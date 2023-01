Succès et échecs en Premier League: Newcastle prouve des bases solides, Arsenal doit dépenser sur le marché des transferts de janvier | Nouvelles du football

Le meilleur autour: la défense de Newcastle est une chose de beauté

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre Manchester United et Bournemouth



En 18 matches de Premier League cette saison, Newcastle a réussi à garder 10 draps propres. Un insigne d’honneur pour toute défense, en effet. Cette réalisation phénoménale est soutenue par la colonne des buts encaissés qui les classe également comme la meilleure défense de la Premier League, n’ayant marqué que 11 buts jusqu’à présent cette saison. Arsenal est le suivant avec 14 expédiés.

Cette dernière feuille blanche saisie par Nick Pope et sa bande de frères au cœur de la défense de Newcastle était sans doute la plus impressionnante à ce jour. Arsenal avait marqué lors de ses 17 derniers matchs de Premier League et avait débuté en sachant qu’il avait remporté ses 10 derniers matchs aux Emirats, marquant 32 buts en cours de route.

Non seulement Newcastle les a empêchés d’entrer, mais ils les ont tenus à l’écart sans trop de moments poilus. Pope n’a été appelé qu’à effectuer trois arrêts – le meilleur avec ses pieds en retard d’Eddie Nketiah. La création de chance d’Arsenal n’équivalait qu’à 1,13 buts attendus, montrant à quel point la ligne de fond de Newcastle était avare.

Lewis Jones

Arsenal a besoin d’ajouts en janvier en attaque

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mikel Arteta et Eddie Howe se sont affrontés sur la ligne de touche après qu’Arsenal ait crié un penalty tardif lors du match nul et vierge en Premier League.



Luttant pour briser une défense stoïquement têtue de Newcastle, lorsque Mikel Arteta a regardé son banc d’Arsenal pour des options d’attaque, il a été accueilli par la vue de Nathan Butler-Oyedeji, âgé de seulement 19 ans.

Le jeune a brillamment fait son entrée dans l’équipe d’Arteta, mais une équipe qui poursuit une avance de 10 points au sommet de la Premier League a besoin de force en profondeur. De véritables options qui changent la donne.

Arsenal a réussi 17 tirs mais seulement quatre cadrés. Eddie Nketiah en a réussi deux, mais a amassé un xG combiné de seulement 0,1.

La profondeur fragile de l’équipe d’Arsenal a été révélée par la blessure de Gabriel Jesus et bien que Nketiah fasse de son mieux pour combler le vide, les Gunners sont paralysés au-delà de lui.

Un point contre Newcastle peut encore s’avérer un bon point, mais lorsque Manchester City rattrape son retard, vous n’êtes jamais en sécurité. Un plan B est une nécessité en janvier pour éloigner le loup de la porte.

Le verdict de Gary Neville était clair : “Si vous pensiez avant le match qu’Arsenal avait besoin d’un attaquant, vous le pensez certainement maintenant”, a-t-il déclaré à 15 minutes de la fin.

Arteta n’a effectué qu’un seul remplacement au cours des 90 minutes – et c’était pour échanger Ben White à l’arrière.

Il sait aussi bien que quiconque ce dont il a besoin, et bien qu’il soit public sur ses désirs, il n’y a aucune garantie qu’ils seront réalisés.

Les Gunners sont apparemment réticents à payer environ 19 millions de livres sterling pour un prêt de six mois à Joao Felix. Ce serait un prix gonflé, mais c’est la fenêtre de janvier et l’Atletico Madrid sait que ses prétendants sont désespérés.

Si Arsenal arrive au 1er février sans aucun ajout, ces frais peuvent ne pas sembler si exorbitants compte tenu du coût potentiel de faire avec.

Ron Walker

Le star boy Ferguson rayonne à nouveau pour Brighton

Image:

Evan Ferguson a marqué son deuxième but en deux matchs pour Brighton contre Everton





La façon dont Evan Ferguson a progressivement fait son chemin dans la première équipe de Brighton au cours des 18 derniers mois a été comme un rêve.

