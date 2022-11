Succès et échecs en Premier League: Mikel Arteta fait ses preuves en matière de gestion à Arsenal tandis que Graham Potter attire les sceptiques | Nouvelles du football

La confiance d’Arsenal en Arteta porte ses fruits

Beaucoup de gens n’auraient jamais pensé que Mikel Arteta atteindrait 150 matchs en tant que manager d’Arsenal.

Revenez une saison en arrière et beaucoup ne s’attendaient pas à voir Arteta au club alors qu’ils étaient en bas du tableau avec zéro victoire lors de leurs trois premiers matchs. Il y a deux saisons, ils étaient juste au-dessus de la zone de relégation à Noël et n’ont pas réussi à se qualifier pour le football européen cette saison.

Mais Arsenal est resté avec son jeune manager espagnol et il est peut-être approprié qu’Arteta ait remporté l’une de ses plus grandes victoires en tant que patron des Gunners dans un club qui a une longue histoire d’embauche et de licenciement de managers à volonté.

L’entraîneur de Chelsea, Graham Potter, l’a reconnu après que son équipe ait été battue par l’Arsenal d’Arteta. “Si vous regardez l’histoire d’Arsenal par rapport à un an, il y a deux ans, c’est légèrement différent”, a-t-il déclaré. “Je suis sûr que Mikel se fait parfois écorcher et c’est comme ça. C’est le travail et c’est la vie.”

Arsenal a soutenu Arteta à travers des moments difficiles, en dehors du terrain comme sur celui-ci. La hiérarchie du club aux côtés de son entraîneur pendant la saga Pierre-Emerick Aubameyang a porté ses fruits – l’attaquant de Chelsea avait l’air loin du rythme contre les défenseurs d’Arsenal, tandis que les fans scandaient le nom d’Arteta à chaque fois qu’il touchait le ballon.

Arsenal est désormais en tête du classement de la Premier League, Arteta étant un jeune manager autonome qui n’a pas encore affronté la côtelette. Des gens comme Frank Lampard, Steven Gerrard et Ole Gunnar Solskjaer – tous réputés gestionnaires de projets à long terme – ont perdu leur emploi ces dernières saisons, tandis qu’Arteta se perche seul au sommet.

Son équipe d’Arsenal avait l’air solide à l’arrière mais créative à l’avenir – comme elle l’a fait toute la saison. Peut-être que les propriétaires de Premier League – dont un certain M. Todd Boehly de Chelsea – devraient prendre des notes sur ce qui se passe dans le nord de Londres.

Sam Blitz

Aubameyang endure une sortie misérable | Potter a des questions à répondre

La première réunion d’Aubameyang avec Arsenal et Arteta – l’entraîneur qui était déterminé à le retirer de l’équipe première des Gunners – a dominé la préparation de l’affrontement de Chelsea avec leurs rivaux londoniens, mais cela a fini par être beaucoup de bruit pour rien.

L’attaquant a commencé sur la gauche des trois avant étroits de Chelsea, mais a été autorisé à s’aventurer sur le terrain et à essayer de se lier avec Kai Havertz et Raheem Sterling. Cependant, il n’était pas sur la même longueur d’onde que l’Allemand en première mi-temps, Aubameyang étant parti en attente d’un centre qui n’est jamais venu à deux occasions prometteuses.

La frustration s’est poursuivie en seconde période pour l’international gabonais et il a été emporté dans le sillage du vainqueur d’Arsenal à la 63e minute, terminant le match avec un maigre total de deux touches dans la surface des Gunners, un tir et un buts attendus. total 0,03.

Le blâme pour la démonstration édentée de Chelsea devant le but ne peut cependant pas être entièrement attribué à Aubameyang. Le total de buts attendus des Blues de 0,26 était éclipsé par le chiffre d’Arsenal de 2,11 et illustrait parfaitement le peu de menace qu’ils représentaient pour leurs rivaux lors d’un après-midi éprouvant à Stamford Bridge.

Potter a commencé son règne à Chelsea avec cinq victoires et un match nul lors de ses six premiers matches, mais ce record s’est effondré. Les Blues ont enregistré un total de buts attendus sans pénalité de seulement 1,06 par 90 minutes lors des six premiers matchs de Premier League de l’entraîneur-chef – suggérant que leurs difficultés dans la région d’Arsenal n’étaient pas une surprise – et n’ont maintenant pris que deux points de leurs quatre derniers top- matchs de vol.

