Succès au box-office de Pathaan : Shah Rukh Khan reprendra le travail sur Jawan à partir de CETTE date [Scene deets revealed]

Shah Rukh Khanle film Pathan se porte phénoménalement bien au box-office. Le film qui met également en vedette Deepika Padukone et P avait une collection de premier jour fracassante. À la hauteur des attentes, Pathaan a fait mieux que le premier jour le deuxième jour, c’est-à-dire le jour de la République. La collection a déjà dépassé la barre des Rs 100 crore, ce qui en fait le premier succès bollywoodien de 2023. Bien sûr, l’équipe est sur un nuage et tout le monde est extrêmement heureux. Mais il semble que Shah Rukh Khan va bientôt mettre un terme aux célébrations.

Entertainment News: Shah Rukh Khan commencera bientôt à travailler sur le prochain d’Atlee

Selon les derniers rapports, Shah Rukh Khan va bientôt reprendre le travail sur son prochain film Jawan. Réalisé par Atlee, Jawan est un autre film bourré d’action de Shah Rukh Khan que les fans attendent avec impatience. Selon les mises à jour, Shah Rukh Khan va rejoindre l’équipe de Jawan pour un programme de six jours à partir du 1er février. Il devrait tourner des séquences d’action pendant cette période. Sanya Malhotra devrait également se joindre pour une courte période. Plus tard, Atlee devrait terminer le tournage d’ici mars. Le film met également en vedette Vijay Sethupathi, Nayanthara, Yogi Babu et d’autres.

Hit Pathaan historique

En parlant de Pathaan, le film a dépassé toutes les attentes en termes de collection au box-office. Le film a même réussi à battre les chiffres d’Avatar 2 de James Cameron. Pas seulement sur le marché intérieur, même à l’étranger, la folie Pathaan a envahi tout le monde. Les fans sont à la mode Shah Rukh Khan sur Twitter et appellent son film “Historic Hit Pathaan”.

Le roi est de retour et il est de retour avec un bang. Seul King avait le pouvoir de raviver le pouvoir déclinant de Bollywood au box-office. C’est une grande victoire pour tous.