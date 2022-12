Succès et échecs de la Coupe du monde: le Brésil en Croatie alors que l’Argentine de Lionel Messi progresse malgré les héroïsmes de Wout Weghorst | Nouvelles du football

La fin parfaite de Messi est sur la bonne voie… juste

Image:

Lionel Messi célèbre la victoire de l’Argentine aux tirs au but contre les Pays-Bas





Cette équipe argentine ne regorge pas de grands joueurs, mais elle a peut-être les meilleurs de tous. Cela pourrait suffire à Lionel Scaloni pour emmener cette équipe jusqu’au bout. Lionel Messi et ses amis ont fait face à une grosse frayeur en quart de finale, mais ils sont un peu plus près maintenant. Peut-être deux.

L’attente au début de la journée était que même si l’Argentine avait vaincu les Pays-Bas – comme ils l’ont finalement fait – le Brésil aurait été favori en demi-finale. Maintenant, c’est la Croatie et la confiance va sûrement grandir.

Le calcul pour Scaloni est que s’il peut s’assurer que son équipe est organisée et engagée, Messi peut faire le reste. Pendant 80 minutes de leur quart de finale, c’est arrivé. L’assistance filetée de Messi était celle que lui seul pouvait voir. C’est sa pénalité qui a doublé l’avantage.

La panique qui s’est ensuivie tardivement lorsque les Pays-Bas ont marqué deux fois aura alarmé les supporters, mais le sentiment d’unité qui en découlera sera important. Une nouvelle crise Angel Di Maria peut aussi aider. “Ce ne sont pas les Pays-Bas contre Messi”, avait déclaré Virgil van Dijk au préalable.

Et pourtant, il y a des moments où on peut avoir l’impression que c’est lui et 10 autres. Une équipe avec Messi, jouant pour Messi? Cela peut être formidable. Alors que les favoris tombent et que l’Argentine continue dans cette compétition, la croyance augmente que le grand homme peut les mener à la victoire.

Adam Bate

Martinez est un monstre des tirs au but

Image:

Emiliano Martinez mène les célébrations en Argentine après ses exploits en fusillade





Plus tôt, le Brésil avait semblé dévasté de se retrouver dans une séance de tirs au but. L’Argentine a eu plus de temps pour gérer sa situation, mais aurait peut-être été pardonnée d’avoir ressenti la même chose après avoir cédé une avance de deux buts. Emiliano Martinez a changé cela.

Le gardien de but d’Aston Villa a le comportement d’un homme qui se complaît dans des situations comme celle-ci. Il a de l’histoire. Martinez a été un héros pour l’Argentine lors de son triomphe en Copa America, sauvant trois pénalités lors d’une victoire en fusillade de mauvaise humeur en demi-finale contre la Colombie.

Il a frappé un ton similaire ici, visiblement gonflé à bloc, tout en machisme et en testostérone. A partir du moment où Martinez sauvait brillamment sa droite pour priver Van Dijk du premier coup de pied, l’Argentine avait l’avantage. Son prochain arrêt de Steven Berghuis était tout aussi bon.

Messi est un leader silencieux dont le langage corporel dément parfois son statut. Martinez n’a pas ce pedigree derrière lui, bien sûr, mais il a un rôle important dans cette équipe argentine. Un autre type de leader, il s’est rangé à ses côtés. C’était vraiment impressionnant.

Adam Bate

L’héroïsme de Weghorst fait un concours classique

Image:

Wout Weghorst célèbre après avoir marqué un égaliseur tardif pour les Pays-Bas





Wout Weghorst a marqué deux buts en 20 matchs alors que Burnley a été relégué de la Premier League la saison dernière. Il avait besoin d’une nuance supérieure à 20 minutes pour égaler ce total après être sorti du banc des Pays-Bas dans ce quart de finale dramatique.

Il y avait beaucoup d’amusement à la vue du robuste attaquant à qui l’on demandait de sauver le rêve de Coupe du monde de son pays alors que l’équipe de Louis van Gaal plaçait des balles en avant. Mais cela a fonctionné. C’était une force brutale mais il y avait de la beauté ici aussi. Masse et subtilité.

Une tête puissante pour en retirer un. Une finition du pied gauche suite à un coup franc astucieux pour égaliser à la 101e minute du match. Lorsqu’il a converti du point de penalty avec sa droite, Weghorst a réussi une sorte de triplé parfait – mais tout s’est avéré vain.