Le penchant de Potter pour le bricolage avec le personnel et les formations est bien établi, mais cela signifie que, 12 matches après son passage dans l’ouest de Londres, il est encore difficile de déterminer comment il veut que son équipe joue, alors qu’un certain nombre de joueurs semblent avoir du mal à montrer leur qualité après avoir été invité à remplir différents rôles au cas par cas.

L’entraîneur-chef a parlé de son désir que Chelsea soit “souple” sur le terrain et la perte de Reece James et Ben Chilwell sur blessure – encore une fois – émousse sérieusement leur menace offensive.

Mais la performance hautement professionnelle d’Arsenal au domicile de ses rivaux est due au fait que chaque joueur a compris son rôle au sein d’une équipe stable. Ils ont montré la valeur de jouer sous le même entraîneur-chef pendant près de trois ans, tandis que Chelsea a regardé chaque centimètre carré de l’équipe qui s’attaque toujours aux exigences d’un manager qui n’est sur place que depuis deux mois.

Joe Shread

Man Utd manque de ressources malgré la frénésie estivale

La série de cinq matches de Premier League sans défaite d’Erik ten Hag s’est brusquement arrêtée contre Aston Villa d’Unai Emery – dont le bouleversement tardif a jeté le doute sur la capacité de Manchester United à jouer sans personnages clés.

United a été époustouflé, déchiré en lambeaux par une presse menaçante de Villa et une leçon de finition clinique. Luke Shaw a réussi à ramener un tir dévié en réponse, mais les trois buts de Villa étaient terriblement impitoyables.

Cela soulève la question – United est-il compétitif lorsque Ten Hag est obligé de bricoler sa sélection de départ?

Donny van de Beek était totalement inexistant. Victor Lindelof a été traîné partout dans le magasin par l’énergie d’Ollie Watkins – pris hors de position pour le premier match de Leon Bailey et la frappe de Jacob Ramsey en seconde période. Alors que la seule chance notable de Cristiano Ronaldo a été gâchée lorsque le score était de 2-0.

Malgré une frénésie de dépenses estivales, il y a un manque considérable de force en profondeur. Raphael Varane et Bruno Fernandes ont été des ratés importants. L’absence d’Antoine était également préjudiciable. Ils étaient affaiblis et déséquilibrés, et cela s’est avéré coûteux.

United a perdu neuf matchs à l’extérieur en 2022 – le plus grand nombre de défaites subies au cours d’une année civile depuis 1989. Leur dernière sortie, cependant, a été particulièrement révélatrice. Les Reds se rendent à Craven Cottage lors de leur dernier match de championnat avant la pause de la Coupe du monde – Fulham pourrait bien se lécher les lèvres à l’idée que Ten Hag soit contraint d’aligner un autre onze épuisé.

Laura Chasseur

Prends-moi : Zaha se met en vitrine

Image:

Homme star: Wilfred Zaha célèbre avec Michael Olise





Avant le voyage de Crystal Palace à West Ham, Wilfried Zaha a déclaré à Sky Sports: “Je suis très dévoué à Palace et c’est tout ce à quoi je pense.”

Sa performance au stade de Londres a soutenu ces mots. Zaha est en fin de contrat à la fin de la saison, d’où la question de savoir où repose peut-être son avenir. Barcelone a été signalée comme un prétendant potentiel, tout comme la Juventus.

Le meilleur buteur de Palace aura 30 ans jeudi et l’opportunité d’amener ses talents en Ligue des champions serait sûrement difficile à refuser, d’autant plus qu’il n’a pas encore remporté de trophée majeur. Son talent – comme montré contre West Ham – mérite d’être mis en valeur sur une telle scène. En l’absence d’Odsonne Edouard, Zaha a joué le rôle d’attaquant central, jouant “sur l’épaule” contre les défenseurs centraux Craig Dawson et Kurt Zouma.

C’est la menace de le voir courir derrière – quelque chose qu’il a fait dans les deux minutes qui a valu à son équipe un coup franc – qui a poussé West Ham à défendre si profondément et à avoir l’air si effrayé par son ombre malgré le fait qu’il jouait à domicile.

Son jeu de hold-up était bon, son mouvement intelligent et ce qui fait de Zaha une option potentielle pour l’élite européenne sur un transfert gratuit, c’est son instinct de tueur devant le but. Son but contre West Ham était son 15e but de cette année civile – seuls Harry Kane (23 ans), Heung-Min Son (18 ans), Erling Haaland (18 ans) et Ivan Toney (16 ans) ont marqué plus.

Obtenir un joueur d’un tel acabit sur un transfert gratuit va faire de Zaha un homme recherché cet été. Ce sera un véritable test de son dévouement.

Lewis Jones