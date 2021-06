Succès et ratés de l’Euro 2020: l’Allemagne s’en sort, l’Espagne brille et Renato Sanches montre sa qualité pour le Portugal | Actualités footballistiques

Quelle Allemagne se présentera à Wembley ?

Image:

Leon Goretzka a marqué l’égalisation vitale pour l’Allemagne à l’Allianz Arena



Les 16 derniers de l’Euro 2020 ont organisé des rencontres époustouflantes, mais aucune ne correspond à l’histoire de l’Angleterre contre l’Allemagne à Wembley.

Mais la grande question pour les deux parties est : quelle équipe se présentera pour l’une des plus grandes rivalités du football international ?

Pour l’Allemagne, ils ont travaillé contre la France, voyant le meilleur de la possession et plus de tirs, mais annulés par un but contre son camp de Mats Hummels.

Ensuite, contre le Portugal samedi, ils ont été scintillants et ont démantelé une défense portugaise ancrée par l’expérimenté Pepe et le multiple lauréat du prix du joueur de l’année en Premier League Ruben Dias. Ils ont forcé deux buts contre leur camp et même le talent de Cristiano Ronaldo et Diogo Jota, entre autres, n’a pas pu les battre.

Mais mercredi, la pression était forte pour l’Allemagne et cela se voyait sur le terrain. La Hongrie en voulait plus et était bien organisée, marquant une fois à la pause et une autre à la reprise. Ils n’ont égalisé qu’après une erreur du gardien Peter Gulacsi, bien que le deuxième ait été un beau passage de jeu.

Cependant, l’Allemagne n’était qu’à quelques minutes d’une autre sortie embarrassante en phase de groupes – ils n’avaient jamais été éliminés à ce stade lors des tournois successifs – et mettait fin au mandat de direction largement réussi de Joachim Low sur une note amère.

L’Euro 2020 et le règne de Low se poursuivent cependant, et rien ne fera accélérer les moteurs allemands efficaces qu’un affrontement contre l’Angleterre à Wembley lors des huitièmes de finale d’un tournoi international. L’équipe de Gareth Southgate devra également faire preuve de beaucoup plus de passion, de créativité et d’intensité que contre un autre rival féroce en Écosse.

J’espère que ça n’ira pas aux pénalités.

Charlotte Marais

Benzema annonce son retour en France

Image:

Karim Benzema célèbre le but de la France contre le Portugal à l’Euro 2020



Pour Karim Benzema, l’attente a été longue à plus d’un titre. Le penalty qui a battu Rui Patricio pour égaliser les scores dans les arrêts de jeu en première mi-temps du match nul 2-2 de la France contre le Portugal était son 31e tir aux Championnats d’Europe mais son premier but dans le tournoi.

C’était son premier but pour la France depuis qu’il a marqué contre l’Arménie il y a près de six ans en octobre 2015. La décision de Didier Deschamps de le rappeler a été justifiée – son deuxième but de la soirée soulignant ce point avec un style superbe.

Benzema était sur l’épaule de Ruben Dias, dépassant le défenseur portugais avant de rentrer le ballon juste dans le coin le plus éloigné du filet. Olivier Giroud a mené la ligne avec distinction à la Coupe du monde même sans marquer. Benzema apporte quelque chose de différent.

Tout ne coule pas pour la France en ce moment mais en dominant le groupe le plus coriace du tournoi, les favoris ont démontré qu’ils n’en avaient pas besoin. C’est la Suisse ensuite à Bucarest. Et Karim Benzema a l’air de s’échauffer.

Adam Bate

Sanches étoiles pour le Portugal à Budapest

Image:

Renato Sanches est défié par N’Golo Kante alors que le Portugal affronte la France à l’Euro 2020



Le rachat de Renato Sanches a été l’une des histoires de la saison du club, aidant à inspirer Lille à une improbable victoire au titre de Ligue 1. Désormais, le milieu de terrain portugais a également apporté ses meilleurs atouts sur la scène internationale, le meilleur joueur du tirage au sort avec la France.

