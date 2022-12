Succès et ratés de la Coupe du monde: le remplaçant de Cristiano Ronaldo, Goncalo Ramos, brille par une belle journée pour le Marocain Yassine Bono | Nouvelles du football

Le Portugal s’épanouit sans Ronaldo

Image:

Goncalo Ramos est assailli par ses coéquipiers après avoir marqué pour le Portugal





Un coup franc a été remporté et le ballon a été consciencieusement lancé à Cristiano Ronaldo. La foule avait chanté pour son introduction et avait applaudi sauvagement quand elle était venue. Ici, il était au-dessus du ballon, cette position théâtrale. Le tir a touché le mur. Le jeu pourrait reprendre.

Ce fut un passage éclairant du jeu à sa manière, comme il l’a fait avec son équipe 4-1. La partie avait été gagnée – peut-être même à cause de – son absence. Le contraste entre le show de Ronaldo et le le Portugal spectacle qui l’a précédé était saisissant.

Remplacé par Goncalo Ramos, apparemment à la suite de sa réponse à son remplacement contre la Corée du Sud, ce qui a suivi a rappelé qu’il y avait d’autres talents dans cette équipe. Des talents qui ont montré face à la Suisse qu’ils pouvaient briller s’ils en avaient l’occasion.

Bien sûr, le succès du Portugal sans Ronaldo n’est pas nouveau. La victoire la plus célèbre de l’histoire du pays est survenue en finale de l’Euro 2016 suite à sa blessure précoce. Mais c’était du stoïcisme. C’était autre chose. C’était une raclée. C’était une équipe déchaînée.

Image:

Cristiano Ronaldo réagit après un tir exclu pour hors-jeu





Même ainsi, personne, pas même Fernando Santos avec tout ce qu’il a vu dans le jeu, n’aurait pu prévoir ce qui a suivi. Le premier triplé du tournoi. La plus grande victoire du pays en huitièmes de finale. Les espoirs de la Coupe du monde ne sont pas seulement vivants mais revitalisés, renaissants.

C’était le jour de Ramos, mais peut-être que ce pourrait encore être le tournoi du Portugal. Alors que les médias du monde se tournaient vers le banc, Ronaldo possédait toujours la caméra mais Joao Felix possédait le ballon. Aux côtés de Bruno Fernandes, ils savouraient le mouvement de Ramos devant eux.

Il était encore temps pour Ronaldo de planter le ballon dans le filet depuis une position de hors-jeu, un aperçu de la capacité de finition qui ne l’a pas quitté. Mais lorsque Rafael Leao a ajouté le sixième, le message n’aurait pas pu être plus clair. Ce spectacle continuera sans lui.

Adam Bate

Bono brillant mais Amrabat incarne l’esprit collectif

Image:

Les joueurs marocains célèbrent leur victoire en fusillade





La malédiction de l’Espagne continue de les affliger, mais le Maroc s’est moqué de leur statut peu fantaisiste. Les Lions de l’Atlas sont arrivés à la fusillade avec leur propre singe sur le dos après avoir perdu leurs quatre confrontations précédentes, la plus récente étant contre l’Algérie lors de la Coupe arabe de l’année dernière.

Mais grâce au génie de Bono, ils deviendraient la quatrième équipe africaine à atteindre les quarts de finale d’une Coupe du monde après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010.

Bono, qui a raté un match de groupe juste avant le coup d’envoi contre la Belgique en raison d’une maladie, a été élevé au ciel après ses actes héroïques et Walid Regragui a poussé le Maroc vers le ciel.

Le premier homme africain à mener une équipe aux huit derniers, et ce fut un effort collectif. Sofyan Amrabat a couvert chaque brin d’herbe et est prêt à être inclus dans l’équipe du tournoi.

Image:

L’entraîneur marocain Walid Regragui est projeté en l’air





Cet été, le Maroc avait l’air désemparé après une lourde défaite amicale contre les États-Unis, mais un seul but encaissé en sept matchs depuis qu’il a pris les commandes a marqué l’histoire.

Pour la première fois, ils peuvent espérer un quart de finale de la Coupe du monde. Il y avait un gabarit et des bosses pour Regragui que même Roy Keane aurait bien accueillis.

L’Espagne avait été étouffée par les sifflets lors de la fusillade. Sergio Busquets a remporté le tirage au sort et a choisi la fin, mais cela n’avait pas vraiment d’importance. Les Espagnols étaient en infériorité numérique au stade Education City, et Achraf Hakimi, né à Madrid, a formé Unai Simon sur place pour déclencher des scènes joyeuses.

Bono, l’homme qui a passé presque toute sa carrière senior à jouer en Espagne, retournera à Séville dans les prochaines semaines. Un paria dans sa propre paroisse mais un roi à Casablanca. Le football est un vieux jeu amusant.

Terrain Ben

L’Espagne trébuche à nouveau

Image:

Les joueurs espagnols affichent leur déception après avoir perdu aux tirs au but contre le Maroc





“Il y a plus d’un an, dans de nombreux camps nationaux, nous disions aux joueurs :” Vous avez des devoirs avant la Coupe du monde. Vous devez prendre au moins 1 000 pénalités avec le club “. Vous ne pouvez pas simplement les entraîner lorsqu’ils sont avec le national équipe’.”

Luis Enrique savait que l’Espagne devrait garder son calme à la Coupe du monde bien avant son arrivée au Qatar. Le moment venu, ils trébuchèrent à nouveau.

L’Espagne est devenue la première nation de l’histoire du tournoi à perdre quatre tirs au but. Ils se sont écrasés contre l’Italie en demi-finale de l’Euro l’année dernière et ont été stupéfaits par la Russie lors de tirs au but lors de la Coupe du monde 2018.

Image:

Le gardien marocain Yassine Bono arrête le penalty de Carlos Soler





“Je ne pense pas que ce soit une loterie. Si vous vous entraînez souvent, la façon dont vous prenez les pénalités s’améliore. Évidemment, vous ne pouvez pas entraîner la pression et la tension, mais vous pouvez y faire face”, a déclaré Enrique 24 heures avant leur dernier match. pénalité chagrin d’amour.

Retour sur le terrain d’entraînement.

David Richardson