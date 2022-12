Succès et échecs de la Coupe du monde: Romelu Lukaku est l’ombre de l’ancien lui-même alors que la sortie du tournoi de la Belgique sonne la fin pour l’entraîneur-chef Roberto Martinez | Nouvelles du football

Lukaku gaspille ses chances alors que la Belgique sort

Le Belge Romelu Lukaku rate une occasion de marquer





En ce qui concerne les coups sûrs et les ratés, il ne peut y avoir beaucoup plus d’exemples littéraux de ces derniers que la performance de Romelu Lukaku contre la Croatie. Arrivé à la mi-temps alors que la Belgique n’avait besoin que d’un seul but pour progresser, Lukaku a raté quatre occasions nettes de marquer.

Le second, un coup de tête, n’aurait pas compté. La croix était hors de jeu. Le troisième, un ricochet derrière à bout portant, il n’aurait pas pu l’anticiper. Mais le premier échec était important et ces occasions ultérieures n’ont pas pu aider sa confiance pour le dernier.

Un poteau a été frappé. Une tentative de coffrer le ballon alors qu’il était si près du gardien battu qu’il aurait été plus facile de le faire tomber dans le filet. Ce sont de mauvais ratés pour n’importe qui à tout moment, sans parler d’un attaquant célèbre avec des espoirs de Coupe du monde en jeu.

La Belgique n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale d’un tournoi de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998





C’était cruel sur Lukaku. Il a été dévasté par la suite alors même que Thierry Henry tentait de le consoler. À certains égards, il n’aurait pas dû être mis dans cette position, chargé de sauver son pays n’ayant joué qu’une demi-heure de football en club depuis le mois d’août.

La Belgique a été si misérable lors de ce tournoi, si décousue tout au long, qu’il est impossible d’imaginer que ces ratés leur ont coûté une chance plausible de remporter la gloire de la Coupe du monde. Même ainsi, il est peu probable que ce soit une grande consolation pour Lukaku après ce match à oublier.

Adam Bate

Gvardiol protège la Croatie de sa vie

Le Croate Josko Gvardiol retient Romelu Lukaku





Il y a un prix individuel pour le gagnant du Soulier d’Or, le Gant d’Or et pour le Joueur du Tournoi. Mais qu’en est-il de “Tackle of the Tournament” ? Josko Gvardiol a maintenu la Croatie à la Coupe du monde d’un coup de botte. Il a refusé à Romelu Lukaku un certain but. Il a couronné une magnifique performance du défenseur masqué.

À seulement 20 ans, il regarde déjà le package complet et il était clair de voir pourquoi Gvardiol a été fortement lié à un déménagement à Chelsea parmi d’autres clubs menant à la Coupe du monde.

Le milieu de terrain croate Mateo Kovacic a ensuite déclaré : “Il est phénoménal, il a 20 ans et il est déjà fantastique. Il peut jouer au plus haut niveau et il ne fera que s’améliorer. Mais je n’ai aucun commentaire à faire sur les liens avec Chelsea.”

Eh bien, vous pouvez gifler 10 millions de livres supplémentaires sur la valorisation du joueur maintenant. Le RB Leipzig aura vu le développement de Gvardiol de première main, mais l’équipe de Bundesliga aura du mal à conserver ses services plus longtemps s’il garde la Croatie aussi compacte et résolue qu’il l’a fait jeudi soir.

La Croatie s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde





Déjà Rolls-Royce d’un défenseur, Gvardiol a effectué neuf dégagements, huit récupérations de balle et produit six passes clés dans le dernier tiers en plus de deux plaqués.

La Croatie n’a pas été convaincante et doit s’améliorer en huitièmes de finale. Malgré un penalty annulé par la VAR en raison d’un hors-jeu dans la préparation, leur menace était limitée. Mais alors que la défense vieillissante de la Belgique grinçait et que Wout Faes restait inutilisé tout au long de ce tournoi, Gvardiol a montré pourquoi il est payant de faire confiance à la jeunesse.