C’est une grande revendication dans un match qui a vu Benzema nommé l’homme officiel du match et Cristiano Ronaldo égaler le record du monde de 109 buts dans le football international. Mais à part les pénalités, c’est la course robuste de l’habile Sanches qui a attiré l’attention.

Sa carrière a été curieuse, le buzz adolescent qui a favorisé ce transfert d’argent au Bayern Munich avant la saison bizarre et malheureuse passée avec Swansea. Il avait l’air perdu à l’époque alors qu’il avait déjà illuminé un championnat d’Europe.

Maintenant, il commence à avoir un impact sur un autre, allant pas à pas avec Paul Pogba et N’Golo Kante. Remarquablement, étant donné la présence de ce dernier sur le terrain, c’est Sanches qui a repris possession du ballon plus que tout autre joueur dans la nuit.

Au pire, des jeux de moindre qualité et importance que celui-ci pourraient lui passer à côté. À son meilleur, il a montré une fois de plus qu’il peut les dominer aussi bien que les décorer. Fernando Santos ne l’oubliera sûrement plus. Attendez-vous à ce que Sanches soit une figure clé contre la Belgique.

Adam Bate

La Suède montre qu’elle est plus que stable

Image:

Le Suédois Emil Forsberg célèbre après avoir marqué tôt contre la Pologne (AP)



Il y a un danger à se pencher sur les stéréotypes nationaux lorsque l’on écrit sur le sport international, mais si Janne Andersson ne respire pas le pragmatisme, alors qui le fera ? S’adressant à l’entraîneur suédois avant le tournoi, il n’était pas pressé de susciter les attentes d’un match offensif.

« Nous serons les mêmes dans notre défense », a déclaré Andersson Sports aériens. « Nous serons durs, compacts et difficiles contre lesquels marquer des buts. Nous devons avoir plus de possession, nous devons attaquer, mais nous devons également ne pas perdre le match et être forts défensivement. »

La Suède a certainement montré ce côté défensif de son jeu en blanchissant l’Espagne lors de son premier match du Groupe E. Ils ont été efficaces en s’imposant 1-0 contre la Slovaquie la prochaine fois. Mais lors de leur spectaculaire victoire 3-2 sur la Pologne mercredi soir, ils ont montré autre chose.

La qualité d’Emil Forsberg au milieu de terrain s’est démarquée dans l’affichage de l’homme du match alors qu’il battait Wojciech Szczesny avec son pied gauche après 81 secondes avant de répéter le tour avec son droit juste avant l’heure de jeu. Le jeu de Forsberg n’a rien de prosaïque.

De même Dejan Kulusevski, l’ailier de la Juventus qui est sorti du banc pour marquer le deuxième but de Forsberg avant de fournir la passe décisive au vainqueur des arrêts de jeu de Viktor Claesson. Ce jeune talent a été utilisé avec parcimonie – typique d’Andersson – mais il sait transformer un match.

Les attentes ont augmenté en Suède après avoir atteint les huit derniers de la Coupe du monde 2018 et le bref retour de Zlatan Ibrahimovic n’a fait qu’ajouter au battage médiatique. Mais même en l’absence de l’attaquant, seule la République tchèque fait obstacle à un autre quart de finale pour cette équipe.

« Aujourd’hui, je pense que les gens pensent peut-être trop à nous, mais je ne peux pas y faire grand-chose », a déclaré Andersson dans cette interview d’avant-tournoi. « Nous devons travailler dur, nous préparer très bien, et je pense que nous pouvons peut-être être aussi forts que nous l’étions pendant la Coupe du monde. Nous verrons. »

Le sélectionneur suédois continuera à minimiser les choses. Mais en tête d’un groupe qui comprend l’Espagne, son équipe a montré une fois de plus que ce serait une erreur de les sous-estimer.

Adam Bate

L’Espagne se présente enfin

Image:

Aymeric Laporte fête son premier but pour l’Espagne



Cela n’a pris que 12 jours, mais l’Espagne s’est finalement présentée à l’Euro 2020 – et juste à temps aussi.

