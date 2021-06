Succès et ratés de l’Euro 2020 : l’Écosse a-t-elle raté sa chance ? | Actualités footballistiques

L’Écosse édentée a-t-elle raté sa chance ?

Stuart Armstrong est déçu après qu’une autre chance va mendier lors de la défaite de l’Écosse à l’Euro 2020 contre la République tchèque



John McGinn a admis que l’Écosse devrait « le faire à la dure » après que leur match le plus simple de l’Euro 2020 s’est soldé par une défaite et leur a laissé une lutte difficile pour se qualifier dans le groupe D. Il n’avait pas tort.

Face à la République tchèque, une équipe à seulement quatre places au-dessus d’eux dans le classement FIFA qui a terminé à seulement deux points au-dessus d’eux dans leur groupe de la Ligue des Nations, n’était pas tant à gagner qu’à ne pas perdre alors que les hommes de Steve Clarke sont revenus dans le grand temps après 23 ans.

Même concéder deux buts frustrants sur le plan défensif, l’un d’un centre mal défendu et l’autre d’un but merveilleux encore dû à un positionnement défensif ridicule de David Marshall, n’aurait peut-être pas été fatal si les hôtes avaient tenté leur chance à Hampden Park.

Lyndon Dykes aurait dû battre Tomas Vaclik à bout portant et Andy Robertson a dû au moins le tester car les Écossais ont vu les opportunités aller et venir dans les deux mi-temps.

Considérant que ce n’était même pas une défense tchèque de premier choix, en raison de l’interdiction d’Ondrej Kudela des compétitions de l’UEFA, ils devaient être meilleurs. Clarke ne révélait aucun secret d’État en disant que son équipe « devait être plus clinique », car s’ils ne peuvent pas le faire contre une ligne de fond comprenant le capitaine de Bristol City, peuvent-ils le faire contre l’Angleterre ou la Croatie ?

L’Écosse a été frustrée après avoir fait un blanc lors de son premier match de l’Euro 2020



Il pourrait encore y avoir une tournure dans l’histoire – la rivalité «locale» entre l’Angleterre et l’Écosse jouera son propre rôle dans l’affrontement de vendredi à Wembley, et la Croatie, finaliste de la Coupe du monde, n’est pas, comme nous l’avons vu dimanche, la même équipe que ils l’étaient il y a trois ans.

Mais sur ces preuves, cela ne semble pas suffisant. L’Ecosse doit gagner au moins un de ces matchs pour avoir un espoir de qualification. Si leur finition continue dans la même veine, ils n’ont plus beaucoup d’espoir.

Ron Walker

L’Espagne paie le prix de son manque d’avant-garde

L’Espagnol Alvaro Morata fait un geste lors du match du groupe E de l’Euro 2020 contre la Suède



Luis Enrique se demandera comment l’Espagne n’a pas marqué contre la Suède.

Les triples champions d’Europe ont totalement dominé la Suède, faisant parfois passer l’équipe de Janne Andersson dans la soumission, mais le manque d’attaquant clinique de l’Espagne s’est avéré coûteux car ils étaient tenus à un match nul 0-0.

Alvaro Morata a été le plus grand coupable, gâchant deux occasions à couper le souffle, une dans chaque mi-temps alors que l’Espagne ouvrait son tournoi de manière frustrante.

Il n’était pas le seul, car l’Espagne a réussi 17 tirs contre la Suède, son plus haut total dans un match de tournoi majeur (Championnats d’Europe + Coupe du monde) sans marquer depuis ses 25 tentatives contre la Suisse lors d’une défaite en phase de groupes aux Championnats du monde 2010 Coupe.

L’Espagne a remporté ce tournoi après la défaite contre la Suisse, mais s’ils veulent rebondir à l’Euro 2020, ils devront trouver une solution à leurs problèmes devant le but.

17 – L’Espagne a réussi 17 tirs lors du match nul de ce soir contre la Suède, son meilleur total dans un match de tournoi majeur (Championnats d’Europe + Coupe du monde) sans marquer depuis ses 25 tentatives contre la Suisse lors d’un match de phase de groupes de la Coupe du monde 2010. Impasse. #EURO2020 #ESP #SWE pic.twitter.com/BbvT0vopUn – OptaJoe (@OptaJoe) 14 juin 2021

Gerard Moreno, qui a marqué 30 buts cette saison pour Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa, a été laissé sur le banc jusqu’à la 74e minute, mais après une fin de match brillante, il entrera sûrement en lice lorsque l’Espagne affrontera la Pologne samedi.