Terrain Ben

Ziyech est le joyau du Maroc

Le premier but de Hakim Ziyech après trois minutes et 30 secondes était le deuxième premier but marqué pour une nation africaine à la Coupe du monde





Remontez quelques mois en arrière et Hakim Ziyech n’était pas un nom que vous trouveriez parmi la configuration de l’équipe nationale marocaine. L’attaquant de Chelsea s’était effectivement retiré de ses fonctions internationales, suite à une discorde avec l’ancien entraîneur Vahid Halilhodzic. Mais, après s’être réintégré après un bref congé, il est de retour pour faire ce pour quoi il est bon. Il y avait même des vestiges du rythme et de l’industrie qui ont tenté Chelsea sur le marché des transferts en 2020 – l’Ajax Ziyech, si vous voulez.

Vous pourriez trouver l’ailier se précipitant sur le terrain au stade Al Thumama jeudi, se gênant en opérant comme point de pincement pour le Maroc, attirant des défenseurs craintifs à sa simple présence. Il a causé des problèmes incalculables à la ligne arrière désorganisée du Canada, tout en mettant les autres en jeu avec des mouvements intelligents, des passes incisives et une invention effrontée.

Le Maroc aime jouer sur le pied avant. C’est leur style. C’est ce que leur armée de fans vêtus de rouge a exigé lors de ce tournoi. Et Ziyech a été plus qu’obligatoire, profitant impitoyablement de la bévue de Milan Borjan pour donner le dessus à son équipe avec seulement quatre minutes au compteur contre le Canada.

Dans une tournure de chance, un Borjan harcelé a joué le ballon directement au joueur de 29 ans, qui a remercié le gardien de but pour le cadeau de Noël en avance en jetant le ballon au-dessus de sa tête dans un filet vide. Ziyech, d’ailleurs, n’est que le troisième Marocain à marquer et à faire une passe décisive dans la même édition d’une Coupe du monde. C’est loin de la forme de son club cette saison – les fans de Chelsea doivent se demander où se cache cette version de Ziyech.

Laura Chasseur

Le bricolage a coûté au Canada; Davies non utilisé

L’entraîneur-chef du Canada, John Herdman : “Ça va piquer, mais il n’y a pas un match dont nous ne soyons pas fiers”





L’une des caractéristiques déterminantes du Canada pendant le mandat de John Herdman a été sa capacité à s’adapter aux divers ajustements de formation du gestionnaire.

Lorsque cela fonctionne, changer de système d’un jeu à l’autre peut aider une équipe à dépasser son poids en annulant les forces des adversaires et en exposant leurs faiblesses. Herdman a guidé le Canada vers sa première Coupe du monde en 36 ans, il est donc difficile de contester l’approche de l’Anglais.

Cependant, lorsque le bricolage se retourne contre lui, cela peut donner l’impression qu’une équipe est confuse – une description qui pourrait être adressée au Canada au Qatar.

Leurs trois matches les ont vus s’aligner dans trois formations différentes, tandis qu’Alphonso Davies – sans aucun doute la star du football canadien – s’est vu confier trois positions de départ différentes et a été régulièrement déplacé sur le terrain alors que Herdman apportait d’autres modifications dans le jeu.

Davies s’aligne régulièrement à l’arrière gauche de son club, le Bayern Munich, mais la carte tactile ci-dessous montre à quel point son utilisation était variée avec le Canada lors de la Coupe du monde.

La carte tactile d’Alphonso Davies





S’il n’est pas rare que les équipes internationales utilisent les joueurs différemment de la façon dont ils sont déployés au niveau du club – le défenseur du Real Madrid David Alaba joue souvent au milieu de terrain ou sur l’aile pour l’Autriche, par exemple – le Canada ne semblait pas savoir comment obtenir le le meilleur de Davies.

Le joueur de 22 ans a joué au poste d’ailier arrière, sur les deux flancs dans un 4-4-2 et dans le cadre d’un front deux, mais l’incapacité du Canada à faire de lui le point central de leur jeu est démontrée par le fait qu’il a réussi juste un coup pendant le tournoi.

Il est difficile d’être trop dur avec le Canada, étant donné qu’il a dominé la Belgique lors de son premier match et a pris les devants lors de son deuxième contre la Croatie.

Mais la façon dont ils se sont effondrés pour vaincre la Croatie et n’ont ensuite pas répondu aux changements de Herdman contre le Maroc a soulevé la question de savoir comment ils auraient performé avec une approche plus stable.

Joe Shread