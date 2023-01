Succès des Memphis Grizzlies : Efficacité défensive, facteur Ja Morant et profondeur de l’alignement | Nouvelles de la NBA

Les Memphis Grizzlies sont à égalité au sommet du classement de la Conférence Ouest avec les Denver Nuggets – une distinction qu’ils n’ont jamais détenue auparavant. Maintenant sur une séquence de neuf matchs sans défaite, ils possèdent toutes les caractéristiques d’une équipe capable de dominer le tableau des séries éliminatoires. C’est comme ça qu’ils ont fait.

Le facteur ‘Ja Morant’

Par où commencer avec un homme qui peut voler efficacement ? Quand il s’agit de sauter et de plonger, personne ne le fait mieux que Ja Morant des Grizzlies.

Il a récolté en moyenne 27,4 points par match, 5,8 rebonds et 7,9 passes décisives, ce qui semble un peu apprivoisé pour ses capacités, mais l’aspect le plus passionnant est le piquant qu’il apporte aux débats.

Rien de plus évident que dans la victoire 130-112 des Grizzlies sur les Indiana Pacers, où Morant a laissé tomber un doozy d’un dunk sur 6 pieds 9 pouces à Jalen Smith. Ne nous croyez pas sur parole, regardez simplement :

Ja Morant a poursuivi sa forme récente sensationnelle avec un slam dunk éblouissant au troisième quart contre les Pacers



Le fait que l’homme mesure 20 cm de plus que lui n’a pas déconcerté Morant, il le fait très rarement. La vitesse et l’agilité avec lesquelles il manœuvre les voies de poche et de dépassement sont tout simplement absurdes. Même juste à l’extérieur de la peinture, la garde des Grizzlies est, et continue d’être, une perspective terrifiante contre laquelle se défendre.

Jaren Jackson Jr menant la charge défensive

Il est difficile de quitter Morant des yeux, mais il peut être utile de le faire de temps en temps, sinon vous risquez de manquer les précieuses contributions de Jaren Jackson Jr.

Avant que le joueur de 23 ans ne soit présenté à la formation de départ, la lenteur des problèmes défensifs des Grizzlies suscitait des inquiétudes. Ils languissaient à la 18e place en matière d’efficacité défensive et concédaient des pans de points malgré le dunk monstrueux de Morant.

Avance rapide de deux mois et ils se classent désormais au premier rang, possédant une solide paire de défenseurs dans JJJ et Dillon Brooks qui étouffent la puissance même des meilleurs meneurs et attaquants puissants.

Jaren Jackson Jr a apporté de précieuses contributions aux Memphis Grizzlies





Cela signifie que nous pouvons regarder simultanément l’une des meilleures attaques et défenses de la ligue se dérouler et exceller devant nous, tandis que le reste de la Conférence Ouest tente d’égaler ses normes implacables.

Profondeur impressionnante de la liste

Vous l’avez vu se produire toute la saison, à travers les saisons. Une équipe est sur une séquence de victoires chaude et active, puis l’un de ses joueurs vedettes est mis à l’écart en raison d’une blessure, ce qui fait dérailler ses ambitions en séries éliminatoires.

C’est ce qui se passe lorsque vous avez un cinq de départ régimenté, sans profondeur dans la liste pour combler ces lacunes. Cela n’a pas été le cas pour les Grizzlies cette saison.

En effet, ils ont eu des charges à travers les premières étapes de la campagne de cette année. Lorsque Desmond Bane est tombé avec une entorse au gros orteil, John Konchar est intervenu. Les recrues David Roddy, Jake LaRavia et Kennedy Chandler ont également contribué lorsqu’ils ont été sollicités, comme ils l’ont fait lors de la neuvième victoire consécutive de leur équipe.

Tyus Jones a été une inclusion particulièrement convaincante, ayant impressionné en raison de sa constance et de son développement dans le tir au-delà de l’arche.

Tout cela est une façon détournée de dire que les équipes les plus profondes se retrouvent généralement parmi les prétendants au titre, et cette équipe de Memphis est exactement cela.