Succès et ratés de la Ligue des champions : Andre Onana de Man Utd est un problème pour Erik ten Hag, Arsenal a besoin d’ailiers en forme | Actualités footballistiques

Onana est un problème pour Ten Hag

Image:

Andre Onana a coûté deux matchs à Manchester United en Ligue des champions





Erik ten Hag peut souligner des blessures et ce n’est clairement pas son équipe la plus forte, Manchester United essayant de trouver une solution temporaire à l’arrière gauche. Mais l’appétit d’excuses à Old Trafford s’estompe lorsque le gardien de but du manager crée une telle incertitude.

Il n’a pas été bien soutenu par sa défense lors de la défaite 3-2 en Ligue des Champions contre Galatasaray, mardi. Diogo Dalot aurait pu faire mieux pour le premier but, Victor Lindelof a été rattrapé pour le deuxième et Raphael Varane était introuvable pour le troisième. Sofyan Amrabat a eu beaucoup de mal dans cette seconde période.

Mais alors que les doutes sur Dalot et Lindelof ne sont pas nouveaux et qu’Amrabat joue hors de sa position sur la gauche, Onana était censé être le gardien de but qui contribuerait à inaugurer une nouvelle ère à Manchester United, un homme capable de ramener le calme dans l’équipe en possession.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sanny Rudravajhala et Adam Bate discutent de ce qui n’a pas fonctionné pour Manchester United lors de sa défaite en Ligue des champions contre Galatasaray.



Il s’est déjà retrouvé impliqué dans un certain nombre d’incidents délicats. Contre Galatasaray, il aurait pu être plus affirmé sur le but de Wilfried Zaha et il y a eu une autre tentative malheureuse de récupérer un centre en seconde période. Cela semblait affecter sa confiance.

Peu de temps après, son mauvais évanouissement par l’arrière a directement conduit à l’expulsion de Casemiro, modifiant ainsi l’élan du match. Si David De Gea avait commis une telle erreur, cela aurait été présenté comme une preuve de son incapacité à jouer avec ses pieds.

Onana peut le faire, il a démontré cette capacité, ce que Ten Hag a tenu à souligner lors de la conférence de presse d’après-match. Mais le patron de United y est actuellement confronté et a besoin que ses grands joueurs soient à la hauteur. Son gardien n’y est pas parvenu et cela lui a coûté cher.

Adam Bate

Statistiques Opta : Man Utd 2-3 Galatasaray Manchester United a ouvert pour la première fois une campagne d’UEFA Champions League avec des défaites consécutives. Man Utd a perdu six de ses 10 matches toutes compétitions confondues cette saison (4 victoires). Ils ont également encaissé 18 buts en 10 matches toutes compétitions confondues en 2023/24 ; c’est leur record à ce stade depuis 1966-67 (20). Galatasaray a récolté quatre points lors de ses deux premiers matches de groupe d’UEFA Champions League cette saison – son meilleur début de campagne en LDC depuis 1998/99 (également 4 points). Il s’agissait de la première victoire de Galatasaray à l’extérieur dans la compétition depuis 3-2 contre Schalke en huitièmes de finale en mars 2013, et de la première fois que Galatasaray marquait lors d’un match à l’extérieur de l’UEFA Champions League depuis novembre 2015 contre Benfica, après sept matches dans la compétition. la route sans marquer avant ce soir. Rasmus Højlund (20 ans, 241 jours) est le plus jeune joueur à marquer lors de ses deux premières apparitions en UEFA Champions League depuis Erling Haaland en 2019 (19 ans, 73 jours), tandis qu’il est le quatrième joueur à avoir marqué jusqu’à trois buts en ses deux premières apparitions en UEFA Champions League avec Man Utd, aux côtés de Dimitar Berbatov (4), Romelu Lukaku (3) et Wayne Rooney (3). Wilfried Zaha a marqué son premier but en UEFA Champions League. Après avoir échoué à marquer lors de ses 11 premières apparitions contre Manchester United, Zaha a désormais marqué quatre buts lors de ses cinq dernières apparitions contre son ancienne équipe toutes compétitions confondues.

Hojlund, une lumière brillante pour Man Utd en difficulté

S’il y a un point positif à retenir de la dernière déception de Manchester United, c’est bien la performance de Rasmus Hojlund.

Le joueur de 20 ans a été une lumière brillante lors d’une autre soirée sombre pour l’équipe d’Erik ten Hag. Il manquait à United un numéro 9 comme lui. Force, puissance, détermination, excellent jeu de hold-up et finition clinique, Hojlund a réalisé un spectacle individuel impressionnant à Old Trafford.

Hojlund, signé de l’Atalanta pour 72 millions de livres sterling cet été, était au bon endroit pour rentrer chez lui sur le centre de Marcus Rashford au début du match, puis a couru depuis l’intérieur de sa propre moitié de terrain avant d’appliquer une finition délicate pour remettre United devant après la pause. Il aurait également pu réaliser un triplé, mais a vu une autre frappe composée correctement refusée pour hors-jeu.

Image:

Rasmus Hojlund a marqué deux fois pour Manchester United contre Galatasaray à Old Trafford





L’international danois est devenu le plus jeune joueur à marquer lors de ses deux premiers matches de Ligue des champions depuis Erling Haaland et a suivi Dimitar Berbatov, Romelu Lukaku et Wayne Rooney en trouvant le chemin des filets au moins trois fois lors de ses deux premiers matches de Ligue des champions pour United.