L’adolescent avait fait quatre apparitions en équipe première à l’âge de 17 ans en février dernier et il a déjà amélioré cette saison, en plus de faire ses débuts seniors en République d’Irlande. Mais plus important encore, il a commencé à se produire sur la grande scène maintenant – et en Premier League, il semble aussi loin d’être impressionné que possible.

Après avoir joué la dernière demi-heure contre Arsenal et marqué, Ferguson a eu plusieurs occasions de marquer contre Everton avant de finalement le faire, faisant preuve de force et d’équilibre alors qu’il menait la ligne comme s’il l’avait fait une centaine de fois auparavant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : Faits saillants du match de Premier League entre Everton et Brighton.



En ajoutant également une passe décisive, âgé de 18 ans et 76 jours, il est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League à marquer et à assister à un match, après Michael Owen en 1997 (17 ans 364 jours contre Crystal Palace) et le plus jeune joueur. marquer lors d’apparitions consécutives en Premier League depuis Federico Macheda, 17 ans, en 2009.

Une telle forme, bien qu’elle se soit produite en quelques jours, est susceptible de piquer l’intérêt des clubs du monde entier. Pour l’instant, cependant, Brighton a des biens chauds entre ses mains et ils l’utilisent à bon escient.

Dan Long

Ça devient collant pour les Toffees

Image:

Everton de Frank Lampard n’a remporté qu’un seul de ses 10 derniers matchs de Premier League





Le stress et la frustration étaient clairement gravés sur le visage de Frank Lampard lorsqu’il a affronté les caméras après la défaite 4-1 d’Everton contre Brighton.

Si le résultat lui-même n’était pas assez mauvais, c’est celui qui a laissé les Toffees juste un point au-dessus de la zone de relégation.

Lampard était un vainqueur perpétuel en tant que joueur; il n’avait pas l’habitude de faire face à ce genre de situations. Pourtant, cette saison, il semble qu’il soit sur le point de faire face à un deuxième rebut successif pour tenter de préserver le statut de Premier League du club du Merseyside.

Alors, que peut-il faire pour redresser la situation ? Leur jeu de construction a été quelque peu laborieux contre les Seagulls, laissant Dominic Calvert-Lewin souvent isolé et les fans souvent frustrés. Et moins on en dit sur leurs innombrables erreurs défensives, mieux c’est.

Lampard a admis qu’il voulait essayer de trouver des renforts pour renforcer l’équipe dans la fenêtre de janvier. Mais c’était le cas avant son arrivée à Goodison Park le 31 janvier de l’année dernière – Vitalii Mykolenko, Nathan Patterson, Dele Alli, Anwar El Ghazi et Donny van de Beek – et pourtant, il a fallu une bataille toute-puissante pour survivre.

La pression augmente sans aucun doute sur Lampard de semaine en semaine, étant donné la mauvaise forme d’Everton. Mais il les a déjà sortis des ennuis une fois et peut-être, peut-être, pourra-t-il bientôt les remettre sur la bonne voie.

Dan Long

Shaw brille à nouveau pour Man Utd

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre Manchester United et Bournemouth



Luke Shaw en a surpris certains avec ses performances assurées en défense centrale lors des victoires contre Nottingham Forest et les Wolves, mais c’était l’occasion de montrer ce qu’il pouvait faire dans sa meilleure position et il l’a saisi lors de la victoire 3-0 de Manchester United contre Bournemouth.

C’est la course en profondeur de Shaw qui a traversé la défense des Cherries pour le deuxième but. Il a joué la bonne passe en choisissant Bruno Fernandes et a suivi la course pour terminer le centre d’Alejandro Garnacho avec son pied droit plus faible. C’était un but magnifique.

Sa passe dans la mise en place du troisième était encore meilleure. Une belle balle lissée au-dessus de la défense de Bournemouth a trouvé Fernandes et il a laissé Marcus Rashford avec le simple travail de battre le gardien de but à bout portant. Encore une fois, c’était magnifique de la part de Shaw.