Dans l’ensemble, la performance de l’Espagne a été excellente. Un match nul 0-0 contre la Suède lors du match d’ouverture du tournoi n’est pas si mal, mais ils devront être beaucoup plus cliniques s’ils veulent aller plus loin dans ce tournoi.

Oliver If

1 – L’Espagne a réalisé 419 passes en première mi-temps contre la Suède, le chiffre le plus élevé des 45 premières minutes d’un match de Championnat d’Europe depuis que nous disposons de ces données (1980). Contrôler. #EURO2020 #ESP #SWE – OptaJoe (@OptaJoe) 14 juin 2021

La Slovaquie pourrait-elle être l’outsider de l’Euro 2020 ?

Milan Skriniar célèbre son but vainqueur



Les tournois majeurs semblent toujours avoir ce côté qui va sur une course sensationnelle et va bien plus loin que prévu. À l’Euro 2016, c’était le Pays de Galles. Mais cette fois, serait-ce la Slovaquie ?

La Pologne était le grand favori avant son affrontement dans le Groupe E mardi, mais elle n’a pas réussi à dépasser une Slovaquie bien rodée. Le récent vainqueur de la Serie A, Milan Skriniar, était impérieux à l’arrière et a marqué un but sensationnel.

Et ne nous y trompons pas, la Slovaquie méritait de gagner. Ils ont vu les meilleures chances tout au long et ont neutralisé le danger de Robert Lewandowski.

L’entraîneur de la Slovaquie Stefan Tarkovic a déclaré après le match : « Nous avons analysé le style de jeu polonais en détail. La Pologne joue beaucoup sur le côté gauche, mais Lukas Haraslin a fait un gros effort pour étouffer cette menace.

« Nous sommes un petit pays et je suis très heureux que nous ayons réussi à obtenir un tel résultat contre un pays aussi grand et important. Ce résultat compte beaucoup pour moi, mais cela ne signifie pas que nous avons déjà avancé. »

Avec l’Espagne et la Suède faisant match nul 0-0, la Slovaquie est désormais en tête du Groupe E et est en parfaite position pour se qualifier pour les huitièmes de finale pour un deuxième Championnat d’Europe consécutif.

Sous-estimez-les à vos risques et périls…

Charlotte Marais

Où est Lewandowski ?

La Slovaquie célèbre à temps plein alors que le capitaine polonais Robert Lewandowski quitte le terrain



Avant l’Euro 2020, Robert Lewandowski a fait exploser le calendrier du football depuis le redémarrage l’année dernière.

« Tant de gens oublient que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des machines, nous ne pouvons pas jouer tous les jours au plus haut niveau de performance », a déclaré Lewandowski, qui a maintenant joué 61 matchs pour le club et le pays depuis mai dernier, a déclaré Les temps.

« Pour le football et pour les jeunes joueurs, ce sera le gros problème, rester au sommet pendant de nombreuses années, car maintenant et peut-être les deux prochaines années, ce sera extrême : tant de gros matchs. »

Mais malgré une autre saison record avec le Bayern Munich, la fatigue commençait peut-être à se montrer avec Lewandowski anonyme pendant une grande partie du match. En fait, l’attaquant n’a marqué qu’avec deux de ses 35 tirs pour la Pologne lors de tournois majeurs (12 applications dans les compétitions de Championnat d’Europe et de Coupe du monde), n’ayant pas marqué lors de ses 17 dernières tentatives pour son équipe nationale dans de tels matchs, depuis qu’il a marqué contre Portugal à l’Euro 2016.

Bien sûr, il sera la cible principale de nombreuses défenses lors de l’Euro 2020, et la Slovaquie l’a mobilisé avec succès. Mais avec un tel talent, la Pologne espère qu’il sera bon pour eux au cours des prochaines semaines alors qu’ils cherchent à se qualifier depuis le bas du groupe E.

Charlotte Marais