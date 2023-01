Succès au box-office de Pathaan : Shah Rukh Khan réagit ENFIN à son film qui bat des records ; dit 'hum toh khushi...'

Le retour de la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan sur les grands écrans après quatre ans n’est pas passé inaperçu. L’acteur a répandu la magie avec sa performance exceptionnelle dans le film d’action-thriller Pathaan qui est réalisé par Siddharth Anand et met en vedette Deepika Padukone et John Abraham dans les rôles principaux. Le film Pathaan rugit au box-office et bat des records chaque jour. Eh bien, il ne sera pas faux de dire que le film est imparable à travers le monde. Récemment, Shah Rukh Khan a organisé une session #AskSRK sur Twitter le 28 janvier et a parlé de tout son cœur.

Au cours de la session Ask SRK, un fan a demandé : « Monsieur @iamsrk #PathaanMovie ke collection ko dekh kr kaisa Mehsoos Ho Raha Aapko ? (sic)’. Shah Rukh Khan a répondu en disant: “Bhai numéros de téléphone ke hote hain hum toh khushi ginte hain #Pathaan (sic).”

Jetez un oeil au tweet de Shah Rukh Khan –

Bhai numéros de téléphone ke hote hain hum toh khushi ginte hain #Pathaan https://t.co/PVchvoXFYm Shah Rukh Khan (@iamsrk) 28 janvier 2023

Naach gaao hanso kya pata kal ho na ho .lekin sab karo thoda pyaar se. Prenez soin les uns des autres lorsque vous célébrez Pathaan, s’il vous plaît https://t.co/1H6pQYLJ49 Shah Rukh Khan (@iamsrk) 28 janvier 2023

Un autre fan a demandé à Shah Rukh Khan comment il se sentait face à la réponse du public à son film Pathaan. SRK répondit en disant : ‘Naach gaao hanso kya pata kal ho na ho .lekin sab karo thoda pyaar se. Prenez soin les uns des autres lorsque vous célébrez Pathaan s’il vous plaît (sic).’

Shah Rukh Khan a même remercié tous ses fans et sympathisants pour tout l’amour. Pathaan est sorti en salles le 25 janvier et depuis lors, le film fait fureur au box-office. Le film a pris une ouverture exceptionnelle et a réussi à franchir la barre des 300 crores de roupies dans le monde le jour 3. Pathaan est financé par Yash Raj Films et SRK joue le rôle d’un agent de terrain RAW dans le film.