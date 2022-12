Succès et échecs de la Coupe du monde: Lionel Messi déterminé à remporter le plus grand prix du football alors que la dernière masterclass permet à l’Argentine d’atteindre la finale du Qatar | Nouvelles du football

Lionel Messi a produit peut-être la meilleure performance de ses 25 apparitions record en Coupe du monde, propulsant l’Argentine vers une victoire 3-0 sur la Croatie, pour organiser une rencontre avec la France ou le Maroc lors de la finale de dimanche. Nous explorons ici les points de discussion de la première demi-finale de mardi…

Messi se montre à la hauteur, peut-il maintenant mettre fin au débat GOAT?

Pendant si longtemps, le grand point d’interrogation sur le statut de Lionel Messi en tant que la GOAT a été son échec à remporter la Coupe du monde.

Indépendamment de ses réalisations inégalées – sept titres Ballon d’Or, quatre Ligues des champions et même la victoire de la Copa America il y a deux étés – on peut toujours dire qu’il n’a jamais réussi à faire ce que Diego Maradona a pu faire en 1986.

La défaite en prolongation contre l’Allemagne lors de la finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil semblait être son dernier coup. Celui qui s’est enfui, peut-être.

Mais, à l’âge mûr de 35 ans, Messi a saisi l’occasion pour une dernière danse. Il veut régler le débat une fois pour toutes.

Cela n’a pas non plus été sans défi. Rappelez-vous, tout a commencé par une défaite contre l’Arabie saoudite lors du match d’ouverture de l’Argentine il y a 21 jours. Les fans rivaux criaient : “Où est Messi ?!” après ça.

Il est en finale maintenant.

Messi a marqué lors des trois matches à élimination directe de l’Argentine lors de cette Coupe du monde, les menant devant l’Australie, les Pays-Bas et la Croatie. Aucun joueur n’a marqué plus de ses cinq buts au Qatar.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a chronométré cette riche veine de forme à la perfection. Sa frappe depuis le point de penalty était emphatique et son dribble pour le troisième but envoûtant. C’est son moment.

Messi peut se promener sur le terrain, mais il est imparable. Une victoire dimanche et il devient éternel, indubitablement.

Zinny Boswell

Messi joue la mélodie mais qu’en est-il des porteurs de piano ?

Image:

Lionel Messi célèbre après avoir marqué le premier but de l’Argentine





“L’Argentine a 10 combattants et un génie à l’avant”, a déclaré Gary Neville.

Ce génie est le maestro de la musique. Le pianiste jouant l’air envoûtant qui laisse le public en extase. Mais pour reprendre une phrase de Ian Holloway, c’est très bien d’avoir un grand pianiste qui joue mais ce n’est pas bon si vous n’avez personne pour mettre le piano sur scène. C’est ce que font ces 10 autres types. Faites le gros du travail pour que Messi puisse éblouir.

Mais ceux qui font ces chantiers difficiles devraient être célébrés dans une égale mesure. Alors que Messi a porté son total à huit buts stupéfiants lors de ce tournoi contre la Croatie, ses coéquipiers enregistrent des chiffres tout aussi éblouissants en défense. La Croatie aurait pu jouer jusqu’au début de la Coupe du monde 2026 et ne pas marquer telle était l’organisation et la volonté de défendre sa propre boîte mise en place par l’arrière-garde argentine.

Cette défense est de toute beauté, menée par Cristian Romero. C’est une classe de maître absolue sur la façon de limiter une opposition à des chances de faible probabilité en défendant en tant qu’unité. En six matches de cette Coupe du monde, l’Argentine n’a accordé qu’un chiffre de buts attendus de 2,33, ce qui équivaut à 0,38 de buts attendus toutes les 90 minutes. Les équipes de l’opposition se heurtent à un mur de briques argentin, rebondissent dessus et sont ensuite soumises à la musique de Messi. C’est une symphonie gagnante de la Coupe du monde, d’accord.

Lewis Jones

Majestic Modric tire sa révérence aux applaudissements qu’il mérite

Image:

Le Croate Luka Modric lors de la défaite 3-0 contre l’Argentine





Il ne devait pas être. Des éclats de larmes ont coulé des plus grandes superstars alors qu’elles font des sorties émotionnelles de ce qui pourrait être leur dernière Coupe du monde. Pas Luka Modric, cependant. Le symbole croate d’équilibre et de grâce.

Le joueur de 37 ans a pris calmement sa place sur le banc de la Croatie à la 81e minute, sachant que son aventure en Coupe du monde touchait à sa fin. Peut-être pour toujours. Le sang-froid était symptomatique de la façon dont il joue au football; avec respect et élégance. La Croatie a tout simplement été défaite par une puissance supérieure et il était impuissant à l’empêcher.

Lors de ce tournoi, le meneur de jeu du Real Madrid a continué à jouer le rôle talismanique qu’il a toujours joué pour son pays. Il n’a peut-être pas marqué de but. Il n’a même pas enregistré de passe décisive. Mais c’est le gars qui fait tout et n’importe quoi – le chef d’orchestre de la mission des outsiders croates. Modric a sondé les Argentins, il a contrôlé les phases de possession, mais son casting environnant n’a pas pu atteindre le niveau qu’il peut si souvent atteindre.

“C’est l’un de ces joueurs que vous seriez heureux d’aller payer pour regarder”, Sports du ciel‘ Roy Keane s’est régalé TVIla couverture en direct.

Lorsqu’il a été remplacé, il a reçu une ovation debout des deux groupes de fans. À juste titre.

Ce n’était pas sa plus belle heure ni celle de la Croatie, et si c’est la dernière fois que nous voyons Modric sur la scène internationale, cela ressemble à une fin cruelle et décevante. Son héritage, cependant, vivra glorieusement et la Croatie devra disputer un barrage pour la troisième place, aussi mal ajusté soit-il. Cette équipe est à court de route, rencontrant sa dernière volée contre l’élégante Argentine de Lionel Messi, mais quelle course et quel joueur. Un vrai maître de son art.

Laura Chasseur