Hojlund a joué avec une maturité au-delà de ses années contre Galatasaray et si son équipe avait pu défendre correctement, ce match aurait été entièrement tourné vers lui. Son avenir est prometteur, même si celui de United ne l’est pas dans l’immédiat.

Dan Sansom

Arsenal a besoin du retour de Saka et Martinelli

Presque tout le monde peut être remplacé : Arsenal ne peut pas se permettre de perdre Bukayo Saka sur blessure.

Image:

Bukayo Saka attend d’être soigné avant de sortir lors de la défaite 2-1 d’Arsenal contre Lens





La raison exacte pour laquelle l’ailier anglais est si indispensable à Arsenal a été démontrée lors de leur défaite à Lens. Dès que Saka est sorti, les Gunners ont eu une crevaison.

Saka est le joueur avec le plus de duels en Premier League cette saison – il explore sans relâche ces duels individuels avec l’arrière latéral et en moyenne 14 par match de Premier League.

Mais mardi soir, son remplaçant, Fabio Vieira, n’a tenté de contourner son homme qu’une seule fois.

C’est pareil de l’autre côté : Gabriel Martinelli a des chiffres similaires à ceux de Saka. Leandro Trossard est un remplaçant adéquat pour le Brésilien, mais la visite de Manchester City dimanche exige plus que juste adéquat.

Mikel Arteta le sait aussi. « Les deux ailiers qui nous manquent nous mettent beaucoup en danger », a-t-il déclaré après la défaite contre Lens. « Et c’est différent des autres qualités que nous avons dans l’équipe. »

Il semble que les espoirs d’Arsenal de battre Man City dimanche pourraient être déterminés par l’actualité de l’équipe…

Sam Blitz

Statistiques Opta : objectif 2-1 Arsenal Arsenal a subi sa première défaite à l’extérieur en UEFA Champions League en France lors de son neuvième match là-bas (6 victoires, 2 nuls) – deux des trois fois où il n’a pas réussi à s’imposer ont eu lieu contre Lens (nul 1-1 en 1998, défaite 2-1). ce soir). Lens est devenu la première équipe à battre Arsenal lors d’un match européen de l’UEFA après avoir concédé le premier but depuis l’Eintracht Francfort en novembre 2019 lors d’un match de l’UEFA Europa League. Les Gunners sont restés invaincus lors de 17 matchs depuis lors (14 victoires, 3 nuls). Agé de 20 ans et 274 jours, Elye Wahi est le plus jeune Français à marquer et à délivrer une passe décisive lors d’un match d’UEFA Champions League depuis Kylian Mbappé en décembre 2018 pour le PSG contre l’Étoile Rouge, alors qu’il avait 19 ans. Adrien Thomasson a inscrit son premier but de la saison toutes compétitions confondues pour Lens – c’était son tout premier but dans une compétition européenne majeure lors de ce qui était sa toute première titularisation en compétition UEFA. Gabriel Jesus est devenu le troisième joueur à marquer lors des deux premiers matches d’UEFA Champions League pour Arsenal, avec Marouane Chamakh en 2010 et Lukas Podolski en 2012. Bukayo Saka d’Arsenal est le seul joueur de Premier League avec cinq buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Saka aidant le but de Gabriel Jesus ce soir.

Des erreurs individuelles qui coûtent cher à Arsenal

Image:

Declan Rice réagit à la concession d’Arsenal à Lens





Aucun match de Ligue des Champions n’est facile, surtout à l’extérieur. C’est quelque chose que l’on entend chaque année et Arsenal l’a découvert à ses dépens contre Lens au Stade Bollaert-Delelis.

Alors que l’équipe française disputait son premier match à domicile en Ligue des champions depuis plus de 20 ans, l’atmosphère était hostile et bruyante, mais Arsenal a bien fait de repousser la première tempête de Lens avant de prendre l’avantage grâce à la frappe de Gabriel Jesus.

Les Gunners contrôlaient totalement le match et faisaient taire les supporters locaux. C’était jusqu’à ce que la passe lâche de David Raya permette à Lens de revenir dans le match grâce à une belle finition d’Adrien Thomasson.

dimanche 8 octobre à 16h00



Coup d’envoi à 16h30





Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pouvait faire pour aider son équipe à éviter des erreurs coûteuses, Arteta a déclaré : « Nous voulons tout arrêter et créer de grandes opportunités pour que l’équipe gagne le match. Mais les erreurs en font partie et des erreurs se produisent constamment dans le football, à chaque fois. Trois ou quatre secondes, une erreur se produira, la vôtre ou celle de l’adversaire, et nous devons nous y adapter. »

Cela s’est finalement avéré très coûteux puisque Lens a réalisé une superbe remontée pour infliger une première défaite de la saison aux équipes de Mikel Arteta après le but vainqueur d’Elye Wahi. Une erreur individuelle a également coûté cher à Arsenal lors du derby du nord de Londres lorsque Jorginho a été pris en possession du ballon pour l’égalisation de Heung-min Son, qui a permis aux Spurs de sauver un point à l’Emirates Stadium.

Les Gunners, qui n’ont pas retrouvé la fluidité de la saison dernière jusqu’à présent cette campagne, ne peuvent pas se permettre d’erreurs. Ils sauront qu’ils auront besoin d’une performance presque parfaite lorsque les leaders de la ligue, Man City, viendront en ville dimanche.

Olivier If