Privé et brisé à la fin, la défaite et la sortie signifieront qu’il n’y aura pas de consolation pour l’attaquant de 30 ans. Mais il a transformé un quart de finale de la Coupe du monde pour son pays, s’avérant le catalyseur d’un classique. Cela résonnera plutôt qu’un temps décevant à Turf Moor.

Adam Bate

Juranovic va plein Cafu pour terroriser le Brésil

Image:

L’homme celtique Josip Juranovic a joué pour la Croatie





Quand vous pensez à regarder le Brésil jouer lors d’une Coupe du monde, les arrières latéraux volants vous viennent à l’esprit. C’était le cas dans ce quart de finale classique, mais ce n’était pas un maillot jaune qui volait, c’était Josip Juranovic de Croatie.

C’était un spectacle semblable à ceux que le grand Cafu avait l’habitude de donner pour le Séléçao. Juranovic du Celtic était un homme possédé sur cette grande scène, offrant à son équipe un exutoire offensif tout en contenant l’éventail de talents du Brésil lorsqu’ils s’aventuraient sur son territoire.

Il a donné au Brésil un avant-goût de ce qui allait arriver à la 13e minute en se précipitant sur la droite et en fournissant un centre de qualité qu’Ivan Perisic n’a pas réussi à capitaliser.

Danilo a ensuite tenté l’approche énergique pour l’arrêter en se précipitant agressivement avec une botte haute qui a entraîné une réservation pour le Brésilien, avant qu’une autre course déferlante de l’arrière latéral ne prépare Perisic pour un autre effort qui a dévié de la cible.

Un exemple clé de son éclat défensif a été présenté par le fait que Vinicius Junior a été remplacé en seconde période. Cela semblait une tactique clé pour le Brésil de remettre rapidement le ballon au joueur large du Real Madrid, mais cette avenue a été fermée par une formidable défense en tête-à-tête de Juranovic.

Avec l’arrivée de l’arrière Alistair Johnston au Celtic, il semble que les géants écossais planifient déjà leur vie après Juranovic. L’Atletico Madrid aurait été lié, mais on pourrait supposer que de nombreux autres prétendants renifleront après une performance de cette ampleur. En 120 minutes, le prix de Juranovic a peut-être triplé.

Lewis Jones

Le Brésil est tombé dans la dernière danse de Tite

Image:

L’entraîneur-chef du Brésil, Tite





C’était Luka Modric aux heures de grande écoute. Celui qui peut se tortiller sans danger, exécuter des passes de précision de type laser et contrôler intelligemment le rythme et le tempo des jeux à volonté. Nous avons pu voir le répertoire complet de l’un des plus grands maestros du milieu de terrain de cette époque, dans un match qui a été en grande partie décidé par l’entêtement du tiers central croate.

Modric, Mateo Kovacic et Marcelo Brozovic ont dirigé le spectacle, presque passivement. Ils ont annulé les menaces habituelles du Brésil. Ils ont dérangé et perturbé le rythme du Brésil. Et ils incarnaient le plan de jeu de la Croatie. Casemiro était à peine dedans.

Un moment de magie de Neymar a à l’origine illuminé la rencontre, égalant le record de Pelé en tant que meilleur buteur de tous les temps du Brésil (77), mais sinon, l’équipe de Tite a été jugée très défaillante. S’appuyer uniquement sur le succès historique est un jeu de dupes. Aucune équipe ou nation ne possède l’immortalité du football. Le Brésil a été éliminé de quatre de ses cinq derniers quarts de finale de Coupe du monde.

Image:

Neymar réagit après l’élimination du Brésil en Coupe du monde aux mains de la Croatie





Un autre enregistrement indésirable ; ils sont simultanément devenus la première équipe de l’histoire de la Coupe du monde à être éliminée d’un match à élimination directe après avoir marqué le premier but pendant les prolongations.

Il est difficile de comprendre comment une équipe qui a ébloui de manière si alléchante contre la Corée du Sud lundi peut être si courte quatre jours plus tard. Mais c’est du football de tournoi. Et ces dernières années, le record du tournoi majeur de la Croatie éclipse celui des quintuples champions, sonnant la fin du règne de six ans de Tite. “Mon cycle est terminé”, a-t-il concédé.

Modric a bien sûr eu la décence de consoler son coéquipier du Real Madrid Rodrygo – qui a raté un penalty – au coup de sifflet final.

Plus de samba. Mais beaucoup plus de Modric.

Laura Chasseur