Les médias et les fans espagnols sont intensément passionnés par leur équipe nationale, et la pression était bel et bien à l’approche de leur dernier match de groupe mercredi.

L’équipe de Luis Enrique avait été frustrée à deux reprises lors des matchs nuls – une impasse ennuyeuse avec la Suède avant d’être tenue à un match nul 1-1 par une équipe polonaise largement décevante. Leur prochaine tâche était de battre la Slovaquie, qui avait déjà remporté une victoire choc contre les Polonais.

Au début, cela semblait être la même vieille histoire pour l’Espagne. Ils ont reçu un penalty, mais Alvaro Morata a vu son effort sauvé – le cinquième tir au but consécutif que l’Espagne n’a pas réussi à convertir. Ils voyaient chance après chance tomber leur chemin, mais ne pouvaient tout simplement pas trouver un moyen de dépasser une Dubravka inspirée.

Eh bien, inspiré jusqu’à la 30e minute lorsqu’un but contre son camp choquant a donné l’avantage à l’Espagne et à partir de là, ils n’ont jamais regardé en arrière.

Ils se sont améliorés à chaque minute qui passait, à chaque passe d’une touche espagnole et à chaque erreur horrible commise par la Slovaquie. Et ils étaient nombreux.

Oui, il y a eu deux buts contre son camp, mais une fois que l’Espagne a trouvé sa touche de but grâce au jeu ouvert, c’était merveilleux à regarder. C’était la parfaite tempête de pression des tribunes de Séville et au-delà, un regain de confiance bien nécessaire et l’implosion de toute qualité de leurs adversaires.

Le résultat a permis à l’Espagne de terminer deuxième du groupe E derrière le vainqueur surprise du groupe, la Suède, établissant un match nul en huitièmes de finale avec la Croatie, qui ne peut pas non plus prétendre être à son meilleur. Mais la victoire, et plus important encore la performance, est arrivée à point nommé alors que l’Espagne cherche à se démarquer lors des huitièmes de finale.

Charlotte Marais

La Hongrie peut être fière des efforts de l’Euro 2020

Image:

La Hongrie a fait match nul 2-2 avec l’Allemagne, mais a quitté l’Euro 2020



Lorsque les groupes ont été tirés au sort pour l’Euro 2020, personne n’aurait donné à la Hongrie un flair de succès dans le groupe F.

Mais jusqu’à la 84e minute du dernier match de groupe, ils se dirigeaient vers les huitièmes de finale pour un deuxième championnat d’Europe consécutif et ils l’auraient également mérité.

Contre l’Allemagne, ils étaient plus avides de succès, mieux organisés et dangereux en contre-attaque. Ils ont également tenu les champions du monde et favoris de l’Euro 2020, la France, à un match nul 1-1 et n’étaient pas loin non plus d’un autre match nul avec le Portugal.

L’entraîneur de la Hongrie, Marco Rossi, a déclaré : « Je défierais n’importe qui de dire qu’en affrontant ces équipes, nous pourrions obtenir n’importe quel point. Mais nous avons obtenu deux points ; nous avons fait match nul contre la France et ici contre l’Allemagne. Je pense que cela va baisser. dans l’histoire récente du football hongrois. »

Mais d’un autre côté, la Hongrie a également montré que, cinq ans après ce match nul 3-3 contre le Portugal à l’Euro 2016, pas grand-chose n’avait vraiment changé. En écho à ce match à Lyon, ils ont mené deux fois l’Allemagne mercredi, mais ont été rattrapés pour un résultat qui leur a coûté leur place dans la compétition.

Bien que la Hongrie ait impressionné et qu’il faudrait dire qu’elle aurait atteint les 16 derniers sans un groupe aussi difficile, elle doit apprendre à voir un match au niveau du tournoi s’elle a l’espoir de progresser davantage dans les années à venir.

Charlotte Marais