142e sélection croate de Luka Modric sera-t-elle sa dernière dans un tournoi majeur ?

Le milieu de terrain a signé une prolongation de contrat d’un an au Real Madrid le mois dernier après une autre campagne brillante et défiant l’âge avec les géants espagnols, mais à 35 ans et 36 ans en septembre, cela a peut-être été sa dernière chance de gagner de l’argenterie avec son pays.

Modric s’est bien approché il y a trois ans, bien sûr, aidant la Croatie à renverser la vapeur et à atteindre la finale de la Coupe du monde en Russie, et même si ce tournoi s’avère être la fin, il n’y a aucune honte à ce qu’il se retire.

Plutôt l’inverse, en fait.

Modric a été le meilleur joueur de la victoire 3-1 contre l’Écosse, qui a assuré la place de la Croatie en huitièmes de finale, et il a de nouveau brillé lors du match éliminatoire des huitièmes de finale de lundi au Parken Stadium.

Il y a eu des périodes dans le jeu où lui et ses coéquipiers croates n’ont pas pu retirer le ballon de leurs homologues espagnols, mais il les a poussés vers l’avant à 3-1 alors que les autres avaient perdu espoir.

Il y a eu des passes brillantes, comme celle qui a envoyé Nikola Vlasic au but peu de temps après l’étrange but contre son camp de Pedri en première mi-temps, et des moments qui ont changé la donne, comme la course et la réduction pour préparer Mislav Orsic pour le deuxième but de la Croatie. .

Il a quitté le terrain vaincu, son avenir incertain, mais l’héritage croate de Modric est déjà extraordinaire.

Nick Wright