Début octobre, il n’avait commencé que deux des 10 premiers matchs d’Erik ten Hag en charge – les deux premiers, tous deux perdus. Il y avait une certaine incertitude quant à sa position au club étant donné que le nouveau manager avait recruté un nouvel arrière gauche à Tyrell Malacia.

Mais sa forme depuis lors a été impressionnante et son importance est devenue évidente, et a été soulignée à nouveau depuis son retour de la Coupe du monde. Trois matchs de Premier League disputés, deux positions différentes, une superbe frappe et pas un seul but encaissé à l’autre bout.

Adam Bate

Le déménagement de Leno à travers Londres rapporte des dividendes à Fulham

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre Leicester et Fulham



Parmi les 12 signatures estivales, l’arrivée de Bernd Leno n’a peut-être pas été celle qui a fait battre le cœur des habitués de Craven Cottage, mais il s’avère être l’un des principaux interprètes de Fulham dans ce qui se transforme en une saison extrêmement impressionnante.

La réputation du joueur de 30 ans a pris un coup après avoir perdu sa place à Arsenal au profit d’Aaron Ramsdale, la relégation dans l’ordre hiérarchique cinglant clairement Leno, qui a critiqué la “politique” du club à sa sortie.

La rétrogradation de Leno à Arsenal n’a pas été une surprise étant donné un certain nombre d’erreurs coûteuses, mais il a montré pourquoi il était le propriétaire de neuf sélections allemandes pendant son séjour à Fulham.

Image:

Bernd Leno a enregistré sa quatrième feuille blanche de la saison à Leicester





L’ancien gardien du Bayer Leverkusen s’est fait remarquer en seconde période à Leicester, avec des arrêts impressionnants de Harvey Barnes, Jamie Vardy et Ayoze Perez préservant l’avance de son équipe.

Depuis qu’il s’est imposé comme le n ° 1 de Fulham, Leno est le deuxième derrière David Raya de Brentford pour les arrêts par 90 minutes en Premier League cette saison, alors qu’il a marqué 3,87 buts de moins que prévu sur les tirs qu’il a affrontés lors de ses 16 matchs de championnat cette saison. saison.

À seulement 8 millions de livres sterling, emmener Leno du nord à l’ouest de Londres s’avère être une affaire judicieuse pour Fulham.

Joe Shread

Fulham montre à Leicester pourquoi ils doivent dépenser en janvier

Image:

Brendan Rodgers espère ajouter à son équipe dans la fenêtre de ce mois-ci





La forme lamentable des candidats à la relégation Everton et West Ham garantit que Frank Lampard et David Moyes sont actuellement les favoris pour être les prochains managers de Premier League à perdre leur emploi, mais il y a une raison pour laquelle Brendan Rodgers est le prochain sur cette liste.

Leicester ne ressemble peut-être pas encore à l’équipe qui n’a récolté qu’un seul point lors de ses sept premiers matches de Premier League, mais trois défaites consécutives après la Coupe du monde ont laissé les Foxes à seulement trois points au-dessus de la zone de relégation.

La façon dont un certain nombre de joueurs de Leicester ont régressé est également une grande source de préoccupation, Wilfred Ndidi et Jamie Vardy ressemblant actuellement à l’ombre d’eux-mêmes.

Les difficultés de Leicester sur le marché des transferts d’été étaient bien documentées, mais Rodgers pense qu’il y a de l’argent à dépenser maintenant que la fenêtre est à nouveau ouverte ce mois-ci.

Reste à savoir si cela s’avère être le cas, mais le manager a intérêt à ce que ce soit vrai, avec son équipe malade qui a désespérément besoin de renforts.

Fulham était une équipe de championnat la saison dernière, mais a dépensé judicieusement cet été et, joueur pour joueur, semble une meilleure tenue que Leicester, malgré les Foxes qui ont terminé dans la première moitié de la Premier League au cours des cinq dernières saisons.

C’est une condamnation accablante du statut actuel de Leicester – qui pourrait devenir de plus en plus précaire à mesure que la fenêtre hivernale se déroule.

Joe Shread