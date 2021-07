Succès et ratés de l’Euro 2020 : l’Angleterre allume le style pour atteindre les demi-finales | Actualités footballistiques

L’Angleterre sans stress dit aux fans: « Ne vous inquiétez pas les gars, nous avons ça »

C’était un moment de frotter les yeux. Regardez en haut à gauche de l’écran. Ukraine 0-4 Angleterre. Il restait encore 30 minutes à jouer dans ce qui était un quart de finale d’un tournoi majeur.

L’équipe de Gareth Southgate l’a fait ressembler à un qualificatif ordinaire contre l’un des moins bons d’Europe. C’était cool. C’était calme. C’était très ramassé. Ce groupe de joueurs crée l’histoire et entraîne avec lui ses supporters endurcis. On a rarement fait confiance à une équipe anglaise pour faire le travail.

Que de chemin parcouru cette nation sur le terrain. N’oublions pas que c’est la même équipe d’Angleterre qui a été chahutée par tous ces malheureux d’assister à leur défaite 2-1 contre l’Islande lors des derniers championnats d’Europe. Une gêne sportive nationale. L’avenir semblait sombre. Harry Kane prenait des virages ce jour-là. Jack Wilshere jouait au milieu de terrain. Un Wayne Rooney en voie de disparition qui a dépassé son meilleur niveau.

Mais le récit est passé de l’humiliation à l’héroïsme en un peu plus de cinq ans.

L’équipe de Southgate est qualifiée pour sa deuxième demi-finale consécutive du tournoi. Une demi-finale qui est à Wembley. Kane est de retour parmi les buts, Raheem Sterling reste dans la forme de sa vie et Jordan Pickford n’a pas encore encaissé de but dans ce tournoi, aidé infiniment par la présence monstrueuse de Harry Maguire, qui doit frapper à la porte d’être le meilleur défenseur central du monde telle est sa domination des duels dans les deux surfaces.

Ils le font avec tellement de talent en réserve. Peu de pays pouvaient se permettre de laisser de côté Phil Foden, Jack Grealish, Jude Bellingham, Marcus Rashford et Jordan Henderson et continuer à galoper vers le succès dans un match à élimination directe d’un tournoi majeur. Hé, l’Angleterre a même pu faire des substitutions tactiques pour protéger ceux déjà inscrits. C’était à la limite du comique.

« C’est bon, nous avons ces gars-là », était le message que les joueurs anglais ont envoyé aux fans à travers leur performance. Idem mercredi, s’il vous plaît.

Obtenir Sterling de l’Angleterre pourrait être la signature de City de l’été

Raheem Sterling pour le joueur du tournoi, ça vous tente ? Les chances sont certainement en train de se réduire.

Sterling a peut-être été un spectateur de la pyrotechnie de l’Angleterre en deuxième mi-temps, mais c’est l’attaquant de Manchester City qui a fourni l’étincelle au début du match lorsque sa course d’entraînement et sa passe intelligente ont créé le premier match de Kane. C’est la caractéristique principale du tournoi de Sterling : une détermination à essayer de faire en sorte que ces choses se produisent chaque fois qu’il en a pris possession. Il a été l’homme dangereux de l’Angleterre dès la première minute.

La curiosité est que le Raheem Sterling de l’été 2020 est tellement différent du Raheem Sterling du printemps 2020 quand il a perdu sa forme et sa place dans l’équipe de Manchester City. Un rappel que les critiques des critiques de Sterling ont refusé de mentionner ces derniers jours est que Sterling n’a marqué qu’une seule fois lors de ses 16 dernières apparitions pour son club et sa dernière sortie a été une démonstration désastreuse en finale de la Ligue des champions lorsqu’il a été victime d’intimidation par Reece James. . Dans ce contexte, le débat sur la place de titulaire de Sterling dans l’équipe d’Angleterre cet été était justifié.

Mais c’était alors. Et en ce qui concerne l’ici et maintenant, un centime ou deux pour les pensées de Pep Guardiola. Où était ce Sterling lorsque le patron de City avait le plus besoin de lui à Porto ? Et était-ce juste de jouer pour l’Angleterre qui semble faire ressortir le meilleur de Sterling ? Est-ce la présence d’un véritable avant-centre ? Est-ce le soutien qu’il a reçu de Southgate ? Est-ce la différence de style, les ailiers anglais étant clairement encouragés à affronter leur homme plutôt que de maintenir un cycle de passes et de mouvements ?

« C’est juste du bonheur, juste être heureux, profiter de mon football et c’est ce que je fais ici avec l’équipe nationale », a déclaré Sterling lui-même à propos de sa forme revitalisée la semaine dernière.

Toute suggestion selon laquelle Sterling quittera City cet été est sûrement maintenant annulée. Mais le patron de City doit se demander ce qu’il peut faire de plus pour inspirer Sterling à reproduire sa forme nationale pour son club lorsqu’il reprendra ses fonctions nationales le mois prochain. S’il y parvient, City pourrait bien se retrouver avec la signature de l’été même s’ils ne débarquent pas Kane.

L’élan du Danemark peut-il les mener jusqu’au bout ?

L’Euro 2020 n’aurait pas pu plus mal commencer pour le Danemark. Nous sommes tous très conscients de l’effondrement de Christian Eriksen et, quelques heures plus tard, ils ont été battus par la Finlande lors d’un premier match émouvant.

Une performance inspirée de Kevin De Bruyne en deuxième mi-temps a aidé la Belgique à remporter la victoire lors du match suivant. Mais contre la Russie, le Danemark est finalement arrivé à des scènes extatiques.

Les membres du camp danois ont expliqué comment l’équipe s’était rapprochée après l’effondrement d’Eriksen, et cela s’est infiltré pendant le reste de leur campagne Euro 2020, y compris parmi les fans dans les tribunes.

Samedi, ils ont continué à montrer qu’ils forment une équipe avec laquelle il faut compter et comment ce lien les aide toujours à les mener à bien. Les deux buts ont été superbement marqués et ils ont dû faire preuve de courage pour défendre lorsque la République tchèque leur a tout lancé.

Ne vous y trompez pas, le Danemark n’est pas ici uniquement sur l’émotion. Ils ont un talent incroyable dans leur équipe et si Eriksen avait toujours été avec eux, vous n’auriez pas levé un sourcil s’ils avaient également atteint les demi-finales. En fait, vous pourriez dire qu’ils avaient une chance encore meilleure avec le meneur de jeu.

Mais l’élan est certainement avec le Danemark alors que leur tournoi de montagnes russes se poursuit. Peuvent-ils égaler l’héroïsme de 1992 ? Sous-estimez-les à vos risques et